Тара Рид в трауре

Американская киноактриса сообщила о кончине своей матери. Тара Рид, которая прославилась после съемок в картине «Большой Лебовски», какое-то время назад потеряла и отца, так что теперь она осталась круглой сиротой.

«Сегодня один из самых ужасных дней в моей жизни. Моя мама Донна Рид скончалась», - сообщила актриса в субботу в Insta. «Мое сердце разбито. Кому я буду теперь звонить каждый день, что я буду теперь делать? - добавила она, выложив свадебную фотографию своих родителей.

«Два года назад я потеряла своего отца и никогда до этого не чувствовала такой боли, - написала она. - Теперь я потеряла маму. По крайней мере, я знаю, что родители теперь вместе. Мама и папа, я люблю вас».

Несколькими месяцами ранее, когда актриса давала интервью, продвигая новый фильм из серии «Акулий торнадо», она упомянула о здоровье, ей пришлось позднее делать заявление обеспокоенным поклонникам, что с ней все в порядке и речь шла о ее матери.

«Я очень рада, что смогла разделить этот момент с моей мамой, которая появилась со мной на ковровой дорожке в воскресенье, - написала она тогда. - У нее проблемы со здоровьем, и то, что она смогла присутствовать рядом со мной в такой важный момент, очень дорого мне». Позднее Тара рассказала, что ее мама была очень больна и пришла на премьеру фильма буквально после капельницы.

О своем отце Тара говорила, что он был всегда полон жизни и любви, был сильным и мудрым, а также являлся великолепным рассказчиком. «Он всегда был сильным, поддерживал меня и был моим героем», - сказала актриса.