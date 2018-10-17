Агутин заснял жену в бикини
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Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум вместе на протяжении 20 лет. При этом артисты признают, что в их семье были непростые периоды. Основной причиной конфликтов являлось пристрастие Леонида к алкоголю. По словам самого мужчины, в крепких напитках он нуждался из-за необходимости вести светскую жизнь и посещать соответствующие мероприятия.
Без алкоголя он чувствовал себя скованно, а выпивка позволяла получить ощущение расслабленности и даже собственной уникальности. Позже, когда отношения артиста с крепкими напитками стали более спокойными, он отметил, что стал понимать жену и ценить ее терпение. Ей пришлось пережить немало неприятных моментов.
Помимо алкогольной зависимости омрачали отношения артистов и слухи об изменах со стороны мужчины. Его неоднократно подозревали в связях с коллегами по цеху, а также с подопечными певицами.
После последнего скандала Леонид не стал комментировать слухи и домыслы. Он предложил жене отправиться на курорт. Сейчас он охотно делится с подписчиками видео и снимками жены. На фото Анжелика предстает перед поклонниками в купальниках и тонких летних футболках. Многие поклонники отмечают, что выглядит она прекрасно. Напомним, что женщине скоро исполнится 50 лет, к пластической хирургии она не прибегала.
Краткая информация об Анжелике Варум
Имя: Анжелика Варум
Отчество: Юрьевна
День рождения: 26.05.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Львов, Украина
Рост: 167 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Вам нравится Варум? 4
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Виктория / 17.10.18 18:15Сейчас есть тетки того же возраста сидящие на фитнесе и выглядящие покруче.
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Николаевна / 17.10.18 18:12А что это он после скандала сразу на моря? Вину поехал заглаживать?
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misha / 17.10.18 18:09Да. Живая искренняя простая. Всегда любила ее.