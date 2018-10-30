Принц Чарльз и Камилла разводятся
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О том, что развод не за горами, утверждают британские СМИ. Наблюдательные журналисты, широко освещающие все события большой королевской семьи, заметили, что принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер все чаще посещают светские рауты порознь.
Самым знаковым событием, которое Камилла пропустила, стала свадьба принцессы Евгении. На торжестве Чарльз появился без супруги. В течение вечера Камилла так и не удостоила молодоженов своим присутствием, хотя в числе приглашенных гостей была указана.
У подданных Королевства сразу же возникли вопросы, и в этот раз официальным представителям дворца отмолчаться, не удалось. Пресс-секретарь Виктория Арбайтер пояснила, что у Камиллы на эту дату было запланировано посещение школы. Как представительница королевского семейства, отказаться от обещания она не могла. Это входит в ее работу, а обязанности в данном случае важнее светских развлечений.
Отметим, что другие члены королевской семьи готовились к дате торжества и планировали дела с учетом предстоящей свадьбы.
Предположения представителей СМИ о размолвке между Камиллой и Чарльзом и возможном бракоразводном процессе представители королевской семьи не опровергают и не подтверждают.
Как показывает практика, молчание семейство хранит в двух случаях: когда слухи не имеют под собой никаких реальных оснований и в ситуациях, когда домыслы оказываются правдой. Именно так обстояли дела с беременностью Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
Краткая информация о Принце Чарльз
Имя: Принц Чарльз
День рождения: 14.11.1948
Возраст: 69 лет
Место рождения: г. Лондон, Англия
Рост: 180 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: наследный принц