Волочкова из-за матери теряла мужчин

Анастасия Волочкова всегда охотно делилась с поклонниками подробностями своей жизни. Последнее интервью балерины тоже не стало исключением. В нем Анастасия призналась, что отношения с мужчинами часто не складывались из-за того, что в них вмешивалась ее мать.

Как рассказала артистка, ее общение с мамой, Тамарой Владимировной, никогда не было простым. Между двумя близкими женщинами существовало так много разногласий, что порой они казались непреодолимыми. Анастасия призналась, что мать вмешивалась абсолютно в каждый ее роман. А впервые это произошло, когда начинающей балерине было 19 лет. Тогда Настя влюбилась в своего партнера по сцене. Но, Тамаре Владимировне молодой человек категорически не понравился и она начала шантажировать дочь, заставляя ее выбрать между собой и избранником.

То же самое произошло, когда у Волочковой случился громкий роман с бизнесменом Сулейманом Керимовым. До сих пор блондинка с теплотой вспоминает о тех временах, ведь ничего подобного в своей жизни она больше не испытывала. Но, ее мать смогла испортить и эти отношения, убедив миллиардера, что у Анастасии есть кто-то еще. После этого необдуманного поступка карьера танцовщицы резко пошла на спад. Партнеры наотрез отказывались танцевать с Настей из-за якобы лишнего веса, а в 2003 году Волочкову и вовсе уволили из Большого театра.

Не сложились у Тамары Владимировны отношения и с гражданским мужем дочери - Игорем Вдовиным. Несмотря на то, что у Анастасии и Игоря родился совместный ребенок, теща продолжала нещадно очернять бизнесмена, называя его аферистом и альфонсом. Так что нет ничего удивительного в том, что этот брак распался спустя три года.

Сама Настя объясняет стремления своей матери к шантажу и наговорам тем, что она не была счастлива в семейной жизни. Ее брак с отцом балерины, Юрием, фактически не сложился и это на подсознательном уровне заставило Тамару Владимировну мешать счастью собственной дочери. Но, как отметила Волочкова, сейчас этот жизненный эпизод остался позади и теперь они с мамой находятся в прекрасных отношениях.