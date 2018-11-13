Самбурская прилюдно оскорбила Волочкову

В передаче, посвященной семье Волочковой и разразившемуся в ней скандалу, были обнародованы неприятные кадры общения Анастасии со своей мачехой. В них балерина позволяет себе не только бранную ругань, но и жестокое обращение с животными.

Скандаля с нынешней женой отца, балерина с брезгливостью указала женщине, что та развела в квартире, купленной на деньги артистки, собак, за которыми ухаживает лучше, чем за отцом Волочковой.

Злость в этот момент настолько переполнила балерину, что она не сдержалась и пнула собаку ногой. Эти кадры вызвали возмущение не только защитников животных, но и тех, кто активно поддерживал Настю. Большинство подписчиков балерины сошлись во мнении, что при всей нелюбви к собакам даже в столь накаленный момент, обращаться так с животным было лишним. По мнению фолловеров, собака, сидящая на поводке, явно не виновата в том, что ее привели в квартиру.

Нашлись защитники братьев меньших и среди звезд, посмотревших этот выпуск. Особенно яркие эмоции такое обращение с собакой вызвало у Настасьи Самбурской. Ее возмущение было настолько большим, что она не постеснялась публично обратиться к Волочковой. Более того, в своем сообщении она не подбирала слов, оскорбив балерину и назвав ее «сбитой летчицей».

Многомиллионная армия фолловеров Самбурской впервые в таком едином составе встала на сторону актрисы. Волочкова пока никак не отреагировала на обвинения.