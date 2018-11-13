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Дети довели Серова до больничной койки


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Александр Серов попал в больницу с переломами ноги и руки. Что конкретно произошло с исполнителем, не сообщается, но сам певец поясняет: в последнее время на него обрушилось столько всего, что несчастный случай стал просто следствием этой суматохи вокруг его имени.

Напомним, в настоящее время сразу две женщины утверждают, что Александр Серов является отцом их детей. Первая - Надежда Тиллер, заявившая что более двадцати лет назад родила от него дочь, а вторая Дарья Друзьяк, экс-участница "Дома-2", обвиняющая Серова в побоях, изнасиловании и своей нынешней беременности.  Казалось бы, сколько новостей за такой короткий промежуток времени! Но, эпопея с детьми Александра еще не закончена.

На днях российские телезрители познакомились с некой Ириной Салаберидзе, проживающей в Тбилиси. Девушка пришла на одну из телепрограмм с заявлением, что ее предположительный отец - Александр Николаевич Серов. Оказывается, в детстве Ирину удочерили и до недавнего времени она совершенно ничего не знала о своих биологических родителях, кроме фамилии матери - Мельник. Но, внезапный звонок незнакомки кое-что изменил. Женщина сообщила Салаберидзе, что ее отцом может быть известный российский исполнитель, ведь в тот период он часто наведывался в Киев с концертами.  

Сам Александр Николаевич свои визиты на Украину (именно там и была удочерена Ирина) отрицать не стал, но вот свидания с дамой по фамилии Мельник он совершенно не помнит.  Помимо этого Серов добавил, что таких ситуаций он больше не боится и впредь все подобные вопросы будет решать не напрямую, а через суд. Мужчина и команда его адвокатов уже подали иск на Дарью Друзьяк, с целью доказать, что она "полностью выдумала всю историю". 

Что же касается Ирины, то девушка публично сдала ДНК-тест, чтобы подтвердить или опровергнуть родство с Серовым, но результаты его можно будет узнать только после выписки Александра из больницы.

Краткая информация об Александре Серове

Имя: Александр Серов

Отчество: Николаевич

День рождения: 24.03.1954

Возраст: 64 года

Место рождения: с. Ковалевка, Украина

Рост: 175 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певец, композитор

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0 Не нравится 1 Нравится 13.11.2018 Теги: Александр Серов

Как Вы считаете, похожа ли Ирина на Серова? 4  

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  • Камилла / 13.11.18 21:26
    -
    1
    +
    Неа, не похожа эта Ирина на Серова. А вот на аферистку очередную очень! На его имени сейчас хайп не ловит только ленивый. Вон Дашуня как прославилась, вся страна за ее "подвигами" следит". Может и этой Ирине тоже славы легкой захотелось, вот и пришла на популярное шоу со слезливой историей.
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  • Екатерина / 13.11.18 21:23
    -
    1
    +
    О боже, да тут еще одна дочурка объявилась. По правде говоря, мне Александра Николаевича жалко - столько на него всего свалилось. Если рассуждать по-человечески, то все это очень неприятно. Одна, вторая, третья - и все беременные или уже родили, но обязательно от него. Одна Друзьяк эта сумасшедшая чего только стоит.
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  • Ирина / 13.11.18 21:11
    -
    1
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    Дааа, бурная молодость у Серова была. Да и сейчас хорош :)
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