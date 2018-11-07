Виктория Боня ищет виновного в краже денег

В жизни Виктории Бони случилась очередная финансовая неприятность: из ее дома пропала достаточно крупная сумма - 50 000 евро. Наученная горьким опытом, светская львица тут же обвинила в краже денег свою домработницу и заставила растерянную женщину пройти детектор лжи.

"Я доверяла домработнице", - заявила Виктория, - "и не думала, что она способна на такое!". Оказывается, причинами, по которым наша соотечественница обрушилась с обвинениями на женщину, послужили чрезмерные траты дамы. Кто-то из знакомых Бони рассказал ей, что видел, как ее служащая легко расставалась с большой суммой денег. Именно это и стало убедительным доводом для телеведущей, чтобы проверить свою помощницу на детекторе лжи. И результат этой проверки оказался для Вики неожиданным: оказалось, что домработница ничего не брала!

Тут же, чтобы не разгорелся громкий скандал, Боня принесла женщине публичные извинения. "После того, как я узнала, что ее вины в этом нет, мне стало легче" - поделилась Виктория со своими подписчиками. А что касается чрезмерных трат, из-за которых домработницу обвинили в воровстве, то оказывается эта дама может себе их позволить, так как работает одновременно на нескольких работах. И все же вопрос с исчезновением денег так и остался открытым.

Помимо помощницы по хозяйству, проверку на полиграфе проходила также и няня, занимающаяся воспитанием Анжелины - дочери Бони и Алекса Смерфита. Но и здесь подозрения не подтвердились. Так что выяснить, кто в действительности взял деньги, пока не удалось. Хотя сама теледива признается, что в ее дом сейчас вхожи очень мало людей и осознавать, что кто-то из них вор - очень больно.

Напомним, в настоящее время Виктория проживает вместе с дочерью в Монако. Но, совсем недавно бывшая участница "Дома-2" заявила, что планирует получить американское гражданство и перебраться в США на ПМЖ.