Оливия Манн готова пожертвовать карьерой

Американская актриса и модель Оливия Манн сообщила, что если прямые высказывания могут разрушить ее карьеру, то такая карьера ей не нужна. Это заявление она сделала после того, как из фильма с ее участием была вырезана сцена, в которой играет обвиненный в сексуальных домогательствах актер.

Актриса, которая появилась на обложке декабрьского номера издания Cosmopolitan, уже высказывала свое мнение ранее, когда выяснилось, что один из актеров фильма «Хищник», Стивен Уайлдер Стригел, был обвинен в педофилии. В 2010 году Стригел был обвинен в том, что пытался через интернет склонить к сексуальной связи 14-летнюю девочку. Он провел шесть месяцев в тюрьме.

«Я не продаюсь, - сказала актриса в сопроводительном интервью журналу. - Если моя позиция приведет к потере карьеры, то такая карьера мне не нужна. Тогда я совсем ее не хочу».

Напомним, Манн была одной из шести женщин, которые обвинили в сексуальных домогательствах режиссера Бретта Рэтнера, отрицающего все эти обвинения. Говоря в интервью журналу о движении #MeToo, направленном против сексуальных домогательств, она сказала, что помнит, как услышала впервые, что люди приходят в ярость от содеянного Харви Вайнштейном. Тогда она удивилась, что раньше все были безразличными, а теперь стали реагировать на подобные моменты.

«Наконец-то люди перестали быть слепыми, - сказала актриса. - Когда это касается их фильма или сериала, никто не хочет, чтобы такое произошло. Но когда это происходит - что делать тогда? Голливуд придает много значения символам, но не хочет меняться».

Как вспоминает актриса, когда она выдвинула обвинения против Рэтнера, то ей сказали, что это будут всего лишь соревнования в том, у кого больше влияния, а кто прав и кто виноват - не имеет значения.