Дети довели Серова до больничной койки
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Александр Серов попал в больницу с переломами ноги и руки. Что конкретно произошло с исполнителем, не сообщается, но сам певец поясняет: в последнее время на него обрушилось столько всего, что несчастный случай стал просто следствием этой суматохи вокруг его имени.
Напомним, в настоящее время сразу две женщины утверждают, что Александр Серов является отцом их детей. Первая - Надежда Тиллер, заявившая что более двадцати лет назад родила от него дочь, а вторая Дарья Друзьяк, экс-участница "Дома-2", обвиняющая Серова в побоях, изнасиловании и своей нынешней беременности. Казалось бы, сколько новостей за такой короткий промежуток времени! Но, эпопея с детьми Александра еще не закончена.
На днях российские телезрители познакомились с некой Ириной Салаберидзе, проживающей в Тбилиси. Девушка пришла на одну из телепрограмм с заявлением, что ее предположительный отец - Александр Николаевич Серов. Оказывается, в детстве Ирину удочерили и до недавнего времени она совершенно ничего не знала о своих биологических родителях, кроме фамилии матери - Мельник. Но, внезапный звонок незнакомки кое-что изменил. Женщина сообщила Салаберидзе, что ее отцом может быть известный российский исполнитель, ведь в тот период он часто наведывался в Киев с концертами.
Сам Александр Николаевич свои визиты на Украину (именно там и была удочерена Ирина) отрицать не стал, но вот свидания с дамой по фамилии Мельник он совершенно не помнит. Помимо этого Серов добавил, что таких ситуаций он больше не боится и впредь все подобные вопросы будет решать не напрямую, а через суд. Мужчина и команда его адвокатов уже подали иск на Дарью Друзьяк, с целью доказать, что она "полностью выдумала всю историю".
Что же касается Ирины, то девушка публично сдала ДНК-тест, чтобы подтвердить или опровергнуть родство с Серовым, но результаты его можно будет узнать только после выписки Александра из больницы.
Краткая информация об Александре Серове
Имя: Александр Серов
Отчество: Николаевич
День рождения: 24.03.1954
Возраст: 64 года
Место рождения: с. Ковалевка, Украина
Рост: 175 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певец, композитор
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Как Вы считаете, похожа ли Ирина на Серова? 4
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Камилла / 13.11.18 21:26Неа, не похожа эта Ирина на Серова. А вот на аферистку очередную очень! На его имени сейчас хайп не ловит только ленивый. Вон Дашуня как прославилась, вся страна за ее "подвигами" следит". Может и этой Ирине тоже славы легкой захотелось, вот и пришла на популярное шоу со слезливой историей.
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Екатерина / 13.11.18 21:23О боже, да тут еще одна дочурка объявилась. По правде говоря, мне Александра Николаевича жалко - столько на него всего свалилось. Если рассуждать по-человечески, то все это очень неприятно. Одна, вторая, третья - и все беременные или уже родили, но обязательно от него. Одна Друзьяк эта сумасшедшая чего только стоит.
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Ирина / 13.11.18 21:11Дааа, бурная молодость у Серова была. Да и сейчас хорош :)