Принцесса Аяко вышла замуж за простолюдина

Японская принцесса Аяко теперь замужняя женщина, при этом она больше не является членом императорской семьи. Она вышла замуж за простолюдина, поэтому потеряла свой особый статус.

Бракосочетание имело место в понедельник. Синтоистская церемония состоялась в историческом храме Мэйдзи в Токио. На церемонии присутствовало около тридцати человек - члены семей жениха и невесты.

Принцесса, которой исполнилось 28 лет, вышла замуж за 32-летнего Кея Мория, который работает в судоходной компании.

Аяко была одета в традиционное придворное кимоно и юбку хакама. Волосы ее были собраны в прическу осуберакаси, которую в давние времена носили женщины благородного происхождения.

«Я очень счастлива, что так много людей радуются нашей свадьбе. Мы хотим пообещать, что станем такой же достойной подражания парой, как мои отец и мама», - сказала Аяко репортеру газеты Mainichi.

Отец Аяко, принц Такамадо, двоюродный брат находящегося на троне императора Акихито, умер в 2002 году. «Он был бы рад моему браку», - заявила Аяко. Она также сообщила, что головной убор, который был у Мории, принадлежал когда-то ее отцу. Мория сказал в свою очередь, что во всем поддержит свою жену и смотрит в будущее с намерением создать семью, жизнь которой будет полна улыбок.

Пара познакомилась в прошлом декабре с подачи матери невесты, принцессы Хисако. В августе Аяко и Мория были помолвлены. Согласно действующему законодательству Японии, женщина королевских кровей, выходящая замуж за простолюдина, лишается привилегированного статуса. В настоящее время в японской королевской семье насчитывается всего 17 членов, и из них 11 - женщины.