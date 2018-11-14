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Земфира не платит по счетам


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Земфиру разыскиваю приставы - именно с такой новостью пестрят второй день все новостные порталы.

Оказывается, певица Земфира имеет неоплаченные долги за коммунальные услуги. И ладно бы сумма действительно оказалась астрономической, но речь идет всего лишь об одиннадцати тысячах рублей. Почему с конца октября этот долг так и остался непогашенным, неизвестно, ведь популярная артистка не выходит на связь.

Поклонники звезды, в свою очередь, сетуют на чрезмерную занятость любимицы. Мол Земфира много гастролирует, записывает новые песни и заниматься такими мелкими вопросами у нее просто нет времени. Но, когда она вернется в Москву, то непременно закроет всю задолженность за коммуналку. Естественно, такое положение вещей не устраивает судебных приставов и они настойчиво продолжают искать должницу. Если же Земфира в ближайшее время не решит вопрос с оплатой одиннадцати тысяч, то ситуация может дойти вплоть до ареста недвижимости артистки, не говоря уже о начислении штрафов.  

Напомним, что у российской рок-певицы имеется большая квартира в самом сердце столицы. Конечно, из-за постоянных разъездов и напряженной студийной работы она бывает там нечасто, но до недавнего времени Земфира все же находила время для решения бытовых вопросов.

Приближенные певицы, как и она сама, никаких комментариев по этому поводу пока не дают.

Краткая информация о Земфире

Имя: Земфира

Отчество: Талгатовна

День рождения: 26.08.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Уфа

Рост: 173 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица, музыкант

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0 Не нравится 0 Нравится 14.11.2018 Теги: Земфира

А Вы всегда отдаете свои долги? 5  

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  • Елена / 14.11.18 20:30
    -
    0
    +
    Да заплатит она, никуда не денется. Даже если там ей штрафов начислят больше, чем сам долг, все покроет. Как ни крути, у нее заработок побольше среднестатистического по России.
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  • Казимир / 14.11.18 20:23
    -
    0
    +
    Долги надо отдавать (это к вопросу), а государству особенно (это по теме), иначе жить спокойно не дадут. У нас же сейчас как - не заплатил где-нибудь что-нибудь, остановили тебя на посту ДПС и, бах, машину "на прикол" поставили.
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  • Лампочка Ильича / 14.11.18 20:02
    -
    1
    +
    Ну если уж Земфира коммуналку в нашей стране не тянет, то что говорить о простых смертных?
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  • 777 / 14.11.18 19:59
    -
    0
    +
    Да ладно, забыл человек коммуналку заплатить, с кем не бывает?! Можно подумать у нас в стране все ее исправно платят. У иных вон по сто тысяч долга образуется, но об этом же никто не пишет. А тут и долг-то копеечный, да человек знаменитый, вот и трубят во всех новостях об этом.
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