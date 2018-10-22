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Боня призналась в оказании эскорт услуг


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Озвучила Виктория и стоимость подобного времяпровождения с ней. За несколько выходов в свет Пьер Андюран заплатил ей полмиллиона долларов.

Неожиданное признание от Виктории удалось получить блогеру Денису Куренкову. В откровенном разговоре с ним Боня сообщила, что СМИ писали правду: ее любовная история с Пьером Андюраном от начала и до конца была выдумкой.

На самом деле никакие отношения их не связывали. Миллионер прилично раскошелился, чтобы Виктория сопровождала его на светских раутах. Сумма подобной услуги была оговорена между сторонами сразу, и мужчина заплатил инстадиве порядка 500 тысяч долларов. По словам Виктории, такой ход понадобился Пьеру, чтобы предстать перед потенциальными пассиями в выгодном свете.

Встречи были оговорены заранее. Поскольку появление пары должно было широко освещаться в прессе, совместные выходы они запланировали в период проведения Каннского кинофестиваля. Боне пришлось основательно подготовиться, чтобы продумать их образы и легенду, с которой они появятся в светском обществе.

Напомним, что в социальных сетях Виктории уже давно приписывают занятия эскортом, подразумевая под этим не просто сопровождение мужчин на светских раутах, но и услуги интимного характера. Сама Виктория категорически отрицает слухи. Своими новыми признаниями, она явно подкинула пищу для размышлений недоброжелателям.

Напомним, что ранее Виктория состояла в гражданском браке с Александром Смерфитом. По словам Бони, разговоры и неоднозначные скандалы, связанные с ее именем, постепенно охладили отношения между влюбленными и привели к разрыву, несмотря на наличие общей дочки. 

Краткая информация о Виктории Боне

Имя: Виктория Боня

Отчество: Анатольевна

День рождения: 27.11.1979

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.

Рост: 170 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: ведущая, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 22.10.2018 Теги: виктория боня

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