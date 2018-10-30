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Галина Боб пережила наводнение


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Галина Боб вместе с мужем и двумя детьми оказалась в эпицентре наводнения. Несколько дней назад семья отправилась на отдых в Венецию, но он был омрачен внезапно разбушевавшийся стихией, которая практически полностью скрыла улицы старинного города под водой. 

  

Сильнейшие ливни, грозы и порывы ветра обрушились на один из самых красивейших городов мира - Венецию. Небывалый прилив воды затопил все каналы и площади, вынуждая местных жителей и туристов передвигаться по пояс в воде. Прочувствовать на себе все буйство природы удалось и актрисе театра и кино Галине Боб. Ведь вместе со своей семья она фактически оказалась в заложниках у затопленного города, не имея возможности даже выйти из квартиры и купить еды.

Как рассказала сама Галина, поначалу прибывающая вода не мешала им прогуливаться по улочкам Венеции и любоваться архитектурой. Спасала специальная водонепроницаемая обувь. Но, в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и уровень затопления оказался выше полутора метров.  До апартаментов, что семья арендовала на время отдыха, им пришлось добираться практически вплавь. Но на этом злоключения путешественников не закончились.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Galina Bob (@galabob)

Оказывается, питания в их номере предусмотрено не было, а сходить куда-то просто не представлялось возможности. И только к ночи, когда начался отлив, актриса сумела добраться до пиццерии, которая каким-то чудом функционировала, и купить детям пиццу.

Помимо этого, вода просочилась и в номер, где жила Галина и ее близкие. Семья на долгое время осталась без электричества и в сыром помещении.

Краткая информация о Галине Боб

Имя: Галина Боб

Отчество: Дмитриевна

День рождения: 04.11.1984

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Пенза

Рост: 168 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса театра и кино, певица

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0 Не нравится 0 Нравится 30.10.2018 Теги: Галина Боб

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  • Эльвира / 30.10.18 22:41
    -
    1
    +
    Полностью согласна. Ничего хорошего здесь нет. Интересно, конечно, пройтись по Венеции в хорошую погоду, но не когда ее заливает дождями и затапливает все каналы. Здесь, наверное, уже больше страшно. Город старый, мало ли что. А уж как там бродить по пояс в воде, вообще не представляю. Правильно, наверное, говорят, что скоро Венеция вся уйдет под воду.
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  • Евгения / 30.10.18 22:34
    -
    1
    +
    Нет, слава богу, и не хочу. В этом нет ничего хорошего, где бы такое не случилось. Хоть в Венеции, хоть в другом городе, наводнение - это страшно. Галина, конечно, молодец, что отнеслась ко всему с легкостью и юмором, даже фото в Интсаграм постит. Я бы так не смогла, наверное потому, что трусих. Будь на ее месте, особенно с детьми, я бы кинулась искать, как выбраться из города, а не гулять по нему.
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