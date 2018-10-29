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Принцесса Аяко вышла замуж за простолюдина


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Японская принцесса Аяко теперь замужняя женщина, при этом она больше не является членом императорской семьи. Она вышла замуж за простолюдина, поэтому потеряла свой особый статус.

Бракосочетание имело место в понедельник. Синтоистская церемония состоялась в историческом храме Мэйдзи в Токио. На церемонии присутствовало около тридцати человек - члены семей жениха и невесты.

Принцесса, которой исполнилось 28 лет, вышла замуж за 32-летнего Кея Мория, который работает в судоходной компании.

Аяко была одета в традиционное придворное кимоно и юбку хакама. Волосы ее были собраны в прическу осуберакаси, которую в давние времена носили женщины благородного происхождения.

«Я очень счастлива, что так много людей радуются нашей свадьбе. Мы хотим пообещать, что станем такой же достойной подражания парой, как мои отец и мама», - сказала Аяко репортеру газеты Mainichi.

Отец Аяко, принц Такамадо, двоюродный брат находящегося на троне императора Акихито, умер в 2002 году. «Он был бы рад моему браку», - заявила Аяко. Она также сообщила, что головной убор, который был у Мории, принадлежал когда-то ее отцу. Мория сказал в свою очередь, что во всем поддержит свою жену и смотрит в будущее с намерением создать семью, жизнь которой будет полна улыбок.

Пара познакомилась в прошлом декабре с подачи матери невесты, принцессы Хисако. В августе Аяко и Мория были помолвлены. Согласно действующему законодательству Японии, женщина королевских кровей, выходящая замуж за простолюдина, лишается привилегированного статуса. В настоящее время в японской королевской семье насчитывается всего 17 членов, и из них 11 - женщины.


0 Не нравится 0 Нравится 29.10.2018 Теги: Аяко

А вы как относитесь к такой традиции? 2  

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  • Лика / 29.10.18 23:45
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    Какая красивая пара, мне нравится, что японки придерживаются своих традиций, все эти одеяния, прически. Такой восточный колорит. Есть что-то в этом самобытное.
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