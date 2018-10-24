Появление Ким Кардашьян на телевидении не редкость. Но далеко не всегда интервью со скандальной звездой сопровождаются откровениями. В этот раз Ким решила не жадничать и поделилась со зрителями некоторыми размышлениями о своей жизни, а также пикантными подробностями из истории семьи.

Ведущий шоу Алек Болдуин не стал долго ходить вокруг да около и с первых минут задал Instagram-диве очень необычный вопрос: как вышло так, что ее отчим стал женщиной? Да, эта история не нова, но только сейчас Ким решилась рассказать о том, что знала только она одна.

Оказывается, пристрастие носить женскую одежду у Брюса Дженнера (ныне Кейтлин Дженнер) появилось задолго до официальной смены пола. В далеком 2005 году Ким даже застала его в доме матери, когда он дефилировал в ее вещах. Тогда девушка впала в истерику и бросилась за утешением к родной сестре Кортни. Но раскрывать тайну отчима она не стала. В первую очередь ее волновало благополучие двух младших сестер, которые могли остаться без поддержки отца. Но спустя много лет все раскрылось. В 2015 году Брюс сменил пол и развелся со своей супругой, матерью Ким. Сегодня он не поддерживает отношения ни с кем из сестер Кардашьян, кроме двух родных дочерей - Кендалл и Кайли.

Помимо этого, Алек Болдуин затронул еще одну щекотливую тему - вооруженное ограбление, которому подверглась Ким два года назад. Тогда девушка на целых три месяца буквально испарилась. "Только сейчас я начала постепенно выходить из своего панциря" - говорит Ким. "Но ограбление меня не сломило, у меня не было депрессии. Наоборот, я была очень замотивирована, чтобы скорей вернуться в строй и продолжить работать, как делала это раньше".

Хотя иллюзий, по признанию дивы, она не питает. Кардашьян прекрасно отдает себе отчет в том, что случившееся произошло исключительно по ее вине, и не стоит больше так открыто демонстрировать свою жизнь в социальных сетях.