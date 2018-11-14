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Чарльз: 70-летний ловелас


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Принц Чарльз в молодости славился своими многочисленными любовными похождениями, но предложения руки и сердца делал дамам под влиянием собственной матери.

Первой женщиной, которой увлекся Чарльз, стала актриса Сьюзан Джордж. Репутация у девушки была сомнительной и явно не соответствовала требованиям спутницы принца. Она активно снималась в фильмах. На ее счету были работы, в том числе и с откровенными сексуальными сценами.

Роман продлился недолго. Через несколько месяцев Елизавета решительно дала понять, что подобная партия не сулит сыну ничего хорошего.

Годы шли, а вереница девушек вокруг Чарльза меньше не становилась. Уже ближе к 30-летию сына королева вмешалась в его личную жизнь. Принц, по ее настоянию, стал ухаживать за собственной кузиной. Аманда Натчбулл посчитала, что молодой человек слишком ветренный, и отказалась становиться его супругой.

После Чарльз появлялся в обществе сестры Дианы, Сары. Отношения с ней у него были исключительно платоническими. Чарльз в тот период думал об Анне Оутс. Девушка из богатой семьи также отказала принцу. Позже она рассказывала, что он стал единственным мужчиной, который обращался с ней настолько мерзко.

В 1980 году чувства стали зарождаться между Дианой и Чарльзом. Девушка настолько пришлась по нраву его родителям, что они настояли на свадьбе.

Как оказалось позже, брак был сложным, Чарльз изменял Диане с Камиллой, в которую был влюблен и раньше.

После громкого развода и смерти Дианы, Чарльз все же сделал Камилле предложение. Бракосочетание по классическим канонам проведено не было, но титул, а с ним и обязанности, Камилла получила.

На фото, сделанном к 70-летию Чарльза, он запечатлен в компании с Камиллой, сыновьями, их женами и внуками. Елизаветы и отца Чарльза на снимке нет. Поговаривают, что самочувствие королевы и ее супруга уже не позволяет так часто появляться на публике. 

Краткая информация о Принце Чарльз

Имя: Принц Чарльз

День рождения: 14.11.1948

Возраст: 70 лет

Место рождения: г. Лондон, Англия

Рост: 180 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: наследный принц

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0 Не нравится 0 Нравится 14.11.2018 Теги: принц Чарльз

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