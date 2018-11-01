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Драма в семье Романа Жукова


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Некогда счастливая семейная пара - Роман и Елена Жуковы в последнее время все чаще становятся героями остросюжетных ток-шоу. Мало того, что супруги уже давно не живут вместе, так теперь у каждого из них есть отношения на стороне.

О том, что у Романа случилась любовь с лучшей подругой Елены - Ольгой, вся страна узнала еще в середине лета. Тогда Жуков сделал выбор в пользу новой избранницы и уехал вместе с ней в Сочи. Елена же, как выяснилось, тоже зря времени не теряла и вскоре привела в дом молодого помощника - Алексея Яничева. Узнав об этом, Роман тут же вернулся в Москву. И семейный скандал разгорелся с новой силой.

Оказывается, Елена вместе со своим новым поклонником настраивают детей против родного отца. Роман признался, что просто так позвонить и поговорить по душам с кем-то из наследников у него уже не получается.  Ведь малыши все меньше идут на контакт с ним и все больше восторгаются "новым" папой. Именно этот факт и возмутил певца до глубины души. К тому же, Роман настаивает, что новый избранник супруги требует с него деньги на воспитание детей, но присылать их Жуков должен именно на карту Яничева.

Елена же выступила в этом споре с кардинально другой позицией. Женщина заявила, что Роман очень плохой отец и с тех пор, как он улетел жить в Сочи, шестеро общих детей совершенно перестали его интересовать. А так как в одиночку ей было очень тяжело заниматься воспитанием ребятишек и раскручиванием собственного бизнеса, на помощь пришел Алексей. Молодой человек с удовольствием проводит время в компании малышей, тратит на них деньги, а также делает ремонт в квартире семьи Жуковых и организует в клубе Лены тренинги.

Естественно, такое положение вещей категорически не устроило Романа Жукова и тот потребовал у своей жены объяснений всей сложившийся ситуации. Их Елена давать не стала. 


0 Не нравится 1 Нравится 01.11.2018 Теги: Роман Жуков

А как Вам кажется, кто больше прав в этой ситуации? 2  

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  • Нелли / 01.11.18 23:26
    -
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    Раньше Жуковы были прекрасной семьей, примером для подражания. У них все посыпалось после трагедии, что случилась несколько лет назад. Лена и Рома начали обвинять друг друга во всех проблемах и бедах, отдалились. В общем, не смогли пережить то, что на них обрушилось. А то, что мы сейчас наблюдаем, это последствия. Я надеюсь, что все закончится хорошо для них для всех. Конечно, брак вряд ли удастся сохранить, но вот уважение можно попробовать. Хотя бы ради шестерых детей! Это не шутка!
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  • Лучик Солнца / 01.11.18 23:19
    -
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    Оба они не правы. Детей нельзя использовать как разменную монету. Я смотрела шоу и там проблемы, в первую очередь, в головах у самих родителей. А этот Леша так, мальчик на побегушках. Оказался между двух огней.
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