Посмертное оскорбление Хворостовскому

Отец Хворостовского оскорблен и возмущен. В памятном монументе певца узнать невозможно. Мужчина пытается восстановить справедливость.

Вскоре после смерти Дмитрия Хворостовского встал вопрос о памятном монументе, который будет установлен на могиле артиста. Поскольку родителям было сложно курировать данный процесс, отец Дмитрия подписал доверенность и поручил заниматься вопросами расширения земли, прилегающей к могиле, и памятником Василию Пеганову.

Как выяснилось сейчас, решить вопрос с тем, чтобы увеличить площадь могилы для установки постамента, бизнесмену не удалось. Это расстроило родителей и вдову певца. Еще больше они были раздосадованы, когда увидели памятник, приготовленный для установки на могилу Хворостовского.

Александр продемонстрировал снимки и назвал полученное изваяние «оскорблением памяти Дмитрия». По словам мужчины, сына в полученной фигуре не узнать. Авторы постамента умудрились изуродовать его. Не понравился результат работы и вдове покойного.

Сейчас родственники сами занялись этим вопросом. Памятник в полный рост и бюст Дмитрия они уже заказали у другого мастера. Результат его работы им понравился. Теперь близким предстоит вернуть себе право заниматься данными вопросами.

Напомним, что памятник Хворостовскому планируется установить на столичном кладбище, бюст родители хотят отправить в одно из училищ Красноярска, где обучался Дмитрий. Певца не стало в ноябре прошлого года. Врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Лечение результатов не дало.