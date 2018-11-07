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Мария Кожевникова против мошенников


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Звезда телесериала "Универ" возмущена действиями мошенников. На днях в Интернете появилась очередная реклама таблеток для похудения, а ее лицом недобросовестные продавцы сделали маму троих детей Марию Кожевникову.

Актриса, которой уже трижды удавалось в рекордные сроки вернуть прекрасную физическую форму, обратилась ко всем своим поклонникам. Она уверяет, что никогда и ни при каких условиях не пользовалась "волшебными пилюлями" для похудения. "То, что вы ищите, уже находится внутри вас - Сила Воли! Именно она и приведет вас к результату" - уверяет девушка. Далее Мария рассказала, что ей целых два раза удавалось сбросить по 40 килограмм лишнего веса, а после третьих родов цифра составила - 27 кг. И все, что требовалось Кожевниковой, это правильное питание, умеренные кардионагрузки и терпение.

При этом, экс-депутат призналась, что без срывов у нее тоже не обходилось. Пропускать тренировки, ходить к холодильнику по ночам - все это нормально. Главное, потом суметь взять себя в руки и продолжить начатое, советует девушка.

Что же касается коллажа, который она когда-то сделала и разместила сама, Мария заявила, что это не фотошоп. Но фигуру актриса возвращала исключительно правильными и проверенными методами. А те люди, кто рекламируют быстродействующие порошки, чаи и таблетки для похудания - мошенники. А верить им - вредить своему здоровью!

Напомним, в прошлом году актриса Мария Кожевникова в третий раз стала мамой, родив своему супругу Евгению Васильеву еще одного сына. Вскоре после родов девушка поняла, что сбросить лишний вес так просто уже не получится и тогда она объявила марафон, в котором вместе с ней худели сотни других девушек. Результат получился ошеломляющий и после окончания многие из участниц благодарили Машу за такой бесценный опыт.

Краткая информация о Марии Кожевниковой

Имя: Мария Кожевникова

Отчество: Александровна

День рождения: 14.11.1984

Возраст: 33 года

Место рождения: Москва, Россия

Рост: 174 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса, певица, телеведущая

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0 Не нравится 1 Нравится 07.11.2018 Теги: Мария Кожевникова

А как Вы относитесь к таблеткам для похудения? 2  

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  • Николаевна / 07.11.18 23:34
    -
    1
    +
    Таблетки, чаи, капли, порошки, пластыри для похудения - все это зло! Не стоит этим увлекаться. А Кожевникова сказала правильно, лучше сбрасывать вес постепенно, пусть даже со срывами, чем быстро, но во вред здоровью.
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  • Лариса / 07.11.18 23:12
    -
    0
    +
    Отрицательно! Я как-то их пила, но это были не БАДы, а настоящий медицинский препарат центрального действия. По началу с ними было действительно просто не ест, но потом их эффект уже не казался таким заметным. По самочувствию не скажу, что мне было так уж плохо, но постоянно хотелось пить - это такой побочный эффект. А у других девушек по отзывам были еще и страшные головные боли. В общем, мой опыт не то чтобы негативный. Но повторять его я бы не стала.
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