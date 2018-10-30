Принц Гарри нарушил протокол

Во время встречи с поклонниками в Окленде во вторник принц Гарри, который был в сопровождении супруги, остановился поговорить с шестилетним Отиа Нанте. Бабушка мальчика рассказала принцу, что Отиа недавно потерял свою маму. И Гарри, который пережил однажды такую трагедию, поспешил успокоить ребенка, дав понять новозеландскому мальчику, что тот не одинок.

«Жизнь всегда будет хороша, - сказал Гарри, утешая ребенка. - Ты знаешь это? Я прожил до 34 лет и знаю, что жизнь прекрасна. У меня прекрасная жена и скоро будет ребенок. Твоя жизнь вскоре станет намного лучше. Не беспокойся об этом».

Несмотря на то, что Гарри обычно соблюдает правило королевской семьи не делать селфи и не давать автографы, на сей раз он сделал исключение, снявшись с ребенком, снимок позднее был выложен в Insta-аккаунте поклонников Гарри и Меган.

Принцу Гарри было всего 12 лет, когда его мама, принцесса Диана, трагически погибла в автокатастрофе в Париже. В 2016 году, в документальном фильме компании ITV, посвященном его благотворительной работе в африканском Лесото, Гарри признал, что он провел немало времени, пытаясь подавить свои чувства по поводу смерти матери.

«Я по настоящему не справился с тем, что произошло, - сказал он. - Это всего лишь огромный груз подавленных эмоций. Большую часть моей жизни я просто не желал думать об этом. Но теперь я вижу жизнь по-другому, иначе, чем раньше. Я прятал голову в песок и позволял всему вокруг разрывать меня на куски».

Гарри нашел способ подавить тяжелые воспоминания, занимаясь благотворительностью. В мае 2016 года он сказал по этому поводу изданию PEOPLE, что хочет, чтобы его мать гордилась тем, что он делает.