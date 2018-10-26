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Супермодель Иман о смерти Дэвида Боуи


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Супермодель Иман появилась на обложке издания Porter. В сопроводительном интервью знаменитость рассказала о своем трауре спустя почти три года после того, как ушел из жизни ее муж Дэвид Боуи.

«Иногда я не хочу показывать людям, в какой печали я живу, - признается она. - Люди говорят мне, что я очень сильная. Но я не сильная, я просто удерживаюсь изо всех сил».

Она благодарит поклонников за их добрые пожелания, но ей неприятно то, как возросло внимание к ней после того, как умер Боуи. «Люди фотографируют меня на улице и говорят, как они соболезнуют моей утрате, - рассказывает Иман. - Но мне не хочется, чтобы меня трогали. Они фотографируют меня, о каком соболезновании может идти речь. Я понимаю печаль поклонников, но это совсем другое. Поклонники потеряли того, кто был для них важен. Мы же потеряли мужа и отца».

Она признается, что не планирует снова выходить замуж. «Как-то в разговоре я упомянула моего мужа, и меня поправили: твоего покойного мужа. Я ответила: нет, он всегда будет моим мужем», - говорит Иман. Несмотря на то, что она признается в сильном чувстве одиночества, она также заявляет, что может быть когда-нибудь и позволит себе подумать о новых отношениях, но не сейчас.

О своем уходе из индустрии моды в 1989 году она говорит, что почувствовала свою неспособность достичь в профессии большего. «Но это философский ответ, - отмечает она. - Менее философский заключается в том, что мне на пятки наступали Линда, Наоми, Кристи и Синди, и они в любом случае столкнули бы меня. Лучше было уйти с честью».

После завершения карьеры модели Иман создала собственную косметическую линию. «Теперь у каждого бренда есть 40 разных оттенков основы, - сказала Иман. - Но именно моя линия впервые предложила такой ассортимент. Мы были теми, кто изменил представление о косметике».


0 Не нравится 0 Нравится 26.10.2018 Теги: Иман

А вам нравится фото? 3  

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  • Зои / 27.10.18 02:46
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    Она такая красотка, ей же уже 63 года, а выглядит она просто бесподобно на этой фотке. Я восхищаюсь такими женщинами.
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  • Марта / 27.10.18 02:45
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    Ей все равно не избежать публичности, она модель, тем более была женой Боуи, все равно должна понимать, что так просто от нее не отстанут. И чему она удивляется, когда к ней так часто подходят, радовалась бы лучше, что к ней подходят, не забыли о ней после смерти супруга.
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  • Пея / 27.10.18 02:42
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    О смерти такого великого человека многие скорбят, у него много поклонников по всему миру. Жаль Иман, но жизнь все равно не стоит на месте, и радость должна постепенно вытеснять скорбь, нельзя жить прошлым, надо двигаться дальше.
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