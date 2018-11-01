Вера Алентова перестала быть узнаваемой

Прославленная актриса театра и кино Вера Алентова в очередной раз поразила поклонников своим внешним видом.

Из-за многочисленных пластических операций, которыми актриса можно сказать увлекается, ее лицо стало совершенно неузнаваемым. Почитатели таланта Веры Валентиновны уже очень давно обеспокоены ее внешним видом. Несколько подтяжек и неоднократные "уколы красоты" лишили некогда приятное и живое лицо былой привлекательности. А тут в Сети появилась еще одна фотография, которая окончательно убедила поклонников, что Вера Алентова уже не та.

Снимок выставила на своей страничке в Инстаграм Дарья Повереннова, коллега Веры Валентиновны по театральной сцене. На фото обе женщины выглядят очень хорошо, свежо и привлекательно. Но, многие подписчики все же не смогли удержаться от колких комментариев. "Выглядит крайне неестественно", "Брови почти на лбу", "Она сама на себя не похожа", "Искусственное лицо у Верочки, к сожалению", "А что с ней?" - вот лишь малая часть той нелестной критики, что обрушилась в адрес Алентовой после публикации. А многие даже признавались, что не подпиши Дарья кто рядом с ней на фото, не узнали бы любимую актрису.

Чтобы не расстраивать свою многоуважаемую коллегу, о которой Дарья очень тепло отозвалась в описании к фото, и прекратить этот нескончаемый поток критики Повереннова просто отключила возможность комментировать свой пост.

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Напомним, что Вера Валентиновна Алентова является Народной артисткой Российской Федерации. Громкая слава и признание пришли к ней после съемок в фильме "Москва слезам не верит" в 1979 году.