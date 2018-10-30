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Интимную близость Мамаевых увидел весь мир


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Павел Мамаев в очередной раз оказался в центре грандиозного скандала. Только на этот раз на пару не с Александром Кокориным, а со своей супругой Аланой.

Оказывается, на прошедшей неделе Алана Мамаева неоднократно подвергалась настойчивому шантажу. Пользователь с ником Кеша регулярно писал девушке сообщения с требованием заплатить ему деньги. В противном случае он грозился "слить" в Сеть пикантные фото и видео четы Мамаевых. Каким образом к нему попали архивные кадры, неизвестно, но сумма, которую он за них поначалу запрашивал, была внушительной - миллион рублей. Правда, видя несговорчивость своей оппонентки, злоумышленник пытался торговаться. Но это тоже ни к чему не привело. В конечном итоге он пригрозил, что просто продаст видео любому желающему за 3000$.

Алана категорически заявила Кеше, что последние деньги отдавать ему не собирается, а в интимной близости между супругами не видит ничего зазорного. В итоге скандальные видео и кадры были опубликованы. По понятным причинам мы не можем показать здесь даже некоторые из них, но посмотреть там было на что. Супруги, не стесняясь, позировали друг другу, снимали весьма откровенные ролики на телефон и демонстрировали интересные ракурсы.

Следует отметить, что ни одни Мамаевы пострадали вчера от рук злоумышленников. Для того, чтобы выложить в публичный доступ компрометирующий материал, им потребовалось взломать страничку актрисы Марии Горбань в одной из социальных сетей. На ней-то впервые и были опубликованы снимки Павла и Аланы.

Находящийся в СИЗО футболист тоже не остался безучастным в этом скандале и сделал ответный шаг, обратившись в прокуратуру из-за обнародованных фото своей супруги, где она предстала полностью обнаженной. Помимо этого, в переписке со злоумышленником, что Алана придала гласности, четко прослеживаются угрозы. Но ни Павел Мамаев, ни его адвокат их пока не комментируют.


0 Не нравится 1 Нравится 30.10.2018 Теги: Павел Мамаев

Как Вы считаете, Алана поступила правильно, отказавшись платить шантажисту? 4  

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  • Zuma / 30.10.18 23:56
    -
    0
    +
    Мне вот интересно, почему наши органы находить таких уродов не умеют? Так получается, что из-за них совершенно любой человек может и на карточке денег лишиться, или фоток личных, как некоторые. Обидно!
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  • Александра / 30.10.18 23:49
    -
    1
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    Да, мало им скандала, что учинил Павел в начале месяца, теперь еще и это. Не знаю, конечно, как у них там с деньгами, но я бы заплатила, наверное, лишь бы так не позориться. Репутация важнее каких-то денег. А это теперь любой желающий любую часть их тела рассмотреть может. Что ж тут хорошего? Так что, не храните интимные фотографии в телефоне, товарищи!
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  • Маруська / 30.10.18 23:42
    -
    0
    +
    Ну знаю, как поступила бы в этой ситуации. Хотя, лучше на месте этих Мамаевых не быть. Не буду касаться истории с драками, но вот обнародовать чьи-то личные фото и видео - это гадство. Каждый человек имеет право на интимную жизнь и ее неприкосновенность. Мамаевых жалко чисто по человечески. Прославиться с такого ракурса - не позавидуешь!
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  • Антивирус / 30.10.18 22:55
    -
    1
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    Естественно правильно. По другому с этими уродами нельзя. Жалко что этого Кешу врядли поймают. Нарвался бы он на того, кто ему голову за его подвиги оторвал бы. Как таких тварей вообще земля носит.
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