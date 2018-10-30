Посмертное оскорбление Хворостовскому
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Отец Хворостовского оскорблен и возмущен. В памятном монументе певца узнать невозможно. Мужчина пытается восстановить справедливость.
Вскоре после смерти Дмитрия Хворостовского встал вопрос о памятном монументе, который будет установлен на могиле артиста. Поскольку родителям было сложно курировать данный процесс, отец Дмитрия подписал доверенность и поручил заниматься вопросами расширения земли, прилегающей к могиле, и памятником Василию Пеганову.
Как выяснилось сейчас, решить вопрос с тем, чтобы увеличить площадь могилы для установки постамента, бизнесмену не удалось. Это расстроило родителей и вдову певца. Еще больше они были раздосадованы, когда увидели памятник, приготовленный для установки на могилу Хворостовского.
Александр продемонстрировал снимки и назвал полученное изваяние «оскорблением памяти Дмитрия». По словам мужчины, сына в полученной фигуре не узнать. Авторы постамента умудрились изуродовать его. Не понравился результат работы и вдове покойного.
Сейчас родственники сами занялись этим вопросом. Памятник в полный рост и бюст Дмитрия они уже заказали у другого мастера. Результат его работы им понравился. Теперь близким предстоит вернуть себе право заниматься данными вопросами.
Напомним, что памятник Хворостовскому планируется установить на столичном кладбище, бюст родители хотят отправить в одно из училищ Красноярска, где обучался Дмитрий. Певца не стало в ноябре прошлого года. Врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Лечение результатов не дало.
Краткая информация о Дмитрии Хворостовском
Имя: Дмитрий Хворостовский
Отчество: Александрович
День рождения: 16.10.1962
Годы жизни: 56 лет
Дата смерти: 22.11.2017
Место захоронения: Москва / Красноярск, кремирован, часть праха похоронена рядом с Шаляпиным на Новодевиьчем, другая перевезена в Красноярск
Причина смерти: рак мозга
Место рождения: Красноярск
Рост: 193 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: оперный певец
Фотографии
Фотографии
Вы согласны с мнением родителей Хворостовского? 4
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вниманию главреда / 30.10.18 14:29Клео! прекрасно помню как вы не так давно писали "Хворостовский жив и здоров". Теперь Годы жизни: 56 лет. вы там поголовно все такие?
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Линда_17 / 30.10.18 14:15Вот так помрешь, а потом еще год имя полоскать будут: то наследство делить, то памятники обсуждать.
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Kirsanov / 30.10.18 14:08Ладно они – пожилые люди и им не до того, но почему эти хлопоты не взяла на себя вдова?