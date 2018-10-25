Ирина Аллегрова судится с пенсионеркой

Ирина Александровна Аллегрова не часто становится героиней светской хроники, предпочитая дистанцироваться от сплетен и скандалов. Но сегодняшний день стал исключением, ведь знаменитая эстрадная певица отсудила у московской пенсионерки 14 миллионов рублей!

А началось все с несуществующего особняка в Новой Москве. В 2014 году Ирина Александровна обратилась в одну из крупных строительных компаний, директором которой являлся муж пенсионерки - Владимир Денисов. Мужчина взял с Аллегровой 10 миллионов рублей и в оговоренные сроки обещал построить для нее шикарный дом в Милорадове. Но этим грандиозным планам не суждено было сбыться.

Спустя несколько месяцев после заключения договора, работы по строительству дома так и не были начаты. Возмущенная певица решила вернуть вложенные в дом средства и сменить организацию. Но в ситуацию вмешался трагический случай - Владимир Денисов скончался. Оказывается, мужчина незадолго до смерти неудачно инвестировал миллионы звезды и потерпел крупные убытки. Так долг перешел к его вдове. Не откладывая дело в долгий ящик, Аллегрова и ее адвокаты подали иск в суд, но процесс затянулся на целых четыре года. За это время к сумме общего долга добавился еще и внушительный процент - 750 тысяч рублей.

Представители вдовы Денисова считают, что певица и ее помощники намеренно затягивали разбирательства, чтобы получить значительно большую сумму. При этом, суд совершенно не учел тот факт, что на руках женщины осталась дочь - инвалид второй группы. Сейчас семья осталась без средств к существованию, так как им заблокировали даже пенсионную карточку, лишив последней возможности купить необходимые лекарства. А адвокаты Ирины Аллегровой грозятся еще и выгнать их из единственного жилья, обещая подселить в дом таких людей, что мать с ребенком сами оттуда сбегут.