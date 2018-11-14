Почему Мег Райан решилась на это?

Мег Райан и Джон Мелленкамп всегда очень трепетно относились к тому, чтобы их личная жизнь оставалась неизвестной публике. На протяжении семи лет они то сходились, то расходились, но теперь рады сообщить о совершившейся помолвке. А друзья пары даже пояснили, почему пара решилась на такой шаг.

«Джон и Мег очень подходят друг другу, - сказал близкий к паре источник изданию PEOPLE. - И это касается всего. Джон любит ум Мег, ее чувство юмора, ему нравится ее характер. Мег без ума от его таланта».

Это будет второй брак для Райан, которой исполнилось 57 лет, и четвертый для 67-летнего Мелленкампа. Мег была в течение десяти лет замужем за актером Дэннисом Куэйдом, а у Джона четверо детей от предыдущих браков.

Пара начала встречаться в 2011 году, когда Джон развелся с моделью Элани Ирвин после 18 лет совместной жизни. Несмотря на то, что Райан жила в Нью-Йорке с ее приемной дочерью Дэйзи, Мелленкамп предпочитал жить в Индиане. В 2014 году они объявили о разрыве именно по причине больших расстояний между ними. После этого Джон целый год встречался с Кристи Бринкли. «Я любил Мег Райан, - говорил он в 2017 году Говарду Стерну. - Она же до смерти меня ненавидит. Я думаю, это потому, что я, по сути, ребенок. Я разбрасываю вещи, я ною, я поддаюсь настроению».

В июне 2017 пара оказалась вместе перед фотокамерами. Через месяц источник подтвердил, что они снова вместе, потому что не могут друг без друга. С тех пор их много раз видели вместе, в том числе на баскетбольном матче, куда они пришли вместе с сыном Мег Джеком и сыном Джона Хадом. Теперь вновь возникает вопрос о том, где будет жить пара. Источник считает, что, несмотря на различный образ жизни, у Джона и Мег достаточно опыта, чтобы решить такие затруднения.