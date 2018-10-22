Карли Клосс в свадебном платье

Супермодель Карли Клосс (Karlie Kloss) на прошлой неделе вышла замуж за своего возлюбленного Джошуа Кушнера (Joshua Kushner), окончательно породнившись с дочерью президента США Дональда Трампа, которая замужем за старшим братом Джошуа, Джаредом. Джошуа на днях выложил в Сеть фотографию прекрасной невесты в свадебном платье.

Пара сочеталась браком 18 октября в Нью-Йорке, на скромной церемонии присутствовали только члены семьи и близкие друзья. Невеста выглядела совершенно бесподобно в платье от Диор, которое имело явное сходство с платьем, в котором выходила замуж за принца Гарри Меган Маркл.

Один из гостей сообщил изданию PEOPLE, что позднее в следующем году может состояться еще одна церемония, на сей раз предназначенная для большего количества приглашенных.

И Кушнер, и Клосс объявили о своей свадьбе, разместив в Сети фотографии и подписав их: «10.18.2018», хотя теперь очевидно, что жених не против дополнительно поделиться с поклонниками яркими моментами. «Я женился на моей лучшей подруге», - написал новобрачный в комментарии к фотографии, на которой он обнимает Карли с букетом в руках.

Бывший ангел Victoria's Secret встретилась со своим мужем на вечеринке в 2012 году. В июле они объявили о помолвке, через несколько недель после того, как было сделано предложение.

Карли признала, что ее платье было вдохновлено тем нарядом, который был на Меган Маркл. «Она так великолепно выглядела на свадьбе, - говорит она. - Я чувствую, что в этот день нужно быть счастливой, красивой и ни о чем не беспокоиться. Самое главное для невесты, чтобы быть красивой - это чувствовать себя такой».