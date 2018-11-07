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Тяжелые годы Зои Кравиц


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Зои Кравиц хорошо знает, каково это - расти непохожей на других. Дочь певца Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне появится на обложке нового номера Elle, в сопроводительном интервью она рассказала о том, с какими трудностями столкнулась в процессе взросления.

«Это было тяжелое время для того, чтобы понять, кто я на самом деле, - признается Кравиц. - Я училась в частной школе в Майами и была окружена богатенькими детьми, по большей части белыми. Я чувствовала себя фриком, потому что мои волосы были другими, и другие дети подходили ко мне и спрашивали, можно ли им потрогать мои волосы. То, что делало меня особенной, мне самой не нравилось. Я хотела выпрямить свои волосы, напомнить людям о том, что я наполовину белая».

Актриса рассказывает также о том, как особенности ее взросления и любовь знаменитого отца повлияли на ее восприятие себя самой. «Я прошла через действительно неприятную фазу. Я была низкорослой и коричневой, окруженной высокими блондинками с большим бюстом, - говорит она. - Мой отец встречался с супермоделями, и я могла видеть рядом с собой Адриану Лиму. У меня не было такой красоты, и я благодарна за это, потому что это закалило мой характер».

Недавно Кравиц рассказала о своей личной жизни и раскрыла, что обручилась с актером Карлом Глусманом ранее в этом году. Актриса подтвердила эти новости в интервью Rolling Stone. «Да, я обручена, - сказала она после того, как репортер заметил кольцо. - Я еще никому не говорила, хотела сохранить все в тайне». Напомним, Глусман и Кравиц познакомились в баре два года назад.

Краткая информация о Зоях Кравиц

Имя: Зои Кравиц

День рождения: 01.12.1988

Возраст: 29 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 157 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица, актриса, модель

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0 Не нравится 0 Нравится 07.11.2018 Теги: Зои Кравиц

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