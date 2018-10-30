Галина Боб пережила наводнение

Галина Боб вместе с мужем и двумя детьми оказалась в эпицентре наводнения. Несколько дней назад семья отправилась на отдых в Венецию, но он был омрачен внезапно разбушевавшийся стихией, которая практически полностью скрыла улицы старинного города под водой.

Сильнейшие ливни, грозы и порывы ветра обрушились на один из самых красивейших городов мира - Венецию. Небывалый прилив воды затопил все каналы и площади, вынуждая местных жителей и туристов передвигаться по пояс в воде. Прочувствовать на себе все буйство природы удалось и актрисе театра и кино Галине Боб. Ведь вместе со своей семья она фактически оказалась в заложниках у затопленного города, не имея возможности даже выйти из квартиры и купить еды.

Как рассказала сама Галина, поначалу прибывающая вода не мешала им прогуливаться по улочкам Венеции и любоваться архитектурой. Спасала специальная водонепроницаемая обувь. Но, в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и уровень затопления оказался выше полутора метров. До апартаментов, что семья арендовала на время отдыха, им пришлось добираться практически вплавь. Но на этом злоключения путешественников не закончились.

Оказывается, питания в их номере предусмотрено не было, а сходить куда-то просто не представлялось возможности. И только к ночи, когда начался отлив, актриса сумела добраться до пиццерии, которая каким-то чудом функционировала, и купить детям пиццу.

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Помимо этого, вода просочилась и в номер, где жила Галина и ее близкие. Семья на долгое время осталась без электричества и в сыром помещении.