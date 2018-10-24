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Джейми Дорнан заткнет жену пробкой


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Ирландский актер Джейми Дорнан, который прославился благодаря роли богача-садиста Грея в трилогии «50 оттенков серого», сказал, что ему следует заткнуть пробкой то место, откуда появляются дети, после того, как стало известно, что его жена Амелия Уорнер ожидает третьего ребенка.

Пара известна тем, что тщательно оберегает своих детей от внимания прессы. Только в этом году Джейми подтвердил, что имя его двухлетней дочери действительно Элва. Ранее в этом месяце источник, близкий к паре, сообщил, что в их семье скоро будет прибавление.

В интервью с Джимми Киммелом актер сказал, что не может дождаться, когда станет отцом в очередной раз, но все же оставит решение за своей женой. «Часть меня чувствует, что нужно сделать передышку и заткнуть кое-что пробкой, - сказал он. - Но в то же время я чувствую, что мы делаем по-настоящему хороших детей. Мне бы хотелось, если захочет того моя жена, делать детей до тех пор, пока мы можем делать это. Конечно же, решать только моей жене. Я-то получаю только удовольствие».

В настоящее время актер очень рад тому, что может проводить больше времени со своей семьей. Последние четыре года он был очень занять съемками в фильмах серии «50 оттенков» и путешествиями по миру в целях их продвижения.

«Теперь я чувствую себя в большей власти над своим расписанием. Когда рождались предыдущие двое детей, я был полностью во власти «50 оттенков», - признается он. - Первый ребенок родился в Канаде, и через три дня после этого начались съемки. Второй родился в Лондоне, но через 10 дней я уже летел в Канаду на съемки следующего фильма».

Дорнан ранее говорил о том, что очень счастлив в браке, по его словам, причина в том, что они с женой решают все вопросы и проблемы до того, как им удастся разрастись.

Краткая информация о Джейми Дорнан

Имя: Джейми Дорнан

День рождения: 01.05.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания

Рост: 183 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: модель, актёр, музыкант

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0 Не нравится 0 Нравится 24.10.2018 Теги: Джейми Дорнан

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