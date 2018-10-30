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Принц Чарльз и Камилла разводятся


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О том, что развод не за горами, утверждают британские СМИ. Наблюдательные журналисты, широко освещающие все события большой королевской семьи, заметили, что принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер все чаще посещают светские рауты порознь.

Самым знаковым событием, которое Камилла пропустила, стала свадьба принцессы Евгении. На торжестве Чарльз появился без супруги. В течение вечера Камилла так и не удостоила молодоженов своим присутствием, хотя в числе приглашенных гостей была указана.

У подданных Королевства сразу же возникли вопросы, и в этот раз официальным представителям дворца отмолчаться, не удалось. Пресс-секретарь Виктория Арбайтер пояснила, что у Камиллы на эту дату было запланировано посещение школы. Как представительница королевского семейства, отказаться от обещания она не могла. Это входит в ее работу, а обязанности в данном случае важнее светских развлечений.

Отметим, что другие члены королевской семьи готовились к дате торжества и планировали дела с учетом предстоящей свадьбы.

Предположения представителей СМИ о размолвке между Камиллой и Чарльзом и возможном бракоразводном процессе представители королевской семьи не опровергают и не подтверждают.

Как показывает практика, молчание семейство хранит в двух случаях: когда слухи не имеют под собой никаких реальных оснований и в ситуациях, когда домыслы оказываются правдой. Именно так обстояли дела с беременностью Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Краткая информация о Принце Чарльз

Имя: Принц Чарльз

День рождения: 14.11.1948

Возраст: 69 лет

Место рождения: г. Лондон, Англия

Рост: 180 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: наследный принц

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0 Не нравится 0 Нравится 30.10.2018 Теги: принц Чарльз

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