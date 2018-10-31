Дженнифер Лопес все еще удивляет

Прошло 18 лет с тех пор, как Дженнифер Лопес появилась на красной ковровой дорожке церемонии «Грэмми» в потрясающем зеленом платье от Версаче, которое слегка прикрывало ее тело. В новой фотосессии для журнала InStyle она предстает обнаженной едва ли не более, чем ранее.

Для декабрьского номера журнала звезда снялась в зеленой, с металлическим отливом, накидке от Valentino Haute Couture, почти не скрывающей ее соблазнительные изгибы. Дженнифер выглядит не менее эффектно, чем много лет назад, и секрет этого, как признается сама певица, кроется в трех «нет»: нет алкоголю, нет кофеину и нет плохому сну.

«Я стала заботиться о себе - и вот результат», - говорит звезда. Дженнифер признается, что в отличие от многих других звездных леди, приближающихся к 50-летнему возрасту, она не замечает ни упадка энергии, ни проблем с памятью. Звезда признает, что щурится на телефон, временами имеет боли в спине и чувствует, что ее мышцы становятся вялыми, если она танцует слишком много. Чтобы избежать последнего, она занимается с утяжелителями.

В интервью изданию она также поведала о том, каково это было расти с пышной фигурой и почему она всегда спокойно принимала особенности своего тела. «В моей семье пышная фигура всегда была достоинством и частью культуры. Это было как: у Дженнифер крупные ягодицы - и это хорошо», - говорит певица.

Также она поведала о том, каково это - быть в фокусе многих сплетен и слухов, и признается, что до эпохи смарфонов быть знаменитостью было хуже. «Тогда было безумие, - сказала Дженнифер. - Теперь же я сама могу показать, что я собой представляю, в любой момент. Раньше люди могли поверить всему, что читали в таблоидах. А там в лучшем случае треть всего написанного была правдой».