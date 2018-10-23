Олег Газманов украл чужую песню

Певца, поэта и композитора Олега Газманова обвинили в плагиате. Сделал это житель Омска - Александр Шахинин. Мужчина тоже занимается написанием музыки и текстов песен, поэтому без труда узнал в творении Газманова "Бессмертный полк" отголоски собственного произведения.

В 2017 году омский бард Александр Шахинин выложил на своем YouTube - канале клип на песню "Бессмертный полк", которую сам же и исполнил. А весной 2018 года состоялась премьера одноименной композиции и у Олега Газманова. Сложно не заметить, что обе песни поразительно похожи. И именно этот факт больше всего смущает Александра Шахинина. Мужчина уже обратился к столичным экспертам музыковедения, чтобы доказать факт заимствования со стороны Народного артиста.

В свою очередь сам Олег Газманов на эти обвинения никак не отреагировал. А вот его сын Родион решил высказаться по этому поводу, назвав Шахинина «не очень состоявшимся автором». Молодой человек считает, что Александр всего лишь хочет получить популярность за счет скандала со звездой. Но, при этом, похожесть двух песен Газманов-младший тоже отрицать не стал.

В настоящее время певец из Омска обратился к юристам и готовит иск в суд. Но пока непонятно, каковы будут окончательные требования. Либо он будет настаивать на соавторстве, либо на полном запрете исполнения Газмановым "Бессмертного полка".