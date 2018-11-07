Виктория Боня ищет виновного в краже денег
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В жизни Виктории Бони случилась очередная финансовая неприятность: из ее дома пропала достаточно крупная сумма - 50 000 евро. Наученная горьким опытом, светская львица тут же обвинила в краже денег свою домработницу и заставила растерянную женщину пройти детектор лжи.
"Я доверяла домработнице", - заявила Виктория, - "и не думала, что она способна на такое!". Оказывается, причинами, по которым наша соотечественница обрушилась с обвинениями на женщину, послужили чрезмерные траты дамы. Кто-то из знакомых Бони рассказал ей, что видел, как ее служащая легко расставалась с большой суммой денег. Именно это и стало убедительным доводом для телеведущей, чтобы проверить свою помощницу на детекторе лжи. И результат этой проверки оказался для Вики неожиданным: оказалось, что домработница ничего не брала!
Тут же, чтобы не разгорелся громкий скандал, Боня принесла женщине публичные извинения. "После того, как я узнала, что ее вины в этом нет, мне стало легче" - поделилась Виктория со своими подписчиками. А что касается чрезмерных трат, из-за которых домработницу обвинили в воровстве, то оказывается эта дама может себе их позволить, так как работает одновременно на нескольких работах. И все же вопрос с исчезновением денег так и остался открытым.
Помимо помощницы по хозяйству, проверку на полиграфе проходила также и няня, занимающаяся воспитанием Анжелины - дочери Бони и Алекса Смерфита. Но и здесь подозрения не подтвердились. Так что выяснить, кто в действительности взял деньги, пока не удалось. Хотя сама теледива признается, что в ее дом сейчас вхожи очень мало людей и осознавать, что кто-то из них вор - очень больно.
Напомним, в настоящее время Виктория проживает вместе с дочерью в Монако. Но, совсем недавно бывшая участница "Дома-2" заявила, что планирует получить американское гражданство и перебраться в США на ПМЖ.
Краткая информация о Виктории Боне
Имя: Виктория Боня
Отчество: Анатольевна
День рождения: 27.11.1979
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, нужно ли проверять персонал на детекторе лжи? 3
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Ню-ню / 08.11.18 01:49Друзья, Вика - известнейшая врушка. Рассуждаем логически. 50 000 € сумма довольно заметная. Почему она держала ее наличными? Откуда и на что они в нале пребывали дома??? Мне, как жителю ЕС, не понятно вообще. У меня наличных нет ни дома, ни в кошельке. Ну, может 5 евро мелочью завалялось. Зарплата приходит на банковский счёт, все расчеты, покупки, оплаты происходят по безналу, банковской картой или визой. Откуда наличка и зачем в таком объеме. Даже машину (не очень дорогую) поехать купить не удобно в таком формате. Вика собирала годы мелочь по-немногу на чёрный день? Получила гонорар за работу? (Хм, наличкой?) Получила деньги от бывшего на дочь? (Наличкой, вы серьёзно?) Деньги должны лежать в банках на счётах. Если в кармане есть кредитка, можешь смело путешествовать по миру. Если дома лежит такая сумма, возникают и вопросы, зачем она, и возникают проблемы с хранением. Она их хранила под подушкой, чтобы украла домработница? У Вики деньги пропали из сейфа? Взлом, кража кода? Это дело полиции. Вот и подходим к самому интересному. Не было ни денег, ни пропажи. Была Вика - врушка. Помнится, последнее, что про Вику писали, это то, что бросивший ее из-за фальши и вранья миллиардер обиделся на ее речи об эскорт-услугах, заявил, что Вика - нищая, и врет о своём богатстве, не пойми зачем. Очередная порция брехни с пропажей денег. Возможно, решила не платить няне и домработнице (нечем?), обвинила их в краже. Возможно, сняла и потратила сама. Сбрехала, а там как пойдёт. Либо Алекс подкинет на новых нянь и домработниц, вместо уволенных, либо ещё чего. Но факт вранья очевиден. Всегда ищите заинтересованного в ситуации, и станет все понятно.
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Jkl / 07.11.18 22:48Я думаю, что такими вопросами должны заниматься правоохранительные органы. Нельзя просто так взять и посадить человека на детектор лжи только потому, что ты в чем-то его подозреваешь. Да, 50 тысяч евро сумма очень крупная и вора обязательно надо найти, но никого не обвиняя направо и налево. Хорошо, что домработница и няня оказались невинны. Иначе чтобы она делала? Устроила самосуд?
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ЯТожеВика / 07.11.18 22:17Все зависит от ситуации. Если все действительно так, как рассказывает Боня, и деньги пропали, да, детектор вполне уместен, я считаю. Но унижать людей полиграфом из-за собственного тщеславия, что тоже сейчас популярно, это отвратительно.