Вера Алентова перестала быть узнаваемой
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Прославленная актриса театра и кино Вера Алентова в очередной раз поразила поклонников своим внешним видом.
Из-за многочисленных пластических операций, которыми актриса можно сказать увлекается, ее лицо стало совершенно неузнаваемым. Почитатели таланта Веры Валентиновны уже очень давно обеспокоены ее внешним видом. Несколько подтяжек и неоднократные "уколы красоты" лишили некогда приятное и живое лицо былой привлекательности. А тут в Сети появилась еще одна фотография, которая окончательно убедила поклонников, что Вера Алентова уже не та.
Снимок выставила на своей страничке в Инстаграм Дарья Повереннова, коллега Веры Валентиновны по театральной сцене. На фото обе женщины выглядят очень хорошо, свежо и привлекательно. Но, многие подписчики все же не смогли удержаться от колких комментариев. "Выглядит крайне неестественно", "Брови почти на лбу", "Она сама на себя не похожа", "Искусственное лицо у Верочки, к сожалению", "А что с ней?" - вот лишь малая часть той нелестной критики, что обрушилась в адрес Алентовой после публикации. А многие даже признавались, что не подпиши Дарья кто рядом с ней на фото, не узнали бы любимую актрису.
Чтобы не расстраивать свою многоуважаемую коллегу, о которой Дарья очень тепло отозвалась в описании к фото, и прекратить этот нескончаемый поток критики Повереннова просто отключила возможность комментировать свой пост.
Напомним, что Вера Валентиновна Алентова является Народной артисткой Российской Федерации. Громкая слава и признание пришли к ней после съемок в фильме "Москва слезам не верит" в 1979 году.
Краткая информация о Вере Алентовой
Имя: Вера Алентова
Отчество: Валентиновна
День рождения: 21.02.1942
Возраст: 76 лет
Место рождения: г. Котлас, Архангельская обл.
Рост: 172 см
Вес: 67 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актриса театра и кино
Фотографии
Фотографии
А Вы сразу узнали Веру Валентиновну на этом фото? 3
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Лина / 01.11.18 21:09Ее не узнать! Правда, если бы фото не было подписано, ни за что не догадалась бы, что женщина слева Вера Алентова. Какая она милая в молодости была... Вот еще одно доказательство того, что с пластикой надо быть осторожнее.
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Мария К. / 01.11.18 21:07Очень люблю фильм "Москва слезам не верит" и моя мама его очень любит. Она всегда была в восторге от Веры Валентиновны и в молодости хотела быть на нее похожей. Что эта потрясающая актриса с собой сделала сейчас - ужас! Действительно, перебор с пластикой. Ей уже 76, понятно, что не девочка, но в таком возрасте тоже можно быть красивой. Вера Валентиновна, не меняйте больше ничего в себе. Остановитесь! Вы-прекрасная женщина и Ваша естественная красота несравненна. Не прячьте ее за подтяжками и ботексом.
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fehf / 01.11.18 21:01Честно говоря, нет. Не узнала. Ее фото время от времени попадались на просторах Интернета, но черты лица все равно оставались узнаваемы. А здесь словно другой человек. Может, просто загримировали ее так.