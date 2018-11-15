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Почему Слава не хочет замуж?


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Певица Слава очень красивая и талантливая женщина. В ее жизни есть миллионы поклонников, две прекрасных дочери и постоянный мужчина, с которым она вместе вот уже 16 лет.  Правда, не многие знают, что официально Слава не замужем. Более того, артистка утверждает, что это событие до сих пор не случилось именно по ее инициативе. 

Анастасия Сланевская, так звучит настоящее имя певицы, в браке была всего один раз. Долго он не продлился, поэтому женщина уже практически о нем не вспоминает. Зато отношениями со своим нынешним гражданским мужем Анатолием Данилецким она вполне довольна. Этот союз существует с 2002 года, в нем родилась вторая дочь Славы - Антонина и вообще в паре царят мир и покой. Так что же мешает влюбленным пожениться?

Оказывается, сама певица категорически против этой идеи. В одном из последних интервью она поделилась: "Я видимо какая-то не такая, потому что вообще никогда не хотела замуж. Меня даже разговоры на эту тему всегда раздражали" - рассказала Настя. Далее, она пояснила, что совершенно не переносит какие-либо рамки и ограничения, а обязательств вообще старается избегать: "Я ведь как - если что не по мне, разворачиваюсь и ухожу".  А чтобы потом в случае чего не заниматься дележом имущества и финансовыми спорами, лучше никаких бумаг не подписывать.  По признанию Славы, Анатолий предлагал руку и сердце уже много раз, но неизменно получал отказ. Со временем он смирился с этим фактом и теперь ему просто достаточно того, что любимая женщина рядом.

Помимо прочего, поделилась Слава и своими воспоминаниями о второй беременности. "Я безумно мечтала о ребенке. И когда узнала что в положении, чуть не выскочила на улицу прямо без белья" - смеется женщина. Старшая дочь певицы Александра поначалу большой любви к младшей сестре не испытывала, но сейчас, по рассказу матери между сестренками царит "период безумной любви и обнимашек".

Краткая информация о Славе

Имя: Слава

Отчество: Владимировна

День рождения: 15.05.1980

Возраст: 38 лет

Место рождения: Москва

Рост: 177 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица и актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 15.11.2018 Теги: слава

А Вам нравится Слава и ее песни? 3  

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  • Лучик Солнца / 15.11.18 23:20
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    0
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    Обожаю ее "Одиночество". По сей день моя любимая песня. Одна из любимых, если говорить точнее.
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  • rio / 15.11.18 23:09
    -
    0
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    Помню ее на битве хоров. Как организатор и постановщик номеров - она никакая. Хотя хор у нее сильный был - они проиграли. Причем из-за наставницы. А когда она вышла на сцену исполнить с ними прощальную песню, то весь номер ревела. Даже слова из песни не спела. Ну как так? Непрофессионально. Не знаю почему, но мне этот эпизод очень запомнился.
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  • Марго / 15.11.18 23:06
    -
    1
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    В целом, да, нравится. Образ удачный, голос сильный. Поведение немного хабалистое, но мне с ней детей не крестить. А так, женщина действительно красивая и талантливая.
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