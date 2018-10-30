Интимную близость Мамаевых увидел весь мир

Павел Мамаев в очередной раз оказался в центре грандиозного скандала. Только на этот раз на пару не с Александром Кокориным, а со своей супругой Аланой.

Оказывается, на прошедшей неделе Алана Мамаева неоднократно подвергалась настойчивому шантажу. Пользователь с ником Кеша регулярно писал девушке сообщения с требованием заплатить ему деньги. В противном случае он грозился "слить" в Сеть пикантные фото и видео четы Мамаевых. Каким образом к нему попали архивные кадры, неизвестно, но сумма, которую он за них поначалу запрашивал, была внушительной - миллион рублей. Правда, видя несговорчивость своей оппонентки, злоумышленник пытался торговаться. Но это тоже ни к чему не привело. В конечном итоге он пригрозил, что просто продаст видео любому желающему за 3000$.

Алана категорически заявила Кеше, что последние деньги отдавать ему не собирается, а в интимной близости между супругами не видит ничего зазорного. В итоге скандальные видео и кадры были опубликованы. По понятным причинам мы не можем показать здесь даже некоторые из них, но посмотреть там было на что. Супруги, не стесняясь, позировали друг другу, снимали весьма откровенные ролики на телефон и демонстрировали интересные ракурсы.

Следует отметить, что ни одни Мамаевы пострадали вчера от рук злоумышленников. Для того, чтобы выложить в публичный доступ компрометирующий материал, им потребовалось взломать страничку актрисы Марии Горбань в одной из социальных сетей. На ней-то впервые и были опубликованы снимки Павла и Аланы.

Находящийся в СИЗО футболист тоже не остался безучастным в этом скандале и сделал ответный шаг, обратившись в прокуратуру из-за обнародованных фото своей супруги, где она предстала полностью обнаженной. Помимо этого, в переписке со злоумышленником, что Алана придала гласности, четко прослеживаются угрозы. Но ни Павел Мамаев, ни его адвокат их пока не комментируют.