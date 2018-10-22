Возвращение МакSим

Певица МакSим удивила поклонников своим неожиданным новым образом. Она кардинально сменила цвет волос и предстала перед зрителями в откровенных сценических нарядах.

19 октября на одной из концертных площадок столицы при полном аншлаге прошло выступление Марины Максимовой, она же певица МакSим. Девушка вернулась к работе после трехмесячного перерыва, о котором сообщила еще в начале лета.

Напомним, что в июне у артистки обнаружились проблемы с сосудами головного мозга. По мнению врачей, это произошло из-за напряженного графика и хронического переутомления, которое МакSим стойчески пыталась игнорировать. А чтобы ситуация не ухудшилась, ей было рекомендовано отправиться в отпуск.

Советом врачей Марина все-таки не пренебрегла и, взяв детей, отправилась поправлять здоровье на Алтай. Долгое время о девушке ничего не было слышно, но сейчас настал момент триумфального возвращения. Как сказала сама певица: "Мама должна быть востребованной", - имея в виду, что следующий ее отпуск с дочерьми еще не скоро.

На сегодняшний день певица полна творческих планов и уже успела отснять новый клип на песню "Мои секреты". Помимо этого, есть изменения и в личной жизни Марины. Известно, что летние месяцы она провела не только в обществе Александры и Маши. Также на Алтае вместе с ними находился и новый бойфренд МакSим - Олег.