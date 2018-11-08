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Эмили Ратаковски назвала свой брак шуткой


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Актриса назвала свой брак «шуткой», объясняя, что ее столь внезапная для публики свадьба была только для ее мужа и нее самой. Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард тайно сочетались браком в Нью-Йорке в феврале. Эмили говорит, что ей очень понравилось то, как тихо все прошло.

Говоря о бракосочетании Busy Tonight, актриса открыла некоторые подробности. «Мы знали друг друга уже долгое время, и он любил шутить, что все вокруг думают, будто мы тайно поженились, но я скрываю его целых два года, - сказала она. - В один момент я думала, что мне не следует оставаться наедине с этим мужчиной, а в следующий я уже выхожу за него замуж. Целых четыре часа это оставалось секретом. Свадьбы всегда прекрасны. Мне нравятся вечеринки, нравится праздновать любовь и отношения, но наша церемония была только для нас, и это было очень мило».

При этом 27-летняя актриса и модель ранее говорила, что рассматривает брак как «бизнес» и верит, что от института брака нельзя ничего ожидать, так как вся его история выглядит как шутка. «В конце концов брак это как бизнес, - говорит Эмили. - Брак ценен тем, что вы можете получить от него».

Она хотела сохранить свое бракосочетание в тайне как можно дольше, поэтому даже не надевала обычного белого свадебного платья. «Я всегда чувствую себя более уверенной, когда остаюсь самой собой, - сказала она. - Поэтому я сама сделала прическу и макияж и надела мой любимый костюм от Zara. И не имела никаких беспокойств, обычных для невесты».

Краткая информация об Эмили Ратаковски

Имя: Эмили Ратаковски

День рождения: 07.06.1991

Возраст: 27 лет

Место рождения: Лондон, Великобритания

Рост: 170 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актриса, модель

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0 Не нравится 0 Нравится 08.11.2018 Теги: Эмили Ратаковски

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