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Гоген Солнцев веселится без жены


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Брошенный Гоген Солнцев, устав от одиночества, решил устроить себе настоящий праздник. Мужчина отправился на одну из костюмированных вечеринок, которая проводилась по случаю наступления Хэллоуина.

Нарядившись в яркий, помпезный и совсем нестрашный костюм, Солнцев решил на время отвлечься от своих грустных мыслей и от души повеселиться. А для своих самых преданных поклонников он выложил в Инстаграм фото, на котором запечатлен счастливым и улыбающимся.  Сопровождала этот снимок лаконичная подпись: "Кати рядом нет, но празднику БЫТЬ! Все же годы и нагрузки на организм дают свое... Кошелек или жизнь?" - добавил интриги Гоген.

Хочется отметить, что многие его подписчики порадовались за то, что он нашел в себе силы и выбрался немного развеяться. Но большинство отнеслись к этому посту Солнцева скептически, настаивая на том, что им хочется веселья и продолжения шоу, которое Гоген так блестяще устраивал на пару с Екатериной. "Кати рядом нет, значит надо искать новую старушку. Нам скучно, ждем продолжения сериала", "Гоген, хотим еще откровенных новостей и продолжения", "Когда новая серия" , "Гоген, мы очень ждем продолжения романа, что значит нет Кати???" - вопрошали взбудораженные пользователи социальной сети.

А что же Терешкович? С момента скандальной ссоры, которую супруги учинили в студии Андрея Малахова, она на связь с законным мужем так и не вышла. Тоскующий Илья (это настоящее имя артиста) уже неоднократно выставлял совместные с ней фото их архива в надежде, что Катя одумается и придет. Но, упрямая женщина по-прежнему держит паузу.  


0 Не нравится 1 Нравится 01.11.2018 Теги: Гоген Солнцев

Как Вы думаете, Екатерина вернется к Гогену? 3  

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  • Дэн / 01.11.18 20:09
    -
    2
    +
    Да, с расставанием затянули. Давайте уже продолжение всего этого мракобесия, хочется от души посмеяться.
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  • Ирина Москва / 01.11.18 20:03
    -
    2
    +
    Вернется однозначно! Это же все комедия, пиар, постановка - как хотите называйте. Гоген умело продолжает притягивать к себе внимание и подписчиков, а Катя на время затаилась, чтобы потом появиться с огромной помпой. И тут такое начнется!.. Так что, переживать не о чем, шоу будет продолжаться, пока оно приносит деньги.
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  • Жука / 01.11.18 20:00
    -
    2
    +
    Думаю да! А что же ей не вернутся? Смотрите, как народу это нравится, люди жаждут продолжения. Значит, оно будет! Соберут их всех опять на шоу Малахова и будем наблюдать очередную семейную драму с побоями и слезами. Я, честно говоря. даже не верю в ее настоящий уход. Все запланировано, все так и должно быть.
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