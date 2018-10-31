Дженнифер Лопес все еще удивляет
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Прошло 18 лет с тех пор, как Дженнифер Лопес появилась на красной ковровой дорожке церемонии «Грэмми» в потрясающем зеленом платье от Версаче, которое слегка прикрывало ее тело. В новой фотосессии для журнала InStyle она предстает обнаженной едва ли не более, чем ранее.
Для декабрьского номера журнала звезда снялась в зеленой, с металлическим отливом, накидке от Valentino Haute Couture, почти не скрывающей ее соблазнительные изгибы. Дженнифер выглядит не менее эффектно, чем много лет назад, и секрет этого, как признается сама певица, кроется в трех «нет»: нет алкоголю, нет кофеину и нет плохому сну.
«Я стала заботиться о себе - и вот результат», - говорит звезда. Дженнифер признается, что в отличие от многих других звездных леди, приближающихся к 50-летнему возрасту, она не замечает ни упадка энергии, ни проблем с памятью. Звезда признает, что щурится на телефон, временами имеет боли в спине и чувствует, что ее мышцы становятся вялыми, если она танцует слишком много. Чтобы избежать последнего, она занимается с утяжелителями.
В интервью изданию она также поведала о том, каково это было расти с пышной фигурой и почему она всегда спокойно принимала особенности своего тела. «В моей семье пышная фигура всегда была достоинством и частью культуры. Это было как: у Дженнифер крупные ягодицы - и это хорошо», - говорит певица.
Также она поведала о том, каково это - быть в фокусе многих сплетен и слухов, и признается, что до эпохи смарфонов быть знаменитостью было хуже. «Тогда было безумие, - сказала Дженнифер. - Теперь же я сама могу показать, что я собой представляю, в любой момент. Раньше люди могли поверить всему, что читали в таблоидах. А там в лучшем случае треть всего написанного была правдой».
Краткая информация о Дженнифере Лопес
Имя: Дженнифер Лопес
День рождения: 24.07.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Нью-Йорк, США
Рост: 170 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица, танцовщица
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Вам нравится фото звезды? 4
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Лизи / 01.11.18 10:53Да, с появлением разных технических достижений конечно звезды развернулись, теперь и папарацци не надо стараться, они сами все выкладывают в инста, чуть ли не куда сходили в туалет и как покушал их ребенок.
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Елена / 01.11.18 10:51Да, она действительно не меняется с годами, и не скажешь, что ей уже под 50) И она права в том, что женщина должна быть с формами, ягодицы, грудь - все это должно выпирать. И она несомненно красотка, с аппетитными формами. А эта накидка только подчеркнула ее формы, так что все тут со вкусом и оправданно.
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Рита / 01.11.18 10:47Почему выставлять свое тело напоказ - это считается красиво? А где загадочная женская натура, таинственность, недосказанность? Меня убивает такой грубый подход, который уже не только в Голливуде, но и среди наших звезд доминирует.
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NatiMi / 01.11.18 00:52Годы идут, а она по-прежнему офигенная