Большая грудь Стриженовой удивила всех

Екатерина Стриженова известна всей стране, как телеведущая программы «Доброе утро». Несколько лет назад она решила попробовать себя в новом амплуа и стала одной из тройки ведущих в передаче «Время покажет». Ее поведение во время баталий на политическом ток-шоу пришлось зрителям не по душе. Неравнодушные написали петицию, обращенную к руководству «Первого канала», с просьбой убрать Екатерину из шоу, ввиду профнепригодности.

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Руководители канала просьбу отклонили, но самой Екатерине после такой встряски понадобился отдых. Вместе с супругом она отправилась в Карелию. Программа, выбранная Стриженовыми, включает в себя не только прогулки к местным достопримечательностям. Пара активно занимается собственным здоровьем. Супруги худеют, придерживаясь расписанной индивидуально для них программы питания. Также активно они занимаются в спортивном зале под наблюдением профессиональных тренеров.

Успехами Екатерина делится в сети инстаграм. Интересно, что и на экране, и на фото в социальной сети телеведущая всегда появляется в приличной одежде, не оголяющей ничего лишнего. Правда, последняя ее публикация, где она запечатлена в запахнутом халате длиной в пол, вызвала бурное обсуждение со стороны пользователей.

Оказалось, что Екатерина не надела под халат бюстгальтер. Ткань одежды обтянула грудь так, что все желающие смогли рассмотреть ее во всей красе. Многие были удивлены, что телеведущая является обладательницей столь пышного и роскошного бюста. Под строгой одеждой, подобранной стилистами, его не было видно.

Сама Екатерина не отреагировала на комментарии.