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Возвращение МакSим


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Певица МакSим удивила поклонников своим неожиданным новым образом. Она кардинально сменила цвет волос и предстала перед зрителями в откровенных сценических нарядах.

19 октября на одной из концертных площадок столицы при полном аншлаге прошло выступление  Марины Максимовой, она же певица МакSим. Девушка вернулась к работе после трехмесячного перерыва, о котором сообщила еще в начале лета.

Напомним, что в июне у артистки обнаружились проблемы с сосудами головного мозга. По  мнению врачей, это произошло из-за напряженного графика и хронического переутомления, которое МакSим стойчески пыталась игнорировать. А чтобы ситуация не ухудшилась, ей было рекомендовано отправиться в отпуск.

Советом врачей Марина все-таки не пренебрегла и, взяв детей, отправилась поправлять здоровье на Алтай. Долгое время о девушке ничего не было слышно, но сейчас настал момент триумфального возвращения. Как сказала сама певица: "Мама должна быть востребованной", - имея в виду, что следующий ее отпуск с дочерьми еще не скоро.

На сегодняшний день певица полна творческих планов и уже успела отснять новый клип на песню "Мои секреты".  Помимо этого, есть изменения  и в личной жизни Марины. Известно, что летние месяцы она провела не только в обществе Александры и Маши.  Также на Алтае вместе с ними находился и новый бойфренд  МакSим - Олег. 

Краткая информация о МакSим

Имя: МакSим

Отчество: Сергеевна

День рождения: 10.06.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Казань

Рост: 160 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певица

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0 Не нравится 1 Нравится 22.10.2018 Теги: МакSим

Как Вы считаете, почему Марина так кардинально сменила имидж? 2  

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  • Zabava / 22.10.18 22:16
    -
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    Не скажу, что мне очень нравилось когда-либо ее творчество. Посредственные слащавые песни для маленьких девочек, сопливый образ - все это уже давно вышло из моды. Вот девушка и пытается хоть как-то о себе напомнить, выкрашивая волосы в непонятный цвет и показывая части тела. У многих звезд есть такая проблема - они не умеют взрослеть, расти, стареть Далеко не у каждого получается красиво сменить свой репертуар, гардероб, поведение. А вместо этого начинается вот эта мракобесия.
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  • Лала / 22.10.18 22:10
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    Той славы, что раньше была у Максим, конечно сейчас нет. Вот ей и приходится красить волосы и оголяться. Обычный стандартный прием, к которому рано или поздно прибегают все звезды шоу-бизнеса.
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