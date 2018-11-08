Оуэн Уилсон отказался от своей дочери

Оуэн Уилсон - любимчик миллионов женщин и просто обаяшка, в последнее время буквально шокирует своим поведением. Актер наотрез отказался от новорожденной дочери, категорически заявив, что не хочет видеть малышку.

Более того, он заставил сделать только что родившейся девочке ДНК-тест, чтобы убедиться в том, что она действительно его дочь. Или же наоборот доказать, что это не так. Проведенная экспертиза установила, что именно Оуэн является отцом Лилы. Но, даже это не растопило сердце популярного актера, который заявил, что признавать малышку или как-то участвовать в ее воспитании он не собирается.

Причины, заставившие Уилсона поступить так по отношению к собственной дочери - неизвестны. С ее матерью, Варуни Вонгсвирейтс, мужчина провел в отношениях целых пять лет, но, вскоре после того, как девушка забеременела, они расстались. Все девять месяцев актер никак не поддерживал свою бывшую возлюбленную, а о ребенке вообще и слышать ничего не хотел.

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При этом, в окружении Оуэна утверждают, что по отношению к двум старшим сыновьям - Роберту и Финну - он прекрасный отец. И несмотря на то, что оба мальчика родились вне брака, Уилсон признал их и полностью выполняет свой родительский долг.