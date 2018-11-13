Дети довели Серова до больничной койки

Александр Серов попал в больницу с переломами ноги и руки. Что конкретно произошло с исполнителем, не сообщается, но сам певец поясняет: в последнее время на него обрушилось столько всего, что несчастный случай стал просто следствием этой суматохи вокруг его имени.

Напомним, в настоящее время сразу две женщины утверждают, что Александр Серов является отцом их детей. Первая - Надежда Тиллер, заявившая что более двадцати лет назад родила от него дочь, а вторая Дарья Друзьяк, экс-участница "Дома-2", обвиняющая Серова в побоях, изнасиловании и своей нынешней беременности. Казалось бы, сколько новостей за такой короткий промежуток времени! Но, эпопея с детьми Александра еще не закончена.

На днях российские телезрители познакомились с некой Ириной Салаберидзе, проживающей в Тбилиси. Девушка пришла на одну из телепрограмм с заявлением, что ее предположительный отец - Александр Николаевич Серов. Оказывается, в детстве Ирину удочерили и до недавнего времени она совершенно ничего не знала о своих биологических родителях, кроме фамилии матери - Мельник. Но, внезапный звонок незнакомки кое-что изменил. Женщина сообщила Салаберидзе, что ее отцом может быть известный российский исполнитель, ведь в тот период он часто наведывался в Киев с концертами.

Сам Александр Николаевич свои визиты на Украину (именно там и была удочерена Ирина) отрицать не стал, но вот свидания с дамой по фамилии Мельник он совершенно не помнит. Помимо этого Серов добавил, что таких ситуаций он больше не боится и впредь все подобные вопросы будет решать не напрямую, а через суд. Мужчина и команда его адвокатов уже подали иск на Дарью Друзьяк, с целью доказать, что она "полностью выдумала всю историю".

Что же касается Ирины, то девушка публично сдала ДНК-тест, чтобы подтвердить или опровергнуть родство с Серовым, но результаты его можно будет узнать только после выписки Александра из больницы.