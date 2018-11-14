 
 
 

 
 
На главную
 
 

Эвелина Блёданс просит не причинять ей боль


1 0

Эвелина Блёданс попросила своих поклонников о поддержке. Женщине очень больно говорить о своей третей беременности, поэтому она обратилась к общественности с просьбой больше не поднимать эту тему.

Совсем недавно все почитатели таланта Эвелины Блёданс радовались за красавицу-актрису, ведь она объявила о своей очередной беременности и собиралась в декретный отпуск. В сети даже появились снимки, на которых виден ее слегка округлившийся живот.

Известно, что 49-летнаяя телеведущая прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Эвелина понимала, что забеременеть самостоятельно, да еще без мужа, у нее мало шансов, поэтому решила прибегнуть к помощи врачей одной из столичных клиник. Под прицелами телекамер Первого канала женщине подсадили эмбрион и отправили домой дожидаться результата. Вопреки многочисленным скептическим отзывам у нее все получилось и счастливая Блёданс в третий раз готовилась стать мамой.

Но, к сожалению, задуманное не удалось и буквально несколько дней назад Эвелина призналась, что потеряла ребенка. Все это оказалось для актрисы огромным ударом и она обратилась к врачам, чтобы ей помогли справиться с эмоциональным потрясением.  После того, как о случившимся стало известно, телеведущую вновь приглашали принять участие в передаче Андрея Малахова, но женщина категорически отказалась заявив, что не хочет это обсуждать: "Вы любите, когда вам делают больно? Я нет, хотя и могу очень долго терпеть. Не надо спрашивать меня про беременность, пожалуйста. И можно я не буду комментировать почему" - написала Блёданс в своем микроблоге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

Конечно, многие поклонники поддержали звезду, понимая, что пережить подобное потрясение не так-то просто. Но, нашлись и те, кто изначально усомнился во всем этом, называя беременность актрисы очередным пиар-ходом.

Краткая информация об Эвелине Бледанс

Имя: Эвелина Бледанс

Отчество: Висвальдовна

День рождения: 05.04.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: Ялта, Крым, УССР

Рост: 174 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, певица, телеведущая

Смотреть фотографии с Эвелиной Бледанс

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 14.11.2018 Теги: эвелина бледанс

Как Вы относитесь к актерской деятельности Эвелины Блёданс? 5  

Оставить комментарий
  • une / 14.11.18 23:04
    -
    -1
    +
    Дайте ей спокойно пережить это и все будет хорошо. Она сильная женщина. А на хейторов не стоит обращать внимание, они ненавидят все и всех.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лучик Солнца / 14.11.18 22:53
    -
    0
    +
    Болезненно все это. Сочувствую ей по человечески. А тем, кто сомневается в правдивости ее слов, хочу сказать: не будьте такими злыми и глупыми! Ни одна женщина не станет подвергать себя такой физической и эмоциональной нагрузке, как ЭКО. Это только с виду так просто, а на самом деле, там огромная гормональная терапия, которая тяжело сказывается на всем органихме. А уж про то, что чувствует женщина, если ничего не получается, я даже говорить не хочу. Поэтому ради какого-то там пиара никто и никогда на это не пойдет!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Фло / 14.11.18 23:40
      -
      5
      +
      А кто сказал, что она действительно делала ЭКО? Я не исключаю, что вся эта история вообще была придумана и разыграна.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Lima / 15.11.18 05:24
        -
        -2
        +
        Я тоже думаю, что это продолжение торговли собой, своими гениталиями, телом, "семьёй". Еврейские проститутки давно заполонили СМИ и торгуют собой, "колотят бабки" на низменных человеческих качествах. Кого ни возьмите....каждый раз наступите на г... типа "блёданс".
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мандаринка / 14.11.18 22:49
    -
    2
    +
    Это актриса моей молодости. Помню "Маски-шоу" в свое время считались самой смешной программой. С тех времен ее и помню. Больше ничего с ней и не видела, кроме документальных программ .
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору