Екатерина Терешкович пустила в ход кулаки

Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев продолжают эпатировать публику своими скандальными отношениями. После того, как Гоген заподозрил жену в измене, супруги почти три недели жили врозь, но вчера в этой семейной драме случился новый виток.

Катя приревновала своего Илью (это настоящее имя Гогена) к собственной дочери. Произошло все на передаче Андрея Малахова, когда Полина Давыдова пришла туда, чтобы по душам поговорить с матерью. 63-летней ревнивице не понравилось, что за время ее отсутствия Гоген и Полина слишком сблизились и она не нашла ничего лучше, чем наброситься на собственную дочь с кулаками и выбить ей зуб.

В тот момент поведение Екатерины шокировало всю студию. Женщине всерьез советовали обратиться за помощью к специалистам и оставить молодого Гогена в покое. Но, Катя словно никого вокруг не слышала. Абсолютно уверенная в своей правоте, она продолжала наставать на том, что любит супруга и никому не позволит встать между ними. К слову сказать, вины за избиение дочери Терешкович за собой не чувствовала.

Помимо этого скандального эпизода, зрители лицезрели еще и разборку между супругами. Правда проходила она не в студии, а около дома, где жила скандальная семейка. Оказывается, еще до программы, Терешкович пыталась вернуться к мужу, или хотя бы с ним поговорить, но оскорбленный Гоген не пустил нерадивую жену даже на порог ее же квартиры. Боле того, он собрал все ее вещи и приказал убираться "туда, откуда она явилась".

Напомним, разлад в этой необычной паре начался после того, как Катя сделала себе операцию. По словам Ильи, женщина очень изменилась не только внешне, но и внутренне, так что жить с ней стало просто невыносимо. Молодой мужчина всерьез переживает за душевное состояние своей супруги и все-таки надеется уговорить ее принять помощь и обратится к врачу.