Айда Филд рассказала о болезни сына

Робби Уильямс и Айда Филд присутствовали среди других знаменитостей на церемонии Pride of Britain Awards («Гордость Британии»). Они представили Эллу Чадвик в номинации Child of Courage («Отважный ребенок»), девочка храбро сражается с редким заболеванием почек. Находясь на сцене, Айда впервые рассказала о том, что ее собственный сын также имеет проблемы со здоровьем.

«У моего сына также есть медицинские проблемы, - сказала она. - Ничего такого серьезного, как у Эллы, но когда ваш ребенок болен, вы чувствуете себя такими уязвимыми и беспомощными. Ничто в мире не имеет тогда значения. Я по-настоящему чувствую беспокойство и боль мамы Эллы. Но видеть Эллу такой сильной и очаровательной - вдохновляет».

Робби и Айда очень трепетно относятся ко всему, что касается их детей, и стараются держать их подальше от внимания публики. Тем не менее в сентябре пара раскрыла, что у них появился третий ребенок, дочь Коко. Айда объявила об этом в Insta, разместив черно-белую фотографию рук всей семьи и рассказав, что полное имя девочки Колетта Жозефина Уильямс, что путь к ее появлению на свет был долгим и трудным и что семья чувствует себя на седьмом небе от счастья.

В октябре старшая дочь пары, шестилетняя Тедди, впервые появилась на публике в качестве помощницы невесты на бракосочетании принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Как и в отношении всех других присутствовавших на церемонии детей, ее лицо было скрыто вплоть до самой церемонии, чтобы соблюсти приватность.

Поклонники пары были поражены, насколько дочь похожа на своего знаменитого отца. Айда призналась, что была обеспокоена важностью той роли, которую доверили ее дочери. «Как мама, я нервничала. Не сорвется ли она, не учинит ли хаос? Не произойдет ли чего неприятного перед лицом королевы», - призналась Айда. Впрочем, Тедди сделала все правильно и полностью справилась с важной обязанностью.