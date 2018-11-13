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Екатерина Терешкович пустила в ход кулаки


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Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев продолжают эпатировать публику своими скандальными отношениями. После того, как Гоген заподозрил жену в измене, супруги почти три недели жили врозь, но вчера в этой семейной драме случился новый виток.

Катя приревновала своего Илью (это настоящее имя Гогена) к собственной дочери. Произошло все на передаче Андрея Малахова, когда Полина Давыдова пришла туда, чтобы по душам поговорить с матерью.  63-летней ревнивице не понравилось, что за время ее отсутствия Гоген и Полина слишком сблизились и она не нашла ничего лучше, чем наброситься на собственную дочь с кулаками и выбить ей зуб.

В тот момент поведение Екатерины шокировало всю студию. Женщине всерьез советовали обратиться за помощью к специалистам и оставить молодого Гогена в покое. Но, Катя словно никого вокруг не слышала. Абсолютно уверенная в своей правоте, она продолжала наставать на том, что любит супруга и никому не позволит встать между ними. К слову сказать, вины за избиение дочери Терешкович за собой не чувствовала.

Помимо этого скандального эпизода, зрители лицезрели еще и разборку между супругами. Правда проходила она не в студии, а около дома, где жила скандальная семейка.  Оказывается, еще до программы, Терешкович пыталась вернуться к мужу, или хотя бы с ним поговорить, но оскорбленный Гоген не пустил нерадивую жену даже на порог ее же квартиры. Боле того, он собрал все ее вещи и приказал убираться "туда, откуда она явилась".

Напомним, разлад в этой необычной паре начался после того, как Катя сделала себе операцию. По словам Ильи, женщина очень изменилась не только внешне, но и внутренне, так что жить с ней стало просто невыносимо. Молодой мужчина всерьез переживает за душевное состояние своей супруги и все-таки надеется уговорить ее принять помощь и обратится к врачу.


1 Не нравится 1 Нравится 13.11.2018 Теги: Гоген Солнцев

Верите ли Вы в отношения это парочки? 7  

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  • Цеце / 14.11.18 06:02
    -
    0
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    Да слабенько поработали сценаристы, слабенько. Историю навыдумывали фиговенькую. Не выдерживает никакой критики.
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  • Мар951 / 13.11.18 23:09
    -
    1
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    "На себя посмотри!" А глаз запаздывает. У неё что то с психикой. Видимо, мозг пострадал. Она плохо кончит.
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  • Рос / 13.11.18 21:08
    -
    4
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    Цирк не цирк, а избиение человека уже статья. А в целом омерзительно все это. И внешний вид этой бабки чокнутой, и Гоген этот не от мира сего, и кривляния их на камеры и скандалы. Ну неужели показать больше нечего?!
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  • ГогЭн / 13.11.18 21:06
    -
    0
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    Я-то все думал, когда эту парочку снова боманет. Дождался! Цирк продолжается.
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  • Ольга Великий Новгород / 13.11.18 21:03
    -
    0
    +
    А что это на ней такое надето?! Вы меня извините, но выглядит она как б....! Как ее в студию-то в таком виде пустили?!
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  • Раиса / 13.11.18 20:58
    -
    2
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    Что это такое я сейчас посмотрела?! Кто пустил эту женщину к людям? Ее же надо изолировать, срочно! То, что она так бросилась на Полину - неадекватно! За такие вещи можно и посадить. Даже нужно. Надеюсь, ее муж и дочь примут правильное решение. Если снимут побои, то Катю эту можно будет и в психушку упечь. А подлечиться ей не помешает.
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  • Маргарита Иванчук / 13.11.18 19:55
    -
    2
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    Какая же она омерзительная!!! Смотреть противно! ну какая нормальная женщина станет бить свою взрослую дочь?! Это что нам показывают по центральным каналам?! Тьфу!!
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