Ксения Бородина вновь не побоялась публично высказать свое мнение. На этот раз теледива обратилась с критикой в адрес передачи "Пусть говорят" и ее нового ведущего Дмитрия Борисова.

Так, Ксении очень не понравилось, в каком ключе на ток-шоу обсуждали легенду советского экрана Светлану Моргунову. Женщине, что называется, "в лоб" задавали неприятные вопросы, которые заставляли ее оправдываться и краснеть. Например, один из них касался слухов об алкогольной зависимости Светланы Михайловны.

Все это возмутило ведущую "Дома - 2" до глубины души. И она тут же поделилась своими эмоциональными размышлениями с подписчиками, разместив в Инстаграм внушительный пост. В нем Ксения ни раз отмечала, что Светлана Моргунова - пожилой человек, и такое отношение к ней по всем нормам морали недопустимо. Помимо этого, Бородина считает, что и перспективный ведущий, как она его назвала, мог бы проявить побольше такта, ведь он общался с Заслуженной артисткой РСФСР, Народной артисткой России и своей коллегой, которая отдала телевидению лучшие годы своей жизни.

К слову сказать, поклонники Ксении поддержали ее точку зрения. В комментариях многие заметили, что в последнее время популярному шоу "Пусть говорят" не хватает такта, а темы, что выбираются для обсуждения, весьма низкопробные.

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Сама же Светлана Моргунова сказала только одно: ей было больно слышать обвинения в алкоголизме в свой адрес. А пошли они после похорон Иосифа Кобзона, когда кому-то показалось, что 78-летняя женщина выглядит очень плохо.