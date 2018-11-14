Эвелина Блёданс просит не причинять ей боль

Эвелина Блёданс попросила своих поклонников о поддержке. Женщине очень больно говорить о своей третей беременности, поэтому она обратилась к общественности с просьбой больше не поднимать эту тему.

Совсем недавно все почитатели таланта Эвелины Блёданс радовались за красавицу-актрису, ведь она объявила о своей очередной беременности и собиралась в декретный отпуск. В сети даже появились снимки, на которых виден ее слегка округлившийся живот.

Известно, что 49-летнаяя телеведущая прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Эвелина понимала, что забеременеть самостоятельно, да еще без мужа, у нее мало шансов, поэтому решила прибегнуть к помощи врачей одной из столичных клиник. Под прицелами телекамер Первого канала женщине подсадили эмбрион и отправили домой дожидаться результата. Вопреки многочисленным скептическим отзывам у нее все получилось и счастливая Блёданс в третий раз готовилась стать мамой.

Но, к сожалению, задуманное не удалось и буквально несколько дней назад Эвелина призналась, что потеряла ребенка. Все это оказалось для актрисы огромным ударом и она обратилась к врачам, чтобы ей помогли справиться с эмоциональным потрясением. После того, как о случившимся стало известно, телеведущую вновь приглашали принять участие в передаче Андрея Малахова, но женщина категорически отказалась заявив, что не хочет это обсуждать: "Вы любите, когда вам делают больно? Я нет, хотя и могу очень долго терпеть. Не надо спрашивать меня про беременность, пожалуйста. И можно я не буду комментировать почему" - написала Блёданс в своем микроблоге.

Конечно, многие поклонники поддержали звезду, понимая, что пережить подобное потрясение не так-то просто. Но, нашлись и те, кто изначально усомнился во всем этом, называя беременность актрисы очередным пиар-ходом.