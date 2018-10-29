Шарлиз Терон делает из сына дочь

Шарлиз Терон является мамой двоих детей. До недавнего времени все были уверены, что она воспитывает мальчика и девочку. Но, в последнем интервью выяснилось, что у оскароносной актрисы две дочки.

Как такое могло получиться? Ведь в 2012 году Шарлиз усыновила в ЮАР мальчика по имени Джексон. Конкретного ответа на этот вопрос женщина не давала никогда. Просто пару лет назад она начала покупать сыну платья принцесс, заплетать косички и завязывать бантики.

Вот и сейчас, когда корреспондент Access задала Шарлиз вопрос о детях, та ответила с абсолютной уверенностью, что у нее две дочери. Если же говорить конкретнее, то своего сына Джексона актриса назвала "очень красивой девочкой". При этом, Терон упомянула, что любое негативное высказывание в адрес детей вызывает у нее гнев. И единственное ее желание, как матери, уберечь своих девочек от обидчиков и помочь им быть самими собой.

Одним словом, голливудская дива всячески способствует гендерному самоопределению своего сына. Она покупает ему воздушные платьица всех оттенков розового и девичьи аксессуары, делает прически и позволяет красить губы. Стоит ли говорить, что такое отношение к ребенку вызвало огромный общественный резонанс. Многие поклонники звезды не стеснялись выражать свое недоумение в достаточно резкой форме, считая, что она просто калечит Джексону психику.

Хотя нашлись и те, кто поддерживает Шарлиз Терон и относится к ситуации с пониманием. Так например, среди небольшого числа прокомментировавших это интервью, бытует мнение, что усыновленный в ЮАР мальчик просто оказался трудным ребенком и женщине ничего не остается, кроме как смиряться с его прихотями. Но, естественно, согласны с этим мнением немногие.