Эвелина Блёданс просит не причинять ей боль
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Эвелина Блёданс попросила своих поклонников о поддержке. Женщине очень больно говорить о своей третей беременности, поэтому она обратилась к общественности с просьбой больше не поднимать эту тему.
Совсем недавно все почитатели таланта Эвелины Блёданс радовались за красавицу-актрису, ведь она объявила о своей очередной беременности и собиралась в декретный отпуск. В сети даже появились снимки, на которых виден ее слегка округлившийся живот.
Известно, что 49-летнаяя телеведущая прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Эвелина понимала, что забеременеть самостоятельно, да еще без мужа, у нее мало шансов, поэтому решила прибегнуть к помощи врачей одной из столичных клиник. Под прицелами телекамер Первого канала женщине подсадили эмбрион и отправили домой дожидаться результата. Вопреки многочисленным скептическим отзывам у нее все получилось и счастливая Блёданс в третий раз готовилась стать мамой.
Но, к сожалению, задуманное не удалось и буквально несколько дней назад Эвелина призналась, что потеряла ребенка. Все это оказалось для актрисы огромным ударом и она обратилась к врачам, чтобы ей помогли справиться с эмоциональным потрясением. После того, как о случившимся стало известно, телеведущую вновь приглашали принять участие в передаче Андрея Малахова, но женщина категорически отказалась заявив, что не хочет это обсуждать: "Вы любите, когда вам делают больно? Я нет, хотя и могу очень долго терпеть. Не надо спрашивать меня про беременность, пожалуйста. И можно я не буду комментировать почему" - написала Блёданс в своем микроблоге.
Конечно, многие поклонники поддержали звезду, понимая, что пережить подобное потрясение не так-то просто. Но, нашлись и те, кто изначально усомнился во всем этом, называя беременность актрисы очередным пиар-ходом.
Краткая информация об Эвелине Бледанс
Имя: Эвелина Бледанс
Отчество: Висвальдовна
День рождения: 05.04.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: Ялта, Крым, УССР
Рост: 174 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как Вы относитесь к актерской деятельности Эвелины Блёданс? 5
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une / 14.11.18 23:04Дайте ей спокойно пережить это и все будет хорошо. Она сильная женщина. А на хейторов не стоит обращать внимание, они ненавидят все и всех.
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Лучик Солнца / 14.11.18 22:53Болезненно все это. Сочувствую ей по человечески. А тем, кто сомневается в правдивости ее слов, хочу сказать: не будьте такими злыми и глупыми! Ни одна женщина не станет подвергать себя такой физической и эмоциональной нагрузке, как ЭКО. Это только с виду так просто, а на самом деле, там огромная гормональная терапия, которая тяжело сказывается на всем органихме. А уж про то, что чувствует женщина, если ничего не получается, я даже говорить не хочу. Поэтому ради какого-то там пиара никто и никогда на это не пойдет!
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Фло / 14.11.18 23:40А кто сказал, что она действительно делала ЭКО? Я не исключаю, что вся эта история вообще была придумана и разыграна.
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Мандаринка / 14.11.18 22:49Это актриса моей молодости. Помню "Маски-шоу" в свое время считались самой смешной программой. С тех времен ее и помню. Больше ничего с ней и не видела, кроме документальных программ .