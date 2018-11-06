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Волочкова из-за матери теряла мужчин


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Анастасия Волочкова всегда охотно делилась с поклонниками подробностями своей жизни. Последнее интервью балерины тоже не стало исключением. В нем Анастасия призналась, что отношения с мужчинами часто не складывались из-за того, что в них вмешивалась ее мать.

Как рассказала артистка, ее общение с мамой, Тамарой Владимировной, никогда не было простым. Между двумя близкими женщинами существовало так много разногласий, что порой они казались непреодолимыми. Анастасия призналась, что мать вмешивалась абсолютно в каждый ее роман. А впервые это произошло, когда начинающей балерине было 19 лет. Тогда Настя влюбилась в своего партнера по сцене. Но, Тамаре Владимировне молодой человек категорически не понравился и она начала шантажировать дочь, заставляя ее выбрать между собой и избранником.

То же самое произошло, когда у Волочковой случился громкий роман с бизнесменом Сулейманом Керимовым. До сих пор блондинка с теплотой вспоминает о тех временах, ведь ничего подобного в своей жизни она больше не испытывала. Но, ее мать смогла испортить и эти отношения, убедив миллиардера, что у Анастасии есть кто-то еще. После этого необдуманного поступка карьера танцовщицы резко пошла на спад. Партнеры наотрез отказывались танцевать с Настей из-за якобы лишнего веса, а в 2003 году Волочкову и вовсе уволили из Большого театра.

Не сложились у Тамары Владимировны отношения и с гражданским мужем дочери - Игорем Вдовиным. Несмотря на то, что у Анастасии и Игоря родился совместный ребенок, теща продолжала нещадно очернять бизнесмена, называя его аферистом и альфонсом. Так что нет ничего удивительного в том, что этот брак распался спустя три года.

Сама Настя объясняет стремления своей матери к шантажу и наговорам тем, что она не была счастлива в семейной жизни. Ее брак с отцом балерины, Юрием, фактически не сложился  и это на подсознательном уровне заставило Тамару Владимировну мешать счастью собственной дочери. Но, как отметила Волочкова, сейчас этот жизненный эпизод остался позади и теперь они с мамой находятся в прекрасных отношениях.

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 06.11.2018 Теги: анастасия волочкова

А как Вы считаете, родители имеют право вмешиваться в личную жизнь детей? 3  

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  • Katya / 07.11.18 10:52
    -
    0
    +
    Какая она была молодая хорошенкая. И какая сейчас .... надо меньше пит!!!!
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  • Елена П. / 06.11.18 22:01
    -
    2
    +
    Нет ничего хорошего в том, что родители вмешиваются в жизнь детей. Особенно так бесцеремонно, как у Волочковой. Ссорить дочь с отцом ее ребенка - это не по матерински! Видимо, здесь чистой воды эгоизм. Надеюсь, сейчас между ними действительно все хорошо.
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  • Мандаринка / 06.11.18 21:58
    -
    2
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    К сожалению, и такое тоже бывает. У моей лучше подруги мама постоянно копается в ее личной жизни. И не дай Бог что не понравится - обязательно вмешается.
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