Большая грудь Стриженовой удивила всех
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Екатерина Стриженова известна всей стране, как телеведущая программы «Доброе утро». Несколько лет назад она решила попробовать себя в новом амплуа и стала одной из тройки ведущих в передаче «Время покажет». Ее поведение во время баталий на политическом ток-шоу пришлось зрителям не по душе. Неравнодушные написали петицию, обращенную к руководству «Первого канала», с просьбой убрать Екатерину из шоу, ввиду профнепригодности.
Руководители канала просьбу отклонили, но самой Екатерине после такой встряски понадобился отдых. Вместе с супругом она отправилась в Карелию. Программа, выбранная Стриженовыми, включает в себя не только прогулки к местным достопримечательностям. Пара активно занимается собственным здоровьем. Супруги худеют, придерживаясь расписанной индивидуально для них программы питания. Также активно они занимаются в спортивном зале под наблюдением профессиональных тренеров.
Успехами Екатерина делится в сети инстаграм. Интересно, что и на экране, и на фото в социальной сети телеведущая всегда появляется в приличной одежде, не оголяющей ничего лишнего. Правда, последняя ее публикация, где она запечатлена в запахнутом халате длиной в пол, вызвала бурное обсуждение со стороны пользователей.
Вот стою я перед вами простая русская женщина...довольная! За неделю с гидромассажами,обёртываниями,баней,аквааэробикой, прессотерапией и детоксом сбросила 2кг 900гр..Конечно это не так много (2 года назад в #luciano за 7 дней был минус 5кг),но всё равно приятно.Теперь главное удержать результат! #безфотошопа @kivachclinic #карелия #здоровье #детокс
Оказалось, что Екатерина не надела под халат бюстгальтер. Ткань одежды обтянула грудь так, что все желающие смогли рассмотреть ее во всей красе. Многие были удивлены, что телеведущая является обладательницей столь пышного и роскошного бюста. Под строгой одеждой, подобранной стилистами, его не было видно.
Сама Екатерина не отреагировала на комментарии.
Краткая информация о Екатерине Стриженовой
Имя: Екатерина Стриженова
Отчество: Владимировна
День рождения: 20.03.1968
Возраст: 50 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 168 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Вам нравится фигура Стриженовой? 3
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Лариса / 13.11.18 14:29Неожиданно. Вот тебе и секси. Тут все прет даже через домашний махровый халат. Вот где учиться надо, а не у «поющих трусов».
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Миронович / 13.11.18 14:12С такой грудью ей худеть не надо. «Сдуется» красота и к хирургу побежит.
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Ася / 13.11.18 14:04Мне сама Стриженова не нравится. Приезжала она как-то с мужем на детский фестиваль, а я была в числе встречающих. Высокомерные они. Неприятные.