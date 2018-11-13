Пригожин развлекается, гоняя хейтеров

Звезды в сети общаются с подписчиками по-разному: никому не отвечают на вопросы, комментируют реплики только близких друзей, с удовольствием рассказывают о своей жизни или оскорбляют недовольных.

Открытой неприязнью к хейтерам славится Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Настасья Самбурская и Иосиф Пригожин. Они позволяют себе опускаться до грубых матов и даже отправлять авторов особенно не понравившихся им комментариев по всем известному адресу.

В последнее время особенно часто мелькают в сети сообщения от Иосифа Пригожина. Являясь успешным продюсером и отцом большого семейства, он находит время, что бы ответить всем обидчикам в сети.

На прямой вопрос одной из поклонниц, зачем вообще отвечать на подобные сообщения, Пригожин не стал юлить и пояснил, что получает от этого искреннее и неподдельное удовольствие.

Как рассказал знаменитый продюсер, он отвечает недовольным на их же языке и, как ни странно, подобные речи доходят до понимания хейтеров очень быстро. Пригожин заметил, что часть из них после такого ответа извиняется за свои едкие комментарии.

Интересно, что Иосиф следит за репликами подписчиков не только на своей странице. Отвечает он и хейтерам в аккаунте супруги. Кстати, Валерия с фолловерами не общается вовсе.