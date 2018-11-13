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Самбурская прилюдно оскорбила Волочкову


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В передаче, посвященной семье Волочковой и разразившемуся в ней скандалу, были обнародованы неприятные кадры общения Анастасии со своей мачехой. В них балерина позволяет себе не только бранную ругань, но и жестокое обращение с животными.

Скандаля с нынешней женой отца, балерина с брезгливостью указала женщине, что та развела в квартире, купленной на деньги артистки, собак, за которыми ухаживает лучше, чем за отцом Волочковой.

Злость в этот момент настолько переполнила балерину, что она не сдержалась и пнула собаку ногой. Эти кадры вызвали возмущение не только защитников животных, но и тех, кто активно поддерживал Настю. Большинство подписчиков балерины сошлись во мнении, что при всей нелюбви к собакам даже в столь накаленный момент, обращаться так с животным было лишним. По мнению фолловеров, собака, сидящая на поводке, явно не виновата в том, что ее привели в квартиру.

Нашлись защитники братьев меньших и среди звезд, посмотревших этот выпуск. Особенно яркие эмоции такое обращение с собакой вызвало у Настасьи Самбурской. Ее возмущение было настолько большим, что она не постеснялась публично обратиться к Волочковой. Более того, в своем сообщении она не подбирала слов, оскорбив балерину и назвав ее «сбитой летчицей».

Многомиллионная армия фолловеров Самбурской впервые в таком едином составе встала на сторону актрисы. Волочкова пока никак не отреагировала на обвинения. 

Краткая информация о Настасье Самбурской

Имя: Настасья Самбурская

Отчество: Аниславовна

День рождения: 01.03.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: Приозерск, Ленинградская обл.

Рост: 177 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 13.11.2018 Теги: Настасья Самбурская

Как вы считаете, Волочкова имела право вести себя так по отношению к животному? 3  

Оставить комментарий
  • Оболенск / 13.11.18 11:34
    -
    1
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    Нет. Выглядела она мерзко. У меня вообще создалось впечатление, что в этот момент отец не поддерживал Настю, а просил ее помолчать.
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  • Эльвир / 13.11.18 11:25
    -
    1
    +
    С одной стороны, понять неприязнь к животным, проживающим в квартире, я могу, но пинать их – это за гранью. Она же не нападала на нее.
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  • Буду_вуду / 13.11.18 11:16
    -
    5
    +
    Даже из такого, казалось бы, правильного поступка с отцом и его квартирой, она все равно умудрилась сделать шоу, и опошлить собственную позицию настолько, что без того плохое мнение о ней, стало еще худшим.
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