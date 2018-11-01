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В космос на Хэллоуин


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Необычно отпраздновать этот жутковатый праздник решили Алек Болдуин и его жена Хилария. Все семейство, включая детей, облачилось в костюмы астронавтов. Видимо, они приготовились отметить Хэллоуин в космосе.

В костюмах астронавтов были не только супруги, но и их дети – 5-летнаяя Кармен Габриэла, 3-летний Рафаэль Томас, 2-летний Леонардо Чарльз и пятимесячный Дэвид. В таком виде семейство отправилось на улицы Нью-Йорка за конфетами.

У Алека и Рафаэля даже были шлемы. На фотографиях Рафаэль с гордостью демонстрирует свой шлем.

Алек выложил снимок, на котором трое старших детей пары сидят рядом. «Все системы готовы к старту Операции Конфета в Нью-Йорке», - подписал он под фотографией.

Хилария выложила видео, где вся семья идет по тротуару, держась за руки. Звуковым сопровождением для замедленной съемки служит «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса, эта симфоническая поэма звучит в начале фильма «2001 год: Космическая одиссея» и является его основной музыкальной темой.

Семейство Болдуин любит баловать поклонников умилительными семейными фотографиями. Ранее в этом месяце Алек и Хилария взяли своих старших детей на фестиваль Hamptons International Film Festival, проходивший в Нью-Йорке, и вышли вместе с ними на красную ковровую дорожку, где тут же привлекли внимание всех фотографов, пишет издание People.

Краткая информация об Алеке Болдуине

Имя: Алек Болдуин

День рождения: 03.04.1958

Возраст: 60 лет

Место рождения: г. Эмитвилле, США

Рост: 183 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: актер, продюсер, режиссер

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0 Не нравится 0 Нравится 01.11.2018 Теги: Алек Болдуин

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