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Ким Кардашян снова разделась


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Ким Кардашян разделась для обложки еще одного журнала. Через четыре года после того, как она появилась в аналогичном виде в издании Paper, 37-летняя мать троих детей снова позирует топлес на обложке двадцатого, юбилейного выпуска Richardson‘s Issue A9.

На снимке, сделанном Стивеном Кляйном, Ким сидит на зеленом стуле перед красным занавесом. На ней только белые трусики, а обнаженная грудь прикрыта лишь цифрами, обозначающими номер выпуска. Волосы звезды собраны в прическу, напоминающую ту, которая стала фирменной для Шер.

В самом же журнале имеется не менее пикантная фотография, на которой обнаженная Ким лежит в ванне, рассматривая свое отражение в аквариуме. Концепция фотосессии была вдохновлена японским анимационным триллером «Идеальная грусть», которому также в этом году исполняется двадцать лет с момента выхода на экраны.

В сопроводительном интервью Ким рассказывает о том, какие личные и прочие превращения произошли с ней за последние годы, и о том, каким образом ей удается совмещать в воображении людей образы сексуальной богини и матери.

Ким никогда не стеснялась сниматься обнаженной. Она нередко публикует эротические селфи в Insta. Один из таких снимков она сделала даже будучи беременной в 2015 году. В 2016 году она сделала обнаженное селфи перед зеркалом, которое спровоцировало многочисленные повторения и подражания и вызвало небольшой скандал.

Краткая информация о Киме Кардашяне

Имя: Ким Кардашян

День рождения: 21.10.1980

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 157 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: фотомодель, актриса, дизайнер

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0 Не нравится 0 Нравится 19.10.2018 Теги: Ким Кардашян

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