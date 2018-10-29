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Оливия Манн готова пожертвовать карьерой


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Американская актриса и модель Оливия Манн сообщила, что если прямые высказывания могут разрушить ее карьеру, то такая карьера ей не нужна. Это заявление она сделала после того, как из фильма с ее участием была вырезана сцена, в которой играет обвиненный в сексуальных домогательствах актер.

Актриса, которая появилась на обложке декабрьского номера издания Cosmopolitan, уже высказывала свое мнение ранее, когда выяснилось, что один из актеров фильма «Хищник», Стивен Уайлдер Стригел, был обвинен в педофилии. В 2010 году Стригел был обвинен в том, что пытался через интернет склонить к сексуальной связи 14-летнюю девочку. Он провел шесть месяцев в тюрьме.

«Я не продаюсь, - сказала актриса в сопроводительном интервью журналу. - Если моя позиция приведет к потере карьеры, то такая карьера мне не нужна. Тогда я совсем ее не хочу».

Напомним, Манн была одной из шести женщин, которые обвинили в сексуальных домогательствах режиссера Бретта Рэтнера, отрицающего все эти обвинения. Говоря в интервью журналу о движении #MeToo, направленном против сексуальных домогательств, она сказала, что помнит, как услышала впервые, что люди приходят в ярость от содеянного Харви Вайнштейном. Тогда она удивилась, что раньше все были безразличными, а теперь стали реагировать на подобные моменты.

«Наконец-то люди перестали быть слепыми, - сказала актриса. - Когда это касается их фильма или сериала, никто не хочет, чтобы такое произошло. Но когда это происходит - что делать тогда? Голливуд придает много значения символам, но не хочет меняться».

Как вспоминает актриса, когда она выдвинула обвинения против Рэтнера, то ей сказали, что это будут всего лишь соревнования в том, у кого больше влияния, а кто прав и кто виноват - не имеет значения.

Краткая информация об Оливии Манн

Имя: Оливия Манн

День рождения: 03.07.1980

Возраст: 38 лет

Место рождения: Оклахома-Сити, США

Рост: 163 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актриса, модель, телеведущая, писательница



0 Не нравится 1 Нравится 29.10.2018 Теги: Оливия Манн

А вы согласны с Оливией? 3  

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  • Галина / 30.10.18 00:04
    -
    -1
    +
    Мне кажется, сейчас перебарщивают с этой темой в Голливуде, мужчины всегда были мужчинами, никто же их силком в постель не тянет, ну полапает немного, многим женщинам это наоборот нравится.
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  • Марта / 30.10.18 00:01
    -
    3
    +
    Она права, если молчать и терпеливо страдать, что же это за жизнь, молодцы, что эти женщины нашли в себе силы, чтобы противостоять этому беспределу, хватит уже мужчинам считать, что женщины это их собственность. И свобода слова дороже всегда.
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  • Вера / 29.10.18 23:51
    -
    2
    +
    Не верю, что они все такие невинные девственницы, просто сейчас эту тему подняли, а раньше все себя продавали, и шли добровольно в постель, чтобы построить карьеру, потому что понятно было, что в шоу-бизнес попадают через постель.
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