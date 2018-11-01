Гоген Солнцев веселится без жены

Брошенный Гоген Солнцев, устав от одиночества, решил устроить себе настоящий праздник. Мужчина отправился на одну из костюмированных вечеринок, которая проводилась по случаю наступления Хэллоуина.

Нарядившись в яркий, помпезный и совсем нестрашный костюм, Солнцев решил на время отвлечься от своих грустных мыслей и от души повеселиться. А для своих самых преданных поклонников он выложил в Инстаграм фото, на котором запечатлен счастливым и улыбающимся. Сопровождала этот снимок лаконичная подпись: "Кати рядом нет, но празднику БЫТЬ! Все же годы и нагрузки на организм дают свое... Кошелек или жизнь?" - добавил интриги Гоген.

Хочется отметить, что многие его подписчики порадовались за то, что он нашел в себе силы и выбрался немного развеяться. Но большинство отнеслись к этому посту Солнцева скептически, настаивая на том, что им хочется веселья и продолжения шоу, которое Гоген так блестяще устраивал на пару с Екатериной. "Кати рядом нет, значит надо искать новую старушку. Нам скучно, ждем продолжения сериала", "Гоген, хотим еще откровенных новостей и продолжения", "Когда новая серия" , "Гоген, мы очень ждем продолжения романа, что значит нет Кати???" - вопрошали взбудораженные пользователи социальной сети.

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А что же Терешкович? С момента скандальной ссоры, которую супруги учинили в студии Андрея Малахова, она на связь с законным мужем так и не вышла. Тоскующий Илья (это настоящее имя артиста) уже неоднократно выставлял совместные с ней фото их архива в надежде, что Катя одумается и придет. Но, упрямая женщина по-прежнему держит паузу.