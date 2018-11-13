 
 
 

 
 
На главную
 
 

Большая грудь Стриженовой удивила всех


0 1

Екатерина Стриженова известна всей стране, как телеведущая программы «Доброе утро». Несколько лет назад она решила попробовать себя в новом амплуа и стала одной из тройки ведущих в передаче «Время покажет». Ее поведение во время баталий на политическом ток-шоу пришлось зрителям не по душе. Неравнодушные написали петицию, обращенную к руководству «Первого канала», с просьбой убрать Екатерину из шоу, ввиду профнепригодности.

Руководители канала просьбу отклонили, но самой Екатерине после такой встряски понадобился отдых. Вместе с супругом она отправилась в Карелию. Программа, выбранная Стриженовыми, включает в себя не только прогулки к местным достопримечательностям. Пара активно занимается собственным здоровьем. Супруги худеют, придерживаясь расписанной индивидуально для них программы питания. Также активно они занимаются в спортивном зале под наблюдением профессиональных тренеров.

Успехами Екатерина делится в сети инстаграм. Интересно, что и на экране, и на фото в социальной сети телеведущая всегда появляется в приличной одежде, не оголяющей ничего лишнего. Правда, последняя ее публикация, где она запечатлена в запахнутом халате длиной в пол, вызвала бурное обсуждение со стороны пользователей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот стою я перед вами простая русская женщина...довольная! За неделю с гидромассажами,обёртываниями,баней,аквааэробикой, прессотерапией и детоксом сбросила 2кг 900гр..Конечно это не так много (2 года назад в #luciano за 7 дней был минус 5кг),но всё равно приятно.Теперь главное удержать результат! #безфотошопа @kivachclinic #карелия #здоровье #детокс

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)

Оказалось, что Екатерина не надела под халат бюстгальтер. Ткань одежды обтянула грудь так, что все желающие смогли рассмотреть ее во всей красе. Многие были удивлены, что телеведущая является обладательницей столь пышного и роскошного бюста. Под строгой одеждой, подобранной стилистами, его не было видно.

Сама Екатерина не отреагировала на комментарии. 

Краткая информация о Екатерине Стриженовой

Имя: Екатерина Стриженова

Отчество: Владимировна

День рождения: 20.03.1968

Возраст: 50 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 168 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актриса, телеведущая

Смотреть фотографии с Екатериной Стриженовой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 0 Нравится 13.11.2018 Теги: Екатерина Стриженова

Вам нравится фигура Стриженовой? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору