Чарльз: 70-летний ловелас
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Принц Чарльз в молодости славился своими многочисленными любовными похождениями, но предложения руки и сердца делал дамам под влиянием собственной матери.
Первой женщиной, которой увлекся Чарльз, стала актриса Сьюзан Джордж. Репутация у девушки была сомнительной и явно не соответствовала требованиям спутницы принца. Она активно снималась в фильмах. На ее счету были работы, в том числе и с откровенными сексуальными сценами.
Роман продлился недолго. Через несколько месяцев Елизавета решительно дала понять, что подобная партия не сулит сыну ничего хорошего.
Годы шли, а вереница девушек вокруг Чарльза меньше не становилась. Уже ближе к 30-летию сына королева вмешалась в его личную жизнь. Принц, по ее настоянию, стал ухаживать за собственной кузиной. Аманда Натчбулл посчитала, что молодой человек слишком ветренный, и отказалась становиться его супругой.
После Чарльз появлялся в обществе сестры Дианы, Сары. Отношения с ней у него были исключительно платоническими. Чарльз в тот период думал об Анне Оутс. Девушка из богатой семьи также отказала принцу. Позже она рассказывала, что он стал единственным мужчиной, который обращался с ней настолько мерзко.
В 1980 году чувства стали зарождаться между Дианой и Чарльзом. Девушка настолько пришлась по нраву его родителям, что они настояли на свадьбе.
Как оказалось позже, брак был сложным, Чарльз изменял Диане с Камиллой, в которую был влюблен и раньше.
После громкого развода и смерти Дианы, Чарльз все же сделал Камилле предложение. Бракосочетание по классическим канонам проведено не было, но титул, а с ним и обязанности, Камилла получила.
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На фото, сделанном к 70-летию Чарльза, он запечатлен в компании с Камиллой, сыновьями, их женами и внуками. Елизаветы и отца Чарльза на снимке нет. Поговаривают, что самочувствие королевы и ее супруга уже не позволяет так часто появляться на публике.
Краткая информация о Принце Чарльз
Имя: Принц Чарльз
День рождения: 14.11.1948
Возраст: 70 лет
Место рождения: г. Лондон, Англия
Рост: 180 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: наследный принц
Фотографии
Фотографии
Вы считаете принца Чарльза достойным престола? 4
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Fun / 14.11.18 13:28Вот тебе и на! Сыну с актрисулькой не разрешили водиться, а внучок отчебучил и Меган в замок привел. О времена, о нравы!
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Лимонова / 14.11.18 13:14Не нам решать.
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Маша / 14.11.18 13:00Баб Лиза переживет его. Она вообще бабка – молоток!