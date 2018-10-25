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Ирина Аллегрова судится с пенсионеркой


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Ирина Александровна Аллегрова не часто становится героиней светской хроники, предпочитая дистанцироваться от сплетен и скандалов. Но сегодняшний день стал исключением, ведь знаменитая эстрадная певица отсудила у московской пенсионерки 14 миллионов рублей!

А началось все с несуществующего особняка в Новой Москве. В 2014 году Ирина Александровна обратилась в одну из крупных строительных компаний, директором которой являлся муж пенсионерки - Владимир Денисов. Мужчина взял с Аллегровой 10 миллионов рублей и в оговоренные сроки обещал построить для нее шикарный дом в Милорадове. Но этим грандиозным планам не суждено было сбыться.

Спустя несколько месяцев после заключения договора, работы по строительству дома так и не были начаты. Возмущенная певица решила вернуть вложенные в дом средства и сменить организацию. Но в ситуацию вмешался трагический случай - Владимир Денисов скончался. Оказывается, мужчина незадолго до смерти неудачно инвестировал миллионы звезды и потерпел крупные убытки.  Так долг перешел к его вдове.  Не откладывая дело в долгий ящик, Аллегрова и ее адвокаты подали иск в суд, но процесс затянулся на целых четыре года. За это время к сумме общего долга добавился еще и внушительный процент - 750 тысяч рублей.

Представители вдовы Денисова считают, что певица и ее помощники намеренно затягивали разбирательства, чтобы получить значительно большую сумму. При этом, суд совершенно не учел тот факт, что на руках женщины осталась дочь - инвалид второй группы. Сейчас семья осталась без средств к существованию, так как им заблокировали даже пенсионную карточку, лишив последней возможности купить необходимые лекарства. А адвокаты Ирины Аллегровой грозятся еще и выгнать их из единственного жилья, обещая подселить в дом таких людей, что мать с ребенком сами оттуда сбегут.

 

Краткая информация об Ирине Аллегровой

Имя: Ирина Аллегрова

Отчество: Александровна

День рождения: 20.01.1952

Возраст: 66 лет

Место рождения: Ростов-на-Дону

Рост: 172 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 25.10.2018 Теги: Ирина Аллегрова

Как Вы считаете, на чьей стороне справедливость в этом споре? 4  

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  • Фульгурит / 26.10.18 07:52
    -
    3
    +
    Можно подумать, что эти 10 миллионов у Аллегровой последними были.. Одно дело- требовать долг с мужика, являющегося директором фирмы, и совсем другое- с вдовы-пенсионерки с ребенком-инвалидом на руках. Как ни крути, а Ирочка сволочью оказалась. И закон здесь ни при чем.
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  • Лучик Солнца / 25.10.18 18:59
    -
    6
    +
    Терять свои деньги всегда обидно, но и человеком надо оставаться в любой ситуации. Аллегрова очень жестко поступила с этой семьей, требуя с них такую огромную сумму. Ну забери свое и остановись на этом. 10 миллионов и 14 - разница огромная. Мать и дочь на эти 4 миллиона могли бы нормально жить, а Аллегровой с них что?! И позиция суда в этом вопросе шокирует. О справедливости и речи не идет, встали на сторону "бедной" певицы.
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  • Радистка Кэт / 25.10.18 18:51
    -
    9
    +
    Ужасно, отвратительно - все в жанре наших российских реалий. Сильные мира сего не остановятся ни перед чем, если почувствуют себя оскорбленными. Это именно тот пример! Да, деньги отдала, дом не получила, согласна - обидно и надо средства возвращать. Так получилось, что тот человек, кому отдавались деньги, умер, долг перешел вдове. А там еще и ребенок-инвалид. Зачем же так жестить и требовать вместо 10, 14 миллионов?! Это же совершенно разные суммы. Забрать 10 -справедливо, забрать 14 - наглость! Это Аллегрова так наказала вдову за ошибки мужа?
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  • Апельсиновая / 25.10.18 18:41
    -
    9
    +
    Пенсионерка могла отказаться от наследства. Тогда и долги отчуждаются. Ну и Аллегрова могла бы быть помягче.
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