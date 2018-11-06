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Маликов готов стать дедом


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Дмитрий подошел к этому процессу серьезно, и уже сейчас готовит к материнским обязанностям дочь Стефанию.

В качестве «тренажера» он использует младшего брата Стеши – Марка. Младенцу еще нет и года, так что у дочери имеется прекрасная возможность прочувствовать радость, и на практике узнать о рутинных хлопотах, с которыми сталкиваются все молодые мамы.

Дмитрий признался, что сам он уже готов стать дедом, но надеется, что у Стеши хватит благоразумия не спешить. Он желает, чтобы дочь выбрала себе достойную партию, получила образование, и только после примеряла на себя роль жены и мамы.

Сейчас Стефании 19 лет. Она пробует себя в качестве модели и обучается на факультете журналистики в МГИМО. Потенциального жениха рядом с ней нет. В старших классах школы она появлялась с одноклассником из числа «золотой молодежи». Подростки активно делились фотографиями с отдыха в Сен-Тропе. Позже молодого человека сменил сын Дмитрия Груздева. Леонид ухаживал за девушкой, дарил ей роскошные букеты. Пара много времени проводила вместе и делилась снимками, однако в последнее время фотографии с Леней Стефания со своей страницы удалила.

Рассказал Маликов и о том, как воспитывает сына. Певец намерен записать 8-месячного ребенка на плавание, а в будущем он хочет, чтобы Марк научился играть в шахматы. Ради этого Дмитрий купил учебник и сам стал изучать их. 

Краткая информация о Дмитрии Маликове

Имя: Дмитрий Маликов

Отчество: Юрьевич

День рождения: 29.01.1970

Возраст: 48 лет

Место рождения: Москва

Рост: 183 см

Вес: 86 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певец, композитор

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0 Не нравится 1 Нравится 06.11.2018 Теги: Дмитрий Маликов

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