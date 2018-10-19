Тина Тернер – о самоубийстве сына
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Тина Тернер до сих пор не может смириться с потерей сына, Крэйга Тернера, который покончил жизнь самоубийством в июле этого года. Мужчине было 59 лет. В интервью BBC News певица, которая ранее говорила о том, что смерть сына является самым ужасным ее переживанием как матери, поведала, что Крэйг незадолго до смерти нашел новую любовь и новую работу. Поэтому поверить в то, что он решил свести счеты с жизнью, она не может.
«Я все еще не знаю, что позволило ему переступить за грань, - говорит она. - Он говорил мне тогда, что никогда не встречал еще женщины, к которой испытывал бы такие чувства. Он собирался познакомить нас на его дне рождения в августе. Он украсил квартиру, которую я купила ему много лет назад. Он получил новую работу в компании, занимающейся недвижимостью в Калифорнии, и был вполне счастлив. Я не знаю, что могло подтолкнуть его, если только не преследовавшее его чувство одиночества. Я думаю, все дело в том, что он почувствовал себя одиноким. Но почему он тогда не позвонил своей новой подружке, чтобы она поддержала его?»
Тернер рассказала, что Крэйг был интровертом и очень скромным человеком. «Теперь, когда я вспоминаю наш последний разговор, я понимаю, что в нем была перемена, - говорит она. - Последние наши беседы были другими, но я не понимала этого, пока он не покончил с собой».
Крэйг был найден мертвым 3 июля в его собственном жилище. Официальная причина смерти – выстрел из огнестрельного оружия. Тине было всего 18 лет, когда она родила Крэйга от саксофониста Рэймонда Хилла, который играл в группе Айка Тернера. Айк усыновил Крэйга, когда женился на Тине в 1962 году.
Краткая информация о Тине Тернер
Имя: Тина Тернер
День рождения: 26.11.1939
Возраст: 78 лет
Место рождения: г. Натбуш, Теннеси, США
Рост: 163 см
Вес: 60 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, писательница