Шарлиз Терон делает из сына дочь
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Шарлиз Терон является мамой двоих детей. До недавнего времени все были уверены, что она воспитывает мальчика и девочку. Но, в последнем интервью выяснилось, что у оскароносной актрисы две дочки.
Как такое могло получиться? Ведь в 2012 году Шарлиз усыновила в ЮАР мальчика по имени Джексон. Конкретного ответа на этот вопрос женщина не давала никогда. Просто пару лет назад она начала покупать сыну платья принцесс, заплетать косички и завязывать бантики.
Вот и сейчас, когда корреспондент Access задала Шарлиз вопрос о детях, та ответила с абсолютной уверенностью, что у нее две дочери. Если же говорить конкретнее, то своего сына Джексона актриса назвала "очень красивой девочкой". При этом, Терон упомянула, что любое негативное высказывание в адрес детей вызывает у нее гнев. И единственное ее желание, как матери, уберечь своих девочек от обидчиков и помочь им быть самими собой.
Одним словом, голливудская дива всячески способствует гендерному самоопределению своего сына. Она покупает ему воздушные платьица всех оттенков розового и девичьи аксессуары, делает прически и позволяет красить губы. Стоит ли говорить, что такое отношение к ребенку вызвало огромный общественный резонанс. Многие поклонники звезды не стеснялись выражать свое недоумение в достаточно резкой форме, считая, что она просто калечит Джексону психику.
Хотя нашлись и те, кто поддерживает Шарлиз Терон и относится к ситуации с пониманием. Так например, среди небольшого числа прокомментировавших это интервью, бытует мнение, что усыновленный в ЮАР мальчик просто оказался трудным ребенком и женщине ничего не остается, кроме как смиряться с его прихотями. Но, естественно, согласны с этим мнением немногие.
Краткая информация о Шарлиз Терон
Имя: Шарлиз Терон
День рождения: 07.08.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: Бенони, ЮАР
Рост: 178 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: модель, актриса
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, правильную ли политику воспитания проводит актриса? 5
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Lima / 30.10.18 02:36Если у Шарлиз есть еврейская кровь, то "назначение" гендера усыновлённому негру можно объяснить тем, что уродство гомосексуализма, трансгендерности делается ей умышленно. Евреи навязывают разрушение морали, разрушение сознания людей УМЫШЛЕННО ВСЕМУ МИРУ. Потому что разрушенными народами легко управлять, легко их грабить и убивать.
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Лиза / 29.10.18 23:19Конечно же это ее дело, поддерживать ли такое самовыражение своего ребенка или нет, но мне кажется что в 4 года мальчик еще не в состоянии до конца понять свое гендорное определение, поэтому я не совсем понимаю, чем Шарлиз руководствовалась. Хотя, возможно у нее и выбора другого не было. Там же нельзя идти против мнения дитя, иначе заберет.
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Zabiyaka / 29.10.18 23:12Какая разница, кто кого и как воспитывает. Если ее ребенок так хочет, почему бы и нет. У нас в России такое, конечно, не приживется, но в Штатах в этом плане народ привычнее. А по большому счету, это их дело.