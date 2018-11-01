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Вера Алентова перестала быть узнаваемой


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Прославленная актриса театра и кино Вера Алентова в очередной раз поразила поклонников своим внешним видом.

Из-за многочисленных пластических операций, которыми актриса можно сказать увлекается, ее лицо стало совершенно неузнаваемым. Почитатели таланта Веры Валентиновны уже очень давно обеспокоены ее внешним видом. Несколько подтяжек и неоднократные "уколы красоты" лишили некогда приятное и живое лицо былой привлекательности. А тут в Сети появилась еще одна фотография, которая окончательно убедила поклонников, что Вера Алентова уже не та.

Снимок выставила на своей страничке в Инстаграм Дарья Повереннова, коллега Веры Валентиновны по театральной сцене. На фото обе женщины выглядят очень хорошо, свежо и привлекательно.  Но, многие подписчики все же не смогли удержаться от колких комментариев.  "Выглядит крайне неестественно", "Брови почти на лбу", "Она сама на себя не похожа", "Искусственное лицо у Верочки, к сожалению", "А что с ней?" - вот лишь малая часть той нелестной критики, что обрушилась в адрес Алентовой после публикации. А многие даже признавались, что не подпиши Дарья кто рядом с ней на фото, не узнали бы любимую актрису.

Чтобы не расстраивать свою многоуважаемую коллегу, о которой Дарья очень тепло отозвалась в описании к фото, и прекратить этот нескончаемый поток критики Повереннова просто отключила возможность комментировать свой пост.

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Напомним, что Вера Валентиновна Алентова является Народной артисткой Российской Федерации.  Громкая слава и признание пришли к ней после съемок в фильме "Москва слезам не верит" в 1979 году.

Краткая информация о Вере Алентовой

Имя: Вера Алентова

Отчество: Валентиновна

День рождения: 21.02.1942

Возраст: 76 лет

Место рождения: г. Котлас, Архангельская обл.

Рост: 172 см

Вес: 67 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актриса театра и кино

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0 Не нравится 0 Нравится 01.11.2018 Теги: Вера Алентова

А Вы сразу узнали Веру Валентиновну на этом фото? 3  

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  • Лина / 01.11.18 21:09
    -
    1
    +
    Ее не узнать! Правда, если бы фото не было подписано, ни за что не догадалась бы, что женщина слева Вера Алентова. Какая она милая в молодости была... Вот еще одно доказательство того, что с пластикой надо быть осторожнее.
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  • Мария К. / 01.11.18 21:07
    -
    1
    +
    Очень люблю фильм "Москва слезам не верит" и моя мама его очень любит. Она всегда была в восторге от Веры Валентиновны и в молодости хотела быть на нее похожей. Что эта потрясающая актриса с собой сделала сейчас - ужас! Действительно, перебор с пластикой. Ей уже 76, понятно, что не девочка, но в таком возрасте тоже можно быть красивой. Вера Валентиновна, не меняйте больше ничего в себе. Остановитесь! Вы-прекрасная женщина и Ваша естественная красота несравненна. Не прячьте ее за подтяжками и ботексом.
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  • fehf / 01.11.18 21:01
    -
    1
    +
    Честно говоря, нет. Не узнала. Ее фото время от времени попадались на просторах Интернета, но черты лица все равно оставались узнаваемы. А здесь словно другой человек. Может, просто загримировали ее так.
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