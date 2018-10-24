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Ким Кардашьян: "Ограбление меня не сломило"


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Появление Ким Кардашьян на телевидении не редкость. Но далеко не всегда интервью со скандальной звездой сопровождаются откровениями. В этот раз Ким решила не жадничать и поделилась со зрителями некоторыми размышлениями о своей жизни, а также пикантными подробностями из истории семьи.

Ведущий шоу Алек Болдуин не стал долго ходить вокруг да около и с первых минут задал Instagram-диве очень необычный вопрос: как вышло так, что ее отчим стал женщиной? Да, эта история не нова, но только сейчас Ким решилась рассказать о том, что знала только она одна.

Оказывается, пристрастие носить женскую одежду у Брюса Дженнера (ныне Кейтлин Дженнер) появилось задолго до официальной смены пола. В далеком 2005 году Ким даже застала его в доме матери, когда он дефилировал в ее вещах. Тогда девушка впала в истерику и бросилась за утешением к родной сестре Кортни. Но раскрывать тайну отчима она не стала. В первую очередь ее волновало благополучие двух младших сестер, которые могли остаться без поддержки отца. Но спустя много лет все раскрылось. В 2015 году Брюс сменил пол и развелся со своей супругой, матерью Ким. Сегодня он не поддерживает отношения ни с кем из сестер Кардашьян, кроме двух родных дочерей - Кендалл и Кайли.

Помимо этого, Алек Болдуин затронул еще одну щекотливую тему - вооруженное ограбление, которому подверглась Ким два года назад. Тогда девушка на целых три месяца буквально испарилась. "Только сейчас я начала постепенно выходить из своего панциря" - говорит Ким. "Но ограбление меня не сломило, у меня не было депрессии. Наоборот, я была очень замотивирована, чтобы скорей вернуться в строй и продолжить работать, как делала это раньше".

Хотя иллюзий, по признанию дивы, она не питает. Кардашьян прекрасно отдает себе отчет в том, что случившееся произошло исключительно по ее вине, и не стоит больше так открыто демонстрировать свою жизнь в социальных сетях.


0 Не нравится 0 Нравится 24.10.2018 Теги: Ким Кардашьян

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  • Ника / 25.10.18 00:15
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    Нет, мне не нравится мне Ким Кардашьян и муж ее не нравится. И семейство их в целом. И пусть себе хоть все пол поменяют - наплевать! Люди уже не знают, куда деньги деть и как изголиться. И это очень злит и раздражает.
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  • Лиля / 25.10.18 00:12
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    М-да, странное решение, но нам американцев не понять. У них на этот счет своя логика и полная свобода действия. То есть, захотел стать девушкой - легко! Мужиком захотела стать - еще лучше! Да еще и восхищаться после этого тобой будут. Кстати, я там дальше еще нашла. Этот Брюс - Кейтлин сейчас живет с какой то 21-летней девушкой, которая тоже раньше была мальчиком. А ему, то есть ей, на минуточку, почти 70 лет! Я в шоке!
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  • Барбариска / 24.10.18 23:49
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    "Как вышло так, что отчим стал женщиной?" Смешно)). Хорошо, что они не в России живут, здесь бы этого никто не понял.
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