Кети Топурия угрожает своим поклонникам

Кети Топурия проявила неожиданную агрессию по отношению к одной из своих поклонниц. Певице очень не понравился комментарий, который пользовательница социальной сети опубликовала к ее посту в Инстаграм и она поспешила ответить на него угрозами.

Всем самым преданным фанатам звезды давно известно, что Кети крайне не любит говорить о своем отце, а тем более вспоминать о его криминальном прошлом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она не смогла снести от постороннего человека бесцеремонный намек на криминальные связи своей семьи. А чтобы подобных искушений больше не возникало, девушка ответила на язвительный комментарий подписчицы недвусмысленным намеком: "Забавно будет, если сейчас друзья вора в законе к тебе приедут".

Так что же заставило поклонницу певицы написать столь колкую заметку? Возможно, это недавняя история с избиением в ночном клубе близкого друга Топурии рэпера Гуфа. Тогда парочка вместе обратилась в полицию, чтобы наказать обидчиков. А возможно, причиной послужили странные строчки, которыми исполнительница озаглавила свой пост: "День прошел и срок короче. Спи шпана, спокойной ночи". Конечно, многие отнеслись к блатной поэзии с юмором. Но нашлись и те, кому она пришлась не по душе.

Не стала игнорировать выпад Топурии в свой адрес и оскорбленная фанатка: "90-е прошли и это уже давно не круто. А с угрозами ее я как раз могу в полицию обратится" - написала девушка.

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Напомним, что родитель Кети Топурия считался влиятельным криминальным авторитетом Грузии. Мужчина ушел из жизни еще в 2010 году и с тех пор дочь старается как можно реже упоминать о нем.