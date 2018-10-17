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Агутин заснял жену в бикини


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Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум вместе на протяжении 20 лет. При этом артисты признают, что в их семье были непростые периоды. Основной причиной конфликтов являлось пристрастие Леонида к алкоголю. По словам самого мужчины, в крепких напитках он нуждался из-за необходимости вести светскую жизнь и посещать соответствующие мероприятия.

Без алкоголя он чувствовал себя скованно, а выпивка позволяла получить ощущение расслабленности и даже собственной уникальности. Позже, когда отношения артиста с крепкими напитками стали более спокойными, он отметил, что стал понимать жену и ценить ее терпение. Ей пришлось пережить немало неприятных моментов.

Помимо алкогольной зависимости омрачали отношения артистов и слухи об изменах со стороны мужчины. Его неоднократно подозревали в связях с коллегами по цеху, а также с подопечными певицами.

После последнего скандала Леонид не стал комментировать слухи и домыслы. Он предложил жене отправиться на курорт. Сейчас он охотно делится с подписчиками видео и снимками жены. На фото Анжелика предстает перед поклонниками в купальниках и тонких летних футболках. Многие поклонники отмечают, что выглядит она прекрасно. Напомним, что женщине скоро исполнится 50 лет, к пластической хирургии она не прибегала. 

Краткая информация об Анжелике Варум

Имя: Анжелика Варум

Отчество: Юрьевна

День рождения: 26.05.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: г. Львов, Украина

Рост: 167 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса

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1 Не нравится 3 Нравится 17.10.2018 Теги: Анжелика Варум

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