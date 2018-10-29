 
 
 

 
 
На главную
 
 

Шарлиз Терон делает из сына дочь


1 0

Шарлиз Терон является мамой двоих детей. До недавнего времени все были уверены, что она воспитывает мальчика и девочку. Но, в последнем интервью выяснилось, что у оскароносной актрисы две дочки.

Как такое могло получиться? Ведь в 2012 году Шарлиз усыновила в ЮАР мальчика по имени Джексон. Конкретного ответа на этот вопрос женщина не давала никогда. Просто пару лет назад она начала покупать сыну платья принцесс, заплетать косички и завязывать бантики.

Вот и сейчас, когда корреспондент Access задала Шарлиз вопрос о детях, та ответила с абсолютной уверенностью, что у нее две дочери. Если же говорить конкретнее, то своего сына Джексона актриса назвала "очень красивой девочкой".  При этом, Терон упомянула, что любое негативное высказывание в адрес детей вызывает у нее гнев. И единственное ее желание, как матери, уберечь своих девочек от обидчиков и помочь им быть самими собой.  

Одним словом, голливудская дива всячески способствует гендерному самоопределению своего сына. Она покупает ему воздушные платьица всех оттенков розового и девичьи аксессуары, делает прически и позволяет красить губы. Стоит ли говорить, что такое отношение к ребенку вызвало огромный общественный резонанс. Многие поклонники звезды не стеснялись выражать свое недоумение в достаточно резкой форме, считая, что она просто калечит Джексону психику.

Хотя нашлись и те, кто поддерживает Шарлиз Терон и относится к ситуации с пониманием. Так например, среди небольшого числа прокомментировавших это интервью, бытует мнение, что усыновленный в ЮАР мальчик просто оказался трудным ребенком и женщине ничего не остается, кроме как смиряться с его прихотями. Но, естественно, согласны с этим мнением немногие.

Краткая информация о Шарлиз Терон

Имя: Шарлиз Терон

День рождения: 07.08.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: Бенони, ЮАР

Рост: 178 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: модель, актриса

Смотреть фотографии с Шарлиз Терон

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 29.10.2018 Теги: Шарлиз Терон

А как Вы считаете, правильную ли политику воспитания проводит актриса? 5  

Оставить комментарий
  • Lima / 30.10.18 02:36
    -
    -4
    +
    Если у Шарлиз есть еврейская кровь, то "назначение" гендера усыновлённому негру можно объяснить тем, что уродство гомосексуализма, трансгендерности делается ей умышленно. Евреи навязывают разрушение морали, разрушение сознания людей УМЫШЛЕННО ВСЕМУ МИРУ. Потому что разрушенными народами легко управлять, легко их грабить и убивать.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
  • Лиза / 29.10.18 23:19
    -
    3
    +
    Конечно же это ее дело, поддерживать ли такое самовыражение своего ребенка или нет, но мне кажется что в 4 года мальчик еще не в состоянии до конца понять свое гендорное определение, поэтому я не совсем понимаю, чем Шарлиз руководствовалась. Хотя, возможно у нее и выбора другого не было. Там же нельзя идти против мнения дитя, иначе заберет.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zabiyaka / 29.10.18 23:12
    -
    -3
    +
    Какая разница, кто кого и как воспитывает. Если ее ребенок так хочет, почему бы и нет. У нас в России такое, конечно, не приживется, но в Штатах в этом плане народ привычнее. А по большому счету, это их дело.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору