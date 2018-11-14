Земфира не платит по счетам

Земфиру разыскиваю приставы - именно с такой новостью пестрят второй день все новостные порталы.

Оказывается, певица Земфира имеет неоплаченные долги за коммунальные услуги. И ладно бы сумма действительно оказалась астрономической, но речь идет всего лишь об одиннадцати тысячах рублей. Почему с конца октября этот долг так и остался непогашенным, неизвестно, ведь популярная артистка не выходит на связь.

Поклонники звезды, в свою очередь, сетуют на чрезмерную занятость любимицы. Мол Земфира много гастролирует, записывает новые песни и заниматься такими мелкими вопросами у нее просто нет времени. Но, когда она вернется в Москву, то непременно закроет всю задолженность за коммуналку. Естественно, такое положение вещей не устраивает судебных приставов и они настойчиво продолжают искать должницу. Если же Земфира в ближайшее время не решит вопрос с оплатой одиннадцати тысяч, то ситуация может дойти вплоть до ареста недвижимости артистки, не говоря уже о начислении штрафов.

Напомним, что у российской рок-певицы имеется большая квартира в самом сердце столицы. Конечно, из-за постоянных разъездов и напряженной студийной работы она бывает там нечасто, но до недавнего времени Земфира все же находила время для решения бытовых вопросов.

Приближенные певицы, как и она сама, никаких комментариев по этому поводу пока не дают.