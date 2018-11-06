Маликов готов стать дедом
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Дмитрий подошел к этому процессу серьезно, и уже сейчас готовит к материнским обязанностям дочь Стефанию.
В качестве «тренажера» он использует младшего брата Стеши – Марка. Младенцу еще нет и года, так что у дочери имеется прекрасная возможность прочувствовать радость, и на практике узнать о рутинных хлопотах, с которыми сталкиваются все молодые мамы.
Дмитрий признался, что сам он уже готов стать дедом, но надеется, что у Стеши хватит благоразумия не спешить. Он желает, чтобы дочь выбрала себе достойную партию, получила образование, и только после примеряла на себя роль жены и мамы.
Сейчас Стефании 19 лет. Она пробует себя в качестве модели и обучается на факультете журналистики в МГИМО. Потенциального жениха рядом с ней нет. В старших классах школы она появлялась с одноклассником из числа «золотой молодежи». Подростки активно делились фотографиями с отдыха в Сен-Тропе. Позже молодого человека сменил сын Дмитрия Груздева. Леонид ухаживал за девушкой, дарил ей роскошные букеты. Пара много времени проводила вместе и делилась снимками, однако в последнее время фотографии с Леней Стефания со своей страницы удалила.
Рассказал Маликов и о том, как воспитывает сына. Певец намерен записать 8-месячного ребенка на плавание, а в будущем он хочет, чтобы Марк научился играть в шахматы. Ради этого Дмитрий купил учебник и сам стал изучать их.
Краткая информация о Дмитрии Маликове
Имя: Дмитрий Маликов
Отчество: Юрьевич
День рождения: 29.01.1970
Возраст: 48 лет
Место рождения: Москва
Рост: 183 см
Вес: 86 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, композитор
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Вам нравится Стефания? 4
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Яремчук / 06.11.18 16:06А почему так поздно?! В месяц надо было его на верховую езду отдать!
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Софья / 06.11.18 16:05Все-таки отдыхает природа на детях. Ни лоска, ни подачи, ни таланта, в МГИМО и то по блату.
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Богиня / 06.11.18 15:54Маликов – роскошный мужик, но дочь явно в маму. Не нравится она мне.