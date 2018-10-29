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Лобода: операция стоимостью 10 млн.


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Отмена концертов по состоянию здоровья обходится Лободе очень дорого. Около 10 млн. рублей ей придется заплатить буквально «за воздух».

Из-за госпитализации с последующим хирургическим вмешательством Светлана Лобода вынуждено перенесла на другую дату сразу три сольных концерта. Все они должны были пройти в зале «Крокус сити холл». За аренду помещения певице пришлось заплатить порядка 6 млн. рублей.

Сбой со здоровьем у звезды произошел в момент репетиции нового шоу с артистами балета. Практически вся команда Светланы – это украинские танцоры. Их перелет, а также проживание оплачивала сама певица. Сумма оказалась круглой и приличной, перечень участников концертной программы Лободы составляет больше 40 человек. Только перелет команды в одну сторону обошелся в 250 тысяч.

Еще 50 тысяч в сутки Светлана платила за аренду зала, в котором на протяжении нескольких дней до концертов шла подготовка к выступлению.

По приблизительным подсчетам экспертов, звезда за организацию заплатила порядка 10 млн. рублей. Это сумма, которую ей никто не вернет.

Напомним, что операцию певице пришлось сделать из-за камня в почке. С резкой болью она была госпитализирована в столичную больницу прямо во время репетиции. Операцию провели в течение первых суток после поступления. Сейчас звезде рекомендован постельный режим и запрещены физические нагрузки. По словам представителей артистки, проблемы у Светланы были и ранее, но из-за рабочих нагрузок и стресса они дали знать о себе в самый неподходящий момент. 

Краткая информация о Светлане Лободе

Имя: Светлана Лобода

Отчество: Сергеевна

День рождения: 18.10.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев

Рост: 174 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 29.10.2018 Теги: Светлана Лобода

Пользователи высказывают мнение, что болезнь – это результат поспешного возвращения Лободы к работе после родов. Вы согласны с этим? 4  

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