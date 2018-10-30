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Посмертное оскорбление Хворостовскому


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Отец Хворостовского оскорблен и возмущен. В памятном монументе певца узнать невозможно. Мужчина пытается восстановить справедливость.

Вскоре после смерти Дмитрия Хворостовского встал вопрос о памятном монументе, который будет установлен на могиле артиста. Поскольку родителям было сложно курировать данный процесс, отец Дмитрия подписал доверенность и поручил заниматься вопросами расширения земли, прилегающей к могиле, и памятником Василию Пеганову.

Как выяснилось сейчас, решить вопрос с тем, чтобы увеличить площадь могилы для установки постамента, бизнесмену не удалось. Это расстроило родителей и вдову певца. Еще больше они были раздосадованы, когда увидели памятник, приготовленный для установки на могилу Хворостовского.

Александр продемонстрировал снимки и назвал полученное изваяние «оскорблением памяти Дмитрия». По словам мужчины, сына в полученной фигуре не узнать. Авторы постамента умудрились изуродовать его. Не понравился результат работы и вдове покойного.

Забракованный памятник и бюст Хворостовского. Фото: "Стархит"

Сейчас родственники сами занялись этим вопросом. Памятник в полный рост и бюст Дмитрия они уже заказали у другого мастера. Результат его работы им понравился. Теперь близким предстоит вернуть себе право заниматься данными вопросами.

Напомним, что памятник Хворостовскому планируется установить на столичном кладбище, бюст родители хотят отправить в одно из училищ Красноярска, где обучался Дмитрий. Певца не стало в ноябре прошлого года. Врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Лечение результатов не дало. 

Краткая информация о Дмитрии Хворостовском

Имя: Дмитрий Хворостовский

Отчество: Александрович

День рождения: 16.10.1962

Годы жизни: 56 лет

Дата смерти: 22.11.2017

Место захоронения: Москва / Красноярск, кремирован, часть праха похоронена рядом с Шаляпиным на Новодевиьчем, другая перевезена в Красноярск

Причина смерти: рак мозга

Место рождения: Красноярск

Рост: 193 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: оперный певец

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0 Не нравится 0 Нравится 30.10.2018 Теги: Дмитрий Хворостовский

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