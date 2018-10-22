Возвращение МакSим
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Певица МакSим удивила поклонников своим неожиданным новым образом. Она кардинально сменила цвет волос и предстала перед зрителями в откровенных сценических нарядах.
19 октября на одной из концертных площадок столицы при полном аншлаге прошло выступление Марины Максимовой, она же певица МакSим. Девушка вернулась к работе после трехмесячного перерыва, о котором сообщила еще в начале лета.
Напомним, что в июне у артистки обнаружились проблемы с сосудами головного мозга. По мнению врачей, это произошло из-за напряженного графика и хронического переутомления, которое МакSим стойчески пыталась игнорировать. А чтобы ситуация не ухудшилась, ей было рекомендовано отправиться в отпуск.
Советом врачей Марина все-таки не пренебрегла и, взяв детей, отправилась поправлять здоровье на Алтай. Долгое время о девушке ничего не было слышно, но сейчас настал момент триумфального возвращения. Как сказала сама певица: "Мама должна быть востребованной", - имея в виду, что следующий ее отпуск с дочерьми еще не скоро.На сегодняшний день певица полна творческих планов и уже успела отснять новый клип на песню "Мои секреты". Помимо этого, есть изменения и в личной жизни Марины. Известно, что летние месяцы она провела не только в обществе Александры и Маши. Также на Алтае вместе с ними находился и новый бойфренд МакSим - Олег.
Краткая информация о МакSим
Имя: МакSим
Отчество: Сергеевна
День рождения: 10.06.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Казань
Рост: 160 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Как Вы считаете, почему Марина так кардинально сменила имидж? 2
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Zabava / 22.10.18 22:16Не скажу, что мне очень нравилось когда-либо ее творчество. Посредственные слащавые песни для маленьких девочек, сопливый образ - все это уже давно вышло из моды. Вот девушка и пытается хоть как-то о себе напомнить, выкрашивая волосы в непонятный цвет и показывая части тела. У многих звезд есть такая проблема - они не умеют взрослеть, расти, стареть Далеко не у каждого получается красиво сменить свой репертуар, гардероб, поведение. А вместо этого начинается вот эта мракобесия.
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Лала / 22.10.18 22:10Той славы, что раньше была у Максим, конечно сейчас нет. Вот ей и приходится красить волосы и оголяться. Обычный стандартный прием, к которому рано или поздно прибегают все звезды шоу-бизнеса.