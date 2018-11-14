Земфира не платит по счетам
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Земфиру разыскиваю приставы - именно с такой новостью пестрят второй день все новостные порталы.
Оказывается, певица Земфира имеет неоплаченные долги за коммунальные услуги. И ладно бы сумма действительно оказалась астрономической, но речь идет всего лишь об одиннадцати тысячах рублей. Почему с конца октября этот долг так и остался непогашенным, неизвестно, ведь популярная артистка не выходит на связь.
Поклонники звезды, в свою очередь, сетуют на чрезмерную занятость любимицы. Мол Земфира много гастролирует, записывает новые песни и заниматься такими мелкими вопросами у нее просто нет времени. Но, когда она вернется в Москву, то непременно закроет всю задолженность за коммуналку. Естественно, такое положение вещей не устраивает судебных приставов и они настойчиво продолжают искать должницу. Если же Земфира в ближайшее время не решит вопрос с оплатой одиннадцати тысяч, то ситуация может дойти вплоть до ареста недвижимости артистки, не говоря уже о начислении штрафов.
Напомним, что у российской рок-певицы имеется большая квартира в самом сердце столицы. Конечно, из-за постоянных разъездов и напряженной студийной работы она бывает там нечасто, но до недавнего времени Земфира все же находила время для решения бытовых вопросов.
Приближенные певицы, как и она сама, никаких комментариев по этому поводу пока не дают.
Краткая информация о Земфире
Имя: Земфира
Отчество: Талгатовна
День рождения: 26.08.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Уфа
Рост: 173 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певица, музыкант
Фотографии
Фотографии
А Вы всегда отдаете свои долги? 5
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Елена / 14.11.18 20:30Да заплатит она, никуда не денется. Даже если там ей штрафов начислят больше, чем сам долг, все покроет. Как ни крути, у нее заработок побольше среднестатистического по России.
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Казимир / 14.11.18 20:23Долги надо отдавать (это к вопросу), а государству особенно (это по теме), иначе жить спокойно не дадут. У нас же сейчас как - не заплатил где-нибудь что-нибудь, остановили тебя на посту ДПС и, бах, машину "на прикол" поставили.
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Лампочка Ильича / 14.11.18 20:02Ну если уж Земфира коммуналку в нашей стране не тянет, то что говорить о простых смертных?
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777 / 14.11.18 19:59Да ладно, забыл человек коммуналку заплатить, с кем не бывает?! Можно подумать у нас в стране все ее исправно платят. У иных вон по сто тысяч долга образуется, но об этом же никто не пишет. А тут и долг-то копеечный, да человек знаменитый, вот и трубят во всех новостях об этом.