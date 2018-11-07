Мария Кожевникова против мошенников

Звезда телесериала "Универ" возмущена действиями мошенников. На днях в Интернете появилась очередная реклама таблеток для похудения, а ее лицом недобросовестные продавцы сделали маму троих детей Марию Кожевникову.

Актриса, которой уже трижды удавалось в рекордные сроки вернуть прекрасную физическую форму, обратилась ко всем своим поклонникам. Она уверяет, что никогда и ни при каких условиях не пользовалась "волшебными пилюлями" для похудения. "То, что вы ищите, уже находится внутри вас - Сила Воли! Именно она и приведет вас к результату" - уверяет девушка. Далее Мария рассказала, что ей целых два раза удавалось сбросить по 40 килограмм лишнего веса, а после третьих родов цифра составила - 27 кг. И все, что требовалось Кожевниковой, это правильное питание, умеренные кардионагрузки и терпение.

При этом, экс-депутат призналась, что без срывов у нее тоже не обходилось. Пропускать тренировки, ходить к холодильнику по ночам - все это нормально. Главное, потом суметь взять себя в руки и продолжить начатое, советует девушка.

Что же касается коллажа, который она когда-то сделала и разместила сама, Мария заявила, что это не фотошоп. Но фигуру актриса возвращала исключительно правильными и проверенными методами. А те люди, кто рекламируют быстродействующие порошки, чаи и таблетки для похудания - мошенники. А верить им - вредить своему здоровью!

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Напомним, в прошлом году актриса Мария Кожевникова в третий раз стала мамой, родив своему супругу Евгению Васильеву еще одного сына. Вскоре после родов девушка поняла, что сбросить лишний вес так просто уже не получится и тогда она объявила марафон, в котором вместе с ней худели сотни других девушек. Результат получился ошеломляющий и после окончания многие из участниц благодарили Машу за такой бесценный опыт.