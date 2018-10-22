Боня призналась в оказании эскорт услуг
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Озвучила Виктория и стоимость подобного времяпровождения с ней. За несколько выходов в свет Пьер Андюран заплатил ей полмиллиона долларов.
Неожиданное признание от Виктории удалось получить блогеру Денису Куренкову. В откровенном разговоре с ним Боня сообщила, что СМИ писали правду: ее любовная история с Пьером Андюраном от начала и до конца была выдумкой.
На самом деле никакие отношения их не связывали. Миллионер прилично раскошелился, чтобы Виктория сопровождала его на светских раутах. Сумма подобной услуги была оговорена между сторонами сразу, и мужчина заплатил инстадиве порядка 500 тысяч долларов. По словам Виктории, такой ход понадобился Пьеру, чтобы предстать перед потенциальными пассиями в выгодном свете.
Встречи были оговорены заранее. Поскольку появление пары должно было широко освещаться в прессе, совместные выходы они запланировали в период проведения Каннского кинофестиваля. Боне пришлось основательно подготовиться, чтобы продумать их образы и легенду, с которой они появятся в светском обществе.
Напомним, что в социальных сетях Виктории уже давно приписывают занятия эскортом, подразумевая под этим не просто сопровождение мужчин на светских раутах, но и услуги интимного характера. Сама Виктория категорически отрицает слухи. Своими новыми признаниями, она явно подкинула пищу для размышлений недоброжелателям.
Напомним, что ранее Виктория состояла в гражданском браке с Александром Смерфитом. По словам Бони, разговоры и неоднозначные скандалы, связанные с ее именем, постепенно охладили отношения между влюбленными и привели к разрыву, несмотря на наличие общей дочки.
Краткая информация о Виктории Боне
Имя: Виктория Боня
Отчество: Анатольевна
День рождения: 27.11.1979
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы относитесь к признанию Виктории? 4
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М-да / 22.10.18 14:14В каком мире она живет? Выпьет своего коктейля непонятного от индейца и улетает в фантазии, где ей по полляма отстегивают, за появление королевы рядом?
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Matrang_76 / 22.10.18 13:54Высоко себя Боня ценит.
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Paulina / 22.10.18 13:53Кто бы сомневался, но с суммой она явно переборщила)))
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Мирослава / 22.10.18 13:47Завтра будет открещиваться и судиться)))) Главное, чтобы про Жорина вспомнила.