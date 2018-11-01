Ченнинг Тейтум стал Джином

Ченнинг Тейтум и Дженна Деван провели среду вместе для того, чтобы отпраздновать Хэллоуин с их пятилетней дочерью Эверли. Ченинг и Дженна разошлись полгода назад и уже встречаются с другими людьми. Но Хэллоуин – серьезный повод, чтобы приятно провести время вместе.

Тейтум задокументировал празднество в Insta и даже выложил селфи со своей улыбающейся экс-супругой.

Эверли была в костюме супергероя Старфаер из «Юных титанов» и наслаждалась вечером, переходя от дома к дому и собирая конфеты. Она прогуливалась вместе со своими родителями, держа их за руки, и они приподнимали и раскачивали ее.

Тейтум был в костюме Джина из диснеевского «Аладдина», а Дженна была в образе Клеопатры. Поход за конфетами продолжился вечерним поиском фей, который Эверли предприняла вместе с ее друзьями.

Тейтум подшутил над своей дочерью, уверяя, что взял ее конфеты. Так продолжалось до тех пор, пока она не принесла их ему. «Знаете, что все это такое? - спрашивал Ченнинг. - Счастье. Все это просто счастье!»

Все это произошло через неделю после того, как пара официально подписала документы о разводе. Дженна указала в них причину развода - «неустранимые противоречия» и потребовала оставить ей ребенка и поддержку со стороны бывшего супруга. Тейтум и Деван указали, что хотят совместно воспитывать дочь. Каждый из них уже нашел нового спутника. Тейтум встречается с певицей Джесси Джей, а Деван видели с актером Стивом Кази, лауреатом премии «Тони».