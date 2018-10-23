Олег Газманов украл чужую песню
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Певца, поэта и композитора Олега Газманова обвинили в плагиате. Сделал это житель Омска - Александр Шахинин. Мужчина тоже занимается написанием музыки и текстов песен, поэтому без труда узнал в творении Газманова "Бессмертный полк" отголоски собственного произведения.
В 2017 году омский бард Александр Шахинин выложил на своем YouTube - канале клип на песню "Бессмертный полк", которую сам же и исполнил. А весной 2018 года состоялась премьера одноименной композиции и у Олега Газманова. Сложно не заметить, что обе песни поразительно похожи. И именно этот факт больше всего смущает Александра Шахинина. Мужчина уже обратился к столичным экспертам музыковедения, чтобы доказать факт заимствования со стороны Народного артиста.
В свою очередь сам Олег Газманов на эти обвинения никак не отреагировал. А вот его сын Родион решил высказаться по этому поводу, назвав Шахинина «не очень состоявшимся автором». Молодой человек считает, что Александр всего лишь хочет получить популярность за счет скандала со звездой. Но, при этом, похожесть двух песен Газманов-младший тоже отрицать не стал.В настоящее время певец из Омска обратился к юристам и готовит иск в суд. Но пока непонятно, каковы будут окончательные требования. Либо он будет настаивать на соавторстве, либо на полном запрете исполнения Газмановым "Бессмертного полка".
Краткая информация об Олеге Газманове
Имя: Олег Газманов
Отчество: Михайлович
День рождения: 22.07.1951
Возраст: 67 лет
Место рождения: Гусев, Калининградская область
Рост: 163 см
Вес: 59 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: российский эстрадный певец, поэт и композитор
Фотографии
Фотографии
Как Вы считаете, это действительно плагиат или простое совпадение? 3
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Вера / 24.10.18 00:24Гозманов профессиональнее поет, конечно, но у Шахинина текст сильнее.
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Юка Пермь / 24.10.18 00:19Да, песни очень похожи. И наверное будет честнее, если певец из Омска оставит ее за собой. Хотя, версия Газманова мне тоже очень понравилась. Но ведь Александр написал свою почти на год раньше и этот факт неоспорим. Я зашла на его ютуб-канал, там действительно стоит дата публикации - 15 мая 2017 года. А у Газманова апрель 2018, так что, кто у кого что спер - очевидно. Думаю, Олегу стоит выйти на контакт с омским коллегой и договориться. Так будет справедливее.
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Полина / 24.10.18 00:15Нет, не совпадение. Песни действительно очень похожи. После прочтения новости я просмотрела и клип Газманова и клип Шахинина. Сходство - поразительное! Здесь однозначно должно быть соавторство. Песня Газманова тоже очень неплохая, и жаль, если ее запретят по суду. Пусть лучше живут обе версии. И оба автора получают заслуженное признание.