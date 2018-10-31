Упс! Джастин Бибер лысый

У Джастина Бибера новая прическа. Во вторник 24-летний певец продемонстрировал поклонникам в Insta свою бритую голову. Джастин преобразился всего через несколько месяцев после того, как поклялся никогда не укорачивать свои волосы.

Не далее как в мае он тряс своими длинными светлыми волосами перед камерой, записывая это на видео с комментарием: «Длинные волосы это роскошно». Сопроводив ту запись селфи, он написал, что намерен позволить своим и без того длинным волосам расти дальше.

«Я отращу себе волосы длиной до пят», - написал он. Певец показался поклонникам через несколько недель после того, как побывал в парикмахерской вместе с женой Хейли Болдуин. В начале августа пара была замечена в парикмахерском салоне в Нью-Йорке, где Бибер укоротил свою роскошную гриву. Пока Джастин сидел в кресле мастера, Хейли была рядом, улыбаясь и влюблено глядя на своего избранника.

В 2016 году Бибер уже брил голову после того, как носил дреды. В отличие от многих других его причесок, дреды не понравились фанатам, пишет издание People. «Быть странным - это весело», - защищался тогда певец.

Он рассказывал, что однажды на улице к нему подошла девушка, которая сказала, что любит его, но именно дреды являются наименее приятной для нее прической. Очевидно, в конце концов мнение поклонников возобладало над желанием выглядеть странно.

Кстати, Бибер любит развлекать поклонников: то он приклеит свое лицо на старую фотографию Бейонсе, то удивит коллекцией тату. Не так давно он выложил в Insta снимок своего торса, покрытого татуировками, и рассказал о том, как много времени ему пришлось провести у тату-мастера, чтобы добиться такого результата.