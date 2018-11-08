Оуэн Уилсон отказался от своей дочери
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Оуэн Уилсон - любимчик миллионов женщин и просто обаяшка, в последнее время буквально шокирует своим поведением. Актер наотрез отказался от новорожденной дочери, категорически заявив, что не хочет видеть малышку.
Более того, он заставил сделать только что родившейся девочке ДНК-тест, чтобы убедиться в том, что она действительно его дочь. Или же наоборот доказать, что это не так. Проведенная экспертиза установила, что именно Оуэн является отцом Лилы. Но, даже это не растопило сердце популярного актера, который заявил, что признавать малышку или как-то участвовать в ее воспитании он не собирается.
Причины, заставившие Уилсона поступить так по отношению к собственной дочери - неизвестны. С ее матерью, Варуни Вонгсвирейтс, мужчина провел в отношениях целых пять лет, но, вскоре после того, как девушка забеременела, они расстались. Все девять месяцев актер никак не поддерживал свою бывшую возлюбленную, а о ребенке вообще и слышать ничего не хотел.
При этом, в окружении Оуэна утверждают, что по отношению к двум старшим сыновьям - Роберту и Финну - он прекрасный отец. И несмотря на то, что оба мальчика родились вне брака, Уилсон признал их и полностью выполняет свой родительский долг.
Краткая информация об Оуэн Уилсон
Имя: Оуэн Уилсон
День рождения: 18.11.1968
Возраст: 49 лет
Место рождения: Даллас, Техас, США
Рост: 179 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
Как Вы считаете, что послужило причиной такого поведения со стороны актера? 5
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Micha / 09.11.18 09:18Деваха, видимо, очень наивно полагала, что забеременев он на ней женится. Мужчин тоже можно понять - наверняка вопрос детей обсуждался и раз такой результат, то он не хотел детей, а она рискнула.
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Нн / 09.11.18 06:59Почему сразу измена!? Однобоко как-то. Чуваку 49 лет. Была мадам, все ок. А тут она забеременела. Отчаянные эгоисты воспринимают это как предательство и просто растворяются. Прости и не изящно.
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lma / 08.11.18 23:03Возможно одумается еще! В нем говорит обида, это точно! Наверное, девушка изменила ему или что-то сказала такое. Но, согласна, это не повод презирать собственного ребенка, тем более, когда ты уже убедился, что дочь точно твоя. Некрасиво, Оуэн, надо исправить положение, пока не поздно. Настанет день, когда ты захочешь к ней прийти, но она отвергнет тебя также, как ты сегодня отвергаешь ее.
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КЭТ / 08.11.18 23:00Боже! Какая малышка очаровательная! Отказаться от такой - преступление! Чем думает это актер?! Ладно ты на мать ее обиделся, но кроха тут причем?! Никогда такого не пойму!
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Лучик Солнца / 08.11.18 22:59Только измена со стороны девушки. На мой взгляд, больше ничего не может так разъярить мужчину. Но! Даже если адюльтер имел место быть, малышка тут не причем! И отказываться от нее, даже после того, как сам же настоял на ДНК-тесте, верх маразма!