Пригожин развлекается, гоняя хейтеров
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Звезды в сети общаются с подписчиками по-разному: никому не отвечают на вопросы, комментируют реплики только близких друзей, с удовольствием рассказывают о своей жизни или оскорбляют недовольных.
Открытой неприязнью к хейтерам славится Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Настасья Самбурская и Иосиф Пригожин. Они позволяют себе опускаться до грубых матов и даже отправлять авторов особенно не понравившихся им комментариев по всем известному адресу.
В последнее время особенно часто мелькают в сети сообщения от Иосифа Пригожина. Являясь успешным продюсером и отцом большого семейства, он находит время, что бы ответить всем обидчикам в сети.
На прямой вопрос одной из поклонниц, зачем вообще отвечать на подобные сообщения, Пригожин не стал юлить и пояснил, что получает от этого искреннее и неподдельное удовольствие.
Как рассказал знаменитый продюсер, он отвечает недовольным на их же языке и, как ни странно, подобные речи доходят до понимания хейтеров очень быстро. Пригожин заметил, что часть из них после такого ответа извиняется за свои едкие комментарии.
Интересно, что Иосиф следит за репликами подписчиков не только на своей странице. Отвечает он и хейтерам в аккаунте супруги. Кстати, Валерия с фолловерами не общается вовсе.
Краткая информация об Иосифе Пригожине
Имя: Иосиф Пригожин
Отчество: Игоревич
День рождения: 02.04.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Махачкала
Рост: 172 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: музыкальный продюсер
Фотографии
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Как вы считаете, Иосиф правильно поступает, опускаясь на уровень оскорблений хейтеров? 4
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Victory / 13.11.18 12:25Не солидно это для дядьки за полтос, к тому же успешного. Мелко и склочно. Внуков им надо, чтобы поменьше сидели в интернете.
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Симона / 13.11.18 12:06И опять-таки, кто красивая в стороне сидит? Валерия! Негоже королевам шушеру гонять)))
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Федор / 13.11.18 12:00Да ну, стереть и в блок! Его страница имеет право.
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Missis / 13.11.18 11:48А не было бы интернета, был бы мужчина, к которому и подойди страшно, настолько имидж у него классный. А так, подпортил впечатление о себе.