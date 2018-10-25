Бородина: "Мне было очень жаль ее и стыдно"
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Ксения Бородина вновь не побоялась публично высказать свое мнение. На этот раз теледива обратилась с критикой в адрес передачи "Пусть говорят" и ее нового ведущего Дмитрия Борисова.
Так, Ксении очень не понравилось, в каком ключе на ток-шоу обсуждали легенду советского экрана Светлану Моргунову. Женщине, что называется, "в лоб" задавали неприятные вопросы, которые заставляли ее оправдываться и краснеть. Например, один из них касался слухов об алкогольной зависимости Светланы Михайловны.
Все это возмутило ведущую "Дома - 2" до глубины души. И она тут же поделилась своими эмоциональными размышлениями с подписчиками, разместив в Инстаграм внушительный пост. В нем Ксения ни раз отмечала, что Светлана Моргунова - пожилой человек, и такое отношение к ней по всем нормам морали недопустимо. Помимо этого, Бородина считает, что и перспективный ведущий, как она его назвала, мог бы проявить побольше такта, ведь он общался с Заслуженной артисткой РСФСР, Народной артисткой России и своей коллегой, которая отдала телевидению лучшие годы своей жизни.
К слову сказать, поклонники Ксении поддержали ее точку зрения. В комментариях многие заметили, что в последнее время популярному шоу "Пусть говорят" не хватает такта, а темы, что выбираются для обсуждения, весьма низкопробные.
Сама же Светлана Моргунова сказала только одно: ей было больно слышать обвинения в алкоголизме в свой адрес. А пошли они после похорон Иосифа Кобзона, когда кому-то показалось, что 78-летняя женщина выглядит очень плохо.
Краткая информация о Ксении Бородиной
Имя: Ксения Бородина
Отчество: Кимовна
День рождения: 08.03.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
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Ненавижу Дом 2 / 25.10.18 22:31Так Бородина сама же ведет подобное шоу!!! Уж сколько этого, извините, мусора на доме 2 можно наблюдать. И сама Ксюша ни раз очень неуважительно и некорректно себя вела с участниками. Хотя, конечно, им не 78 было. Здесь все же с ней соглашусь. Нельзя верит всему, что пишут и говорят, а потом вырывать человека из его мира, выставлять перед всей страной и спрашивать: "Ну что, выпиваешь потихоньку?" Тем более с женщиной так не надо, особенно с такой знаменитой, как Светлана Моргунова. Низко, товарищи!
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Женя / 25.10.18 22:27Молодец, считаю, очень правильно все сказала. Первый канал уже скатился ниже плинтуса, они собирают сплетни и делают из этого шоу, не заботясь о чувствах других людей. А Ксюша - молодец, очень точно подметила, что раньше было по другому. Была этика, был тонкий юмор, был такт и уважение. Куда все делось? Один дом - 2 вокруг.