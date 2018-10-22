 
 
 

 
 
На главную
 
 

Тара Рид в трауре


0 0

Американская киноактриса сообщила о кончине своей матери. Тара Рид, которая прославилась после съемок в картине «Большой Лебовски», какое-то время назад потеряла и отца, так что теперь она осталась круглой сиротой. 

«Сегодня один из самых ужасных дней в моей жизни. Моя мама Донна Рид скончалась», - сообщила актриса в субботу в Insta. «Мое сердце разбито. Кому я буду теперь звонить каждый день, что я буду теперь делать? - добавила она, выложив свадебную фотографию своих родителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tara Reid (@tarareid)

«Два года назад я потеряла своего отца и никогда до этого не чувствовала такой боли, - написала она. - Теперь я потеряла маму. По крайней мере, я знаю, что родители теперь вместе. Мама и папа, я люблю вас».

Несколькими месяцами ранее, когда актриса давала интервью, продвигая новый фильм из серии «Акулий торнадо», она упомянула о здоровье, ей пришлось позднее делать заявление обеспокоенным поклонникам, что с ней все в порядке и речь шла о ее матери.

«Я очень рада, что смогла разделить этот момент с моей мамой, которая появилась со мной на ковровой дорожке в воскресенье, - написала она тогда. - У нее проблемы со здоровьем, и то, что она смогла присутствовать рядом со мной в такой важный момент, очень дорого мне». Позднее Тара рассказала, что ее мама была очень больна и пришла на премьеру фильма буквально после капельницы.

О своем отце Тара говорила, что он был всегда полон жизни и любви, был сильным и мудрым, а также являлся великолепным рассказчиком. «Он всегда был сильным, поддерживал меня и был моим героем», - сказала актриса.


0 Не нравится 0 Нравится 22.10.2018 Теги: Тара Рид

Как бы вы поддержали актрису? 0  

Оставить комментарий
    Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
    Следующая новость
     

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору