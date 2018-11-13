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Кети Топурия угрожает своим поклонникам


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Кети Топурия проявила неожиданную агрессию по отношению к одной из своих поклонниц. Певице очень не понравился комментарий, который пользовательница социальной сети опубликовала к ее посту в Инстаграм и она поспешила ответить на него угрозами.

Всем самым преданным фанатам звезды давно известно, что Кети крайне не любит говорить о своем отце, а тем более вспоминать о его криминальном прошлом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она не смогла снести от постороннего человека бесцеремонный намек на криминальные связи своей семьи. А чтобы подобных искушений больше не возникало, девушка ответила на язвительный комментарий подписчицы недвусмысленным намеком: "Забавно будет, если сейчас друзья вора в законе к тебе приедут".

Так что же заставило поклонницу певицы написать столь колкую заметку? Возможно, это недавняя история с избиением в ночном клубе близкого друга Топурии рэпера Гуфа. Тогда парочка вместе обратилась в полицию, чтобы наказать обидчиков. А возможно, причиной послужили странные строчки, которыми исполнительница озаглавила свой пост: "День прошел и срок короче. Спи шпана, спокойной ночи". Конечно, многие отнеслись к блатной поэзии с юмором. Но нашлись и те, кому она пришлась не по душе.

 Не стала игнорировать выпад Топурии в свой адрес и оскорбленная фанатка: "90-е прошли и это уже давно не круто. А с угрозами ее я как раз могу в полицию обратится" - написала девушка.  

Напомним, что родитель Кети Топурия считался влиятельным криминальным авторитетом Грузии. Мужчина ушел из жизни еще в 2010 году и с тех пор дочь старается как можно реже упоминать о нем.

Краткая информация о Кетях Топурия

Имя: Кети Топурия

Отчество: Андреевна

День рождения: 09.09.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Тбилиси, Грузинская ССР

Рост: 170 см

Вес: 60 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица

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0 Не нравится 1 Нравится 13.11.2018 Теги: кети топурия

Как Вы думаете, стоило ли Топурии так бурно реагировать на комментарий? 5  

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  • Алексей Наб. Челны / 14.11.18 05:54
    -
    0
    +
    Топурия одна из представителей кавказской мрази. Желаю ей внезапно скончаться от упавшего на голову кирпича.
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  • Миланет / 14.11.18 00:00
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    1
    +
    Отреагировала она некрасиво. У нас действительно не девяностые и нечего угрожать. А если тебя что-то задевает, то надо научиться отвечать достойно, человеческим языком, а не "блатными" запугивать! Мой дизлайк Топурии!
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  • Эрик / 13.11.18 23:41
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    Топурия, не обращай внимания на всякую ерунду! ты не должна никому ничего доказывать и объяснять. Это твоя жизнь!
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    • Буза / 14.11.18 00:04
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      1
      +
      Милая да не милая. Сама, по сути, признала что связана до сих пор с бандюгами. Что же в этом милого, позвольте полюбопытствовать? 90-е из себя надо вытравливать, а не почивать народ такими вот стишками.
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  • Мурка / 13.11.18 23:13
    -
    0
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    Ну что за разбой средь бела дня? Даже как-то неожиданно читать такое о столь милой и очаровательно девушке, как Кети. Не стоило ей опускаться до оскорблений и прочей шелухи. Ну написали там что-то, плюнь да разотри. А теперь не сдержалась, держи гору негатива в свой адрес.
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