 
 
 

 
 
На главную
 
 

Почему Мег Райан решилась на это?


0 0

Мег Райан и Джон Мелленкамп всегда очень трепетно относились к тому, чтобы их личная жизнь оставалась неизвестной публике. На протяжении семи лет они то сходились, то расходились, но теперь рады сообщить о совершившейся помолвке. А друзья пары даже пояснили, почему пара решилась на такой шаг.

«Джон и Мег очень подходят друг другу, - сказал близкий к паре источник изданию PEOPLE. - И это касается всего. Джон любит ум Мег, ее чувство юмора, ему нравится ее характер. Мег без ума от его таланта».

Это будет второй брак для Райан, которой исполнилось 57 лет, и четвертый для 67-летнего Мелленкампа. Мег была в течение десяти лет замужем за актером Дэннисом Куэйдом, а у Джона четверо детей от предыдущих браков.

Пара начала встречаться в 2011 году, когда Джон развелся с моделью Элани Ирвин после 18 лет совместной жизни. Несмотря на то, что Райан жила в Нью-Йорке с ее приемной дочерью Дэйзи, Мелленкамп предпочитал жить в Индиане. В 2014 году они объявили о разрыве именно по причине больших расстояний между ними. После этого Джон целый год встречался с Кристи Бринкли. «Я любил Мег Райан, - говорил он в 2017 году Говарду Стерну. - Она же до смерти меня ненавидит. Я думаю, это потому, что я, по сути, ребенок. Я разбрасываю вещи, я ною, я поддаюсь настроению».

В июне 2017 пара оказалась вместе перед фотокамерами. Через месяц источник подтвердил, что они снова вместе, потому что не могут друг без друга. С тех пор их много раз видели вместе, в том числе на баскетбольном матче, куда они пришли вместе с сыном Мег Джеком и сыном Джона Хадом. Теперь вновь возникает вопрос о том, где будет жить пара. Источник считает, что, несмотря на различный образ жизни, у Джона и Мег достаточно опыта, чтобы решить такие затруднения.

Краткая информация о Меге Райан

Имя: Мег Райан

День рождения: 19.11.1961

Возраст: 56 лет

Место рождения: г. Фэрфилд, США

Рост: 173 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Мегом Райан

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 14.11.2018 Теги: Мег Райан

А вы рады за актрису? 0  

Оставить комментарий
    Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
    Следующая новость
     

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору