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Упс! Джастин Бибер лысый


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У Джастина Бибера новая прическа. Во вторник 24-летний певец продемонстрировал поклонникам в Insta свою бритую голову. Джастин преобразился всего через несколько месяцев после того, как поклялся никогда не укорачивать свои волосы.

Не далее как в мае он тряс своими длинными светлыми волосами перед камерой, записывая это на видео с комментарием: «Длинные волосы это роскошно». Сопроводив ту запись селфи, он написал, что намерен позволить своим и без того длинным волосам расти дальше.

«Я отращу себе волосы длиной до пят», - написал он. Певец показался поклонникам через несколько недель после того, как побывал в парикмахерской вместе с женой Хейли Болдуин. В начале августа пара была замечена в парикмахерском салоне в Нью-Йорке, где Бибер укоротил свою роскошную гриву. Пока Джастин сидел в кресле мастера, Хейли была рядом, улыбаясь и влюблено глядя на своего избранника.

В 2016 году Бибер уже брил голову после того, как носил дреды. В отличие от многих других его причесок, дреды не понравились фанатам, пишет издание People. «Быть странным - это весело», - защищался тогда певец.

Он рассказывал, что однажды на улице к нему подошла девушка, которая сказала, что любит его, но именно дреды являются наименее приятной для нее прической. Очевидно, в конце концов мнение поклонников возобладало над желанием выглядеть странно.

Кстати, Бибер любит развлекать поклонников: то он  приклеит свое лицо на старую фотографию Бейонсе, то удивит коллекцией тату. Не так давно он выложил в Insta снимок своего торса, покрытого татуировками, и рассказал о том, как много времени ему пришлось провести у тату-мастера, чтобы добиться такого результата.

Краткая информация о Джастине Бибере

Имя: Джастин Бибер

День рождения: 01.03.1994

Возраст: 24 года

Место рождения: г. Стредфорд, п. Онтарио, Канада

Рост: 170 см

Вес: 62 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певец, актер

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0 Не нравится 0 Нравится 31.10.2018 Теги: Джастин Бибер

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  • Вика / 01.11.18 11:01
    -
    0
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    А мне нравится, такой симпатичный мальчик стал)) Даже потянуло его песни послушать) шучу)) Но прическа ему и правда идет. Я бы также на его месте и профессию сменила бы, ну или поменяла бы репертуар)
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  • Ирина / 01.11.18 10:58
    -
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    У меня есть своего рода фетиш, нравятся бритые мужчины, что-то в них есть такое брутальное, тот же Стейтем или Дуэйн "Скала", но вот Бибер даже лысый смотрится как прыщавы подросток, ну не мужественный он, даже прическа не спасает, как был "сладкий" мальчик, так им и остается. Что в нем Болдуин нашла - непонятно, вроде девушка красивая, а связалась с таким нытиком.
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  • Света / 01.11.18 10:56
    -
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    Мне он таким больше нравится, с волосами он как придурок какой-то выглядел лохматый, а теперь на нормального парня стал походить, хотя его творчество мне все равно не нравится)
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