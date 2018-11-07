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Бузова истязала себя


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Излишне насыщенный рабочий график Бузовой привел к истощению. Нервы телеведущей сдают, ей приходиться отказывать себе в банальных ежедневных удовольствиях. Спит Ольга всего пару часов в сутки.

О том, насколько ей тяжело, певица рассказала сама. Бузова опубликовала пост, в котором пояснила, что все силы у нее сейчас отнимает подготовка к предстоящим концертам. График ее очень плотный. В течение дня ей приходится разрываться между репетициями, работой ведущей телестройки, занятиями вокалом и примеркой костюмов.

Занятость сказалась и на внешнем виде певицы. Из-за серьезных физических нагрузок у нее появился рельефный пресс, а вот здоровье стало давать сбой. Ольга пожаловалась, что в последнее время у нее часто болят глаза. Она думает, что это от недосыпания, поскольку в кровати она оказывается за полночь, встает рано и по будильнику. Спокойно принять утренний душ, выпить кофе и поиграть с домашними питомцами она не успевает.

Есть в этом насыщенном режиме и место для светских мероприятий. Так, Ольга появилась на вечеринке Moschino и бренда H&M, где успела купить модные обновки и даже выложить видео с новыми луками в инстаграм. Самые язвительные пользователи в комментариях резонно заметили, что вещи того не стоили, и раз Ольга так устала, могла бы выспаться, а не появляться на сомнительных мероприятиях.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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0 Не нравится 0 Нравится 07.11.2018 Теги: Ольга Бузова

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