Сексуальная зависимость Оззи Осборна

Чета Осборн еще может удивлять! На днях 69-летний рок музыкант вместе со своей супругой Шэрон дал откровенное интервью, в котором признался, что на протяжении долгих лет страдал определенного рода зависимостью.

Не став ходить вокруг да около, Оззи сообщил, что еще в 2016 году его брак находился на гране распада. А причиной тому стали многочисленные измены музыканта, которые очень сильно ранили его супругу.

О том, что в семье существуют такого рода проблемы Шэрон узнала совершенно случайно, когда невнимательный муж отправил на ее электронный ящик письмо, предназначавшееся любовнице. Но, слишком хорошо зная его характер, миссис Осборн понимала, что добровольно Оззи ни в чем не признается. Ей пришлось идти на крайние меры и напоить мужа тройной дозой снотворного. Только после этой сомнительной манипуляции супруг наконец признался в измене и рассказал, как долго она продолжается. Музыкант клятвенно заверял, что любовницу он обязательно бросит и Шэрон ему поверила. Но, как оказалось, зря. Ведь спустя полгода выяснилось, что любовная связь у рок-музыканта была не одна. Тогда же на весь мир прогремел скандал, осветивший его отношения со стилистом Мишель Пью. Именно эта измена едва не стала причиной разрыва в столь крепкой паре. Тогда Оззи и Шэрон расстались на четыре месяца.

И чтобы спасти свой брак, глава семейства отправился лечиться от сексуальной зависимости. После, он рассказал, что совершенно ничего не смог с собой поделать. Потребность в сексе была настолько велика, что он уже ее не контролировал. Когда же курс реабилитации подошел к концу, Оззи официально обратился ко всем женщинам, с кем имел интимную близость, и извинился перед ними за причиненную боль, объясняя свое поведение сексуальной зависимостью.

К слову сказать, Мишель Пью назвала свою связь с рок-музыкантом "любовью всей жизни".