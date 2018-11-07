Бузова истязала себя
0 0
Излишне насыщенный рабочий график Бузовой привел к истощению. Нервы телеведущей сдают, ей приходиться отказывать себе в банальных ежедневных удовольствиях. Спит Ольга всего пару часов в сутки.
О том, насколько ей тяжело, певица рассказала сама. Бузова опубликовала пост, в котором пояснила, что все силы у нее сейчас отнимает подготовка к предстоящим концертам. График ее очень плотный. В течение дня ей приходится разрываться между репетициями, работой ведущей телестройки, занятиями вокалом и примеркой костюмов.
Занятость сказалась и на внешнем виде певицы. Из-за серьезных физических нагрузок у нее появился рельефный пресс, а вот здоровье стало давать сбой. Ольга пожаловалась, что в последнее время у нее часто болят глаза. Она думает, что это от недосыпания, поскольку в кровати она оказывается за полночь, встает рано и по будильнику. Спокойно принять утренний душ, выпить кофе и поиграть с домашними питомцами она не успевает.
Есть в этом насыщенном режиме и место для светских мероприятий. Так, Ольга появилась на вечеринке Moschino и бренда H&M, где успела купить модные обновки и даже выложить видео с новыми луками в инстаграм. Самые язвительные пользователи в комментариях резонно заметили, что вещи того не стоили, и раз Ольга так устала, могла бы выспаться, а не появляться на сомнительных мероприятиях.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
Вы согласны с мнением пользователей? 4
-
Светик / 07.11.18 23:00Через пару дней ждем пост с капельницей! Вангую, так и будет.
-
Пикачу / 07.11.18 22:53Да уж, какая из нее жена…
-
Mara V. / 07.11.18 22:50Мне кажется, она на чем-то сидит. Ни у одного, даже самого здорового человека организм подобной нагрузки не выдержит.
-
Filka / 07.11.18 22:18Глаза у нее от смартфона болят. Столько селфи и сторис снимать как она.