Лобода: операция стоимостью 10 млн.
0 0
Отмена концертов по состоянию здоровья обходится Лободе очень дорого. Около 10 млн. рублей ей придется заплатить буквально «за воздух».
Из-за госпитализации с последующим хирургическим вмешательством Светлана Лобода вынуждено перенесла на другую дату сразу три сольных концерта. Все они должны были пройти в зале «Крокус сити холл». За аренду помещения певице пришлось заплатить порядка 6 млн. рублей.
Сбой со здоровьем у звезды произошел в момент репетиции нового шоу с артистами балета. Практически вся команда Светланы – это украинские танцоры. Их перелет, а также проживание оплачивала сама певица. Сумма оказалась круглой и приличной, перечень участников концертной программы Лободы составляет больше 40 человек. Только перелет команды в одну сторону обошелся в 250 тысяч.
Еще 50 тысяч в сутки Светлана платила за аренду зала, в котором на протяжении нескольких дней до концертов шла подготовка к выступлению.
По приблизительным подсчетам экспертов, звезда за организацию заплатила порядка 10 млн. рублей. Это сумма, которую ей никто не вернет.
Напомним, что операцию певице пришлось сделать из-за камня в почке. С резкой болью она была госпитализирована в столичную больницу прямо во время репетиции. Операцию провели в течение первых суток после поступления. Сейчас звезде рекомендован постельный режим и запрещены физические нагрузки. По словам представителей артистки, проблемы у Светланы были и ранее, но из-за рабочих нагрузок и стресса они дали знать о себе в самый неподходящий момент.
Краткая информация о Светлане Лободе
Имя: Светлана Лобода
Отчество: Сергеевна
День рождения: 18.10.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев
Рост: 174 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Пользователи высказывают мнение, что болезнь – это результат поспешного возвращения Лободы к работе после родов. Вы согласны с этим? 4
-
Yug-263 / 29.10.18 23:24Хотела заработать побольше, в итоге, хоть бы в ноль вышла.
-
Да / 29.10.18 22:04Есть и дркгая сторона популярности которую мы не видим
-
Кира / 29.10.18 21:23Да, организм – не игрушка, а Света – не 20-летняя здоровая девка.